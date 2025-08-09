Perú

Este es el oficio de Delia Espinoza que llevó a que Gino Ríos la denuncie ante el Congreso

Presidente de la JNJ advirtió al Congreso que la fiscal de la Nación ha incumplido “de manera flagrante e injustificada” la orden de reponer a Patricia Benavides

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

La paciencia parece haberse acabo en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que, ahora buscarán presionar por todas las frentes para lograr la restitución de Patricia Benavides. El último viernes, el presidente de esta institución, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, envió un oficio al Congreso denunciando el “reiterado incumplimiento” de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para cumplir con la resolución.

Esto tiene lugar luego del intercambio de comunicaciones entre Ríos y Espinoza el 7 de agosto.

Primero, el presidente de la JNJ envió un oficio a la fiscal de la Nación recordándole que no existe algún impedimento para que cumpla con reincorporar a Patricia Benavides, pero que pese a ello seguía incurriendo en un “reiterado incumplimiento”. Por ello la exhortó a cumplir con reponer a Benavides ese mismo día, lo cual no ocurrió.

El oficio de Delia Espinoza

Tras recibir el documento suscrito por Gino Ríos, con la exhortación de por medio que cumpla en el día con reponer a Ese mismo 7 de agosto, Delia Espinoza observó nuevamente la exhortación de la JNJ.

En este documento, al que accedió Infobae, Espinoza afirma que no tiene como objetivo desacatar la resolución de la JNJ, sino “tener certeza” sobre la orden de la JNJ. En esta oportunidad cuestiona que la resolución que anuló la segunda destitución e impuso una suspensión de 60 días a Patricia Benavides no especifica desde qué fecha se computa el plazo.

Oficio de Delia Espinoza a
Oficio de Delia Espinoza a Gino Ríos enviado el 7 de agosto.

“Reitero que los requerimientos cursados no tienen como propósito desacatar las disposiciones de la Junta Nacional de Justicia, sino tener certeza sobre el contenido y alcance de la Resolución 231-2025-JNJ para su oportuna ejecución; por ello, respecto de la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular, mi despacho adoptará las acciones correspondientes”, se lee en el documento.

Al día siguiente de enviado este documento, Gino Ríos envió el oficio al presidente del Congreso, José Jerí, para advertir que de “manera flagrante e injustificada” la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, “viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento” de reponer a Patricia Benavides.

Ríos Patio finalizó su mensaje con un “se informa para los fines correspondientes”, lo que podría entenderse como un pedido implícito para que se acuse constitucionalmente a Espinoza.

JNJ presiona para la reposición
JNJ presiona para la reposición de Patricia Benavides. (Foto: Composición / Infobae / Andina)

A la espera

Patricia Benavides está a la espera de que sea citada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para reasumir como fiscal suprema mas no como fiscal de la Nación.

“Enterada por los medios de comunicación, de que la JNJ ha absuelto las consultas formuladas por la Fiscal de la Nación, a fin de expeditar la ejecución de su decisión de restituirme en el cargo y las funciones de fiscal suprema, corresponde que se me curse de forma inmediata la citación respectiva (por parte de la Fiscalía dela Nación) para mi reincorporación, conforme lo disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las resoluciones de la JNJ”, dijo Benavides en un comunicado.

Benavides podría ser designada en una de las fiscalías supremas disponibles o como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

