Policía Nacional del Callao recibirá 85 motocicletas nuevas para mejorar la seguridad ciudadana

El Gobierno Regional del Callao cubrirá el déficit de unidades móviles identificado en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. (Gore Callao)

El Callao, una región golpeada por la delincuencia, recibirá este viernes 8 de agosto un importante impulso a su capacidad operativa en seguridad ciudadana. El Gobierno Regional del Callao hará entrega oficial de 85 motocicletas nuevas a la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte de una estrategia integral para mejorar el patrullaje motorizado en todo el primer puerto.

La ceremonia se realizará a las 11:00 a. m. en la Plaza Grau del Callao y contará con la presencia de altas autoridades del Ejecutivo y de la Policía, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el jefe de la Región Policial Callao, Gral. PNP Isaac Candia Haro.

Una medida clave ante el déficit de patrullaje

Actualmente, el Callao dispone de solo 174 motocicletas activas, lo que ha resultado insuficiente para cubrir eficazmente todas las zonas del primer puerto. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la distribución actual de motocicletas deja a distritos como Carmen de la Legua Reynoso, La Perla y La Punta con unidades mínimas para realizar labores de patrullaje.

En respuesta, esta adquisición de 85 motos lineales no solo cierra la brecha operativa estimada de 63 vehículos, sino que amplía la cobertura, permitiendo mejorar la vigilancia y el accionar policial en los 17 distritos y comisarías de la región.

Los nuevos vehículos serán distribuidos entre las 17 comisarías del primer puerto para ampliar la capacidad operativa ante la creciente delincuencia. (Gore Callao)

Motos para zonas de difícil acceso

Una de las principales ventajas de estas nuevas unidades es su capacidad de operar en terrenos donde los patrulleros tradicionales no pueden acceder. Áreas como los cerros de Mi Perú, los asentamientos humanos de Ventanilla o los arenales de Pachacútec presentan limitaciones geográficas que dificultan la presencia policial.

El uso de motocicletas permitirá una mayor velocidad de respuesta ante emergencias, así como un desplazamiento más ágil durante persecuciones e intervenciones rápidas en zonas con alta tasa delictiva.

Inversión estratégica contra la delincuencia

Esta entrega forma parte del programa presupuestal de seguridad ciudadana impulsado por el Gobierno Regional del Callao. De acuerdo con el gobernador Castillo Rojo, se trata de una inversión prioritaria que reafirma su compromiso con la lucha contra la criminalidad.

“Estas motocicletas no solo representan un recurso logístico, sino también una herramienta clave para la prevención y disuasión de delitos. Hoy damos un paso más hacia un Callao más seguro”, sostuvo la autoridad regional en un comunicado oficial.

Las motocicletas permitirán ingresar a zonas de difícil acceso como los cerros de Mi Perú, asentamientos humanos de Ventanilla y arenales de Pachacútec. (Gore Callao)

Contexto delictivo: cifras alarmantes

Entre enero y junio de 2025, se registraron en el Callao 2,334 denuncias por hurto y 1,026 por robo, de acuerdo con el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). Si bien estas cifras no desagregan los tipos de vehículos utilizados, a nivel nacional se estima que el 55.8% de los hurtos y robos se cometen con el uso de motocicletas, utilizadas por los delincuentes para cometer los actos y huir rápidamente.

Callao Cercado es el distrito más golpeado, con 528 denuncias por robos, seguido por Ventanilla, con 158 casos reportados. Esta realidad exige un equipamiento similar por parte de la policía para hacer frente a estos hechos de manera efectiva.

Distribución estratégica en comisarías

Las 85 motocicletas serán distribuidas en función de la carga operativa de cada comisaría y priorizando las zonas con mayor incidencia delictiva. Esta medida busca no solo reforzar la capacidad de patrullaje, sino también generar una mayor presencia disuasiva en las calles, elemento clave para reducir la percepción de inseguridad.

Además, permitirá una mejor coordinación entre los cuerpos policiales de diferentes jurisdicciones, especialmente en operativos conjuntos o persecuciones que impliquen el desplazamiento por zonas complicadas.

Una invitación a los medios

El Gobierno Regional ha convocado a los medios de comunicación a cubrir la ceremonia de entrega, que representa uno de los esfuerzos más importantes de los últimos años en materia de equipamiento policial en la región.

La actividad se realizará en la Plaza Grau del Callao, ubicada en la intersección de la Av. Jorge Chávez y calle Adolfo King, a partir de las 11:00 a. m. del viernes 8 de agosto. Se espera una amplia cobertura y asistencia de autoridades, ciudadanos y colectivos vecinales comprometidos con la seguridad del primer puerto.

Compromiso con una región más segura

La entrega de estas motocicletas marca el inicio de una nueva etapa en el fortalecimiento del patrullaje policial en el Callao. Frente a una problemática compleja y en crecimiento, las autoridades regionales y nacionales han optado por una solución tangible que busca restablecer el orden y la tranquilidad en las calles.