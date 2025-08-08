Perú

Vacunación y pruebas gratuitas para detectar cáncer de cuello uterino en La Línea 1: ¿En qué estaciones será?

El Ministerio de Salud también ha dispuesto que continúe en agosto la campaña de vacunación en centros comerciales Real Plaza a nivel nacional

(Foto: Minsa)
La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur inició la campaña gratuita ‘Agosto con prevención del cáncer y vacunación’ con el objetivo de mejorar la detección temprana de esta enfermedad en la zona sur de la capital. En alianza con la Línea 1 del Metro de Lima, la estrategia busca reducir las barreras de acceso a servicios médicos y acercar diagnósticos esenciales a miles de limeños. El lanzamiento tuvo lugar el viernes 1 de agosto en la estación Cabitos, epicentro de la jornada preventiva que se repetirá todos los viernes del mes en los puntos de más flujo del tren eléctrico.

La campaña ofrece pruebas gratuitas para la detección de cáncer de cuello uterino mediante tamizaje de VPH y prueba hisopado, exámenes de próstata (PSA) y clínicos de mamas, además de vacunaciones contra la influenza y otras enfermedades inmunoprevenibles. Las actividades se llevan a cabo en las estaciones Cabitos (Santiago de Surco) y Parque Industrial (Villa El Salvador), acciones orientadas especialmente a sectores donde se reporta la mayor incidencia de cáncer: Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Villa María del Triunfo.

Esquema de vacunación. (Foto: Minsa)

Según datos de la Diris Lima Sur, solo el 2% de los limeños se realiza pruebas preventivas de cáncer e indican que entre enero y junio de 2025 se hicieron tamizajes de VPH a 6.492 mujeres y pruebas de PSA a 3.074 hombres, con 919 y 175 resultados sospechosos, respectivamente. La directora general de la DIRIS Lima Sur, Karen Chumbile Andía, enfatizó “la importancia de la prevención en salud para todas las familias de los distritos de Lima Sur”. “Por ello, hemos llevado esta campaña de pruebas preventivas de cáncer a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima”, dijo.

Pruebas de cáncer y vacunas llegan centros comerciales

La campaña ‘Agosto con prevención del cáncer y vacunación’, desarrollada junto a la Línea 1 del Metro, permite aprovechar el alto flujo de personas, que supera los 620 mil pasajeros diarios, facilitando el acceso de la población a servicios médicos en el trayecto de su rutina diaria. “En Línea 1 del Metro de Lima, no solo nos enfocamos en brindar un transporte seguro y eficiente, sino también en promover el bienestar integral de nuestros pasajeros”, manifestó Gisella Alfaro, superintendenta de Sostenibilidad para la Línea 1 del Metro de Lima.

Se extiende por todo agosto. (Foto: Minsa)

Adicionalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso la continuación en agosto de la campaña de vacunación en centros comerciales Real Plaza a nivel nacional. Solo durante julio, cerca de 4.000 personas recibieron dosis contra enfermedades como sarampión, rubéola, tétanos, poliomielitis, difteria, influenza y Covid-19, como parte del esquema regular. La estrategia prioriza a niños menores de 5 años, gestantes y adultos mayores, poblaciones con mayor riesgo de complicaciones ante enfermedades prevenibles.

Estos son los horarios que permiten que la población acuda en días de alta afluencia a los centros comerciales:

  • Real Plaza Primavera – San Borja: sábados de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
  • Real Plaza Pro – San Martín de Porres: lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Real Plaza Villa María del Triunfo: sábados y domingos, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Real Plaza Chorrillos: sábados y domingos, de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Real Plaza Puruchuco – Ate: sábados y domingos, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Real Plaza Santa Clara – Ate: sábados y domingos, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

