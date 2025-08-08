La Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico anuncia audiciones para su próxima producción escénica

Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico (RSBC) anuncia la apertura de sus audiciones para su próxima producción escénica

Con más de dos décadas dedicadas a la formación de nuevas generaciones de bailarines y un legado pedagógico que ha influido en la escena dancística peruana e internacional, la Escuela Rosie Schottland Ballet Clásico (RSBC) anuncia la apertura de sus audiciones para su próxima producción escénica. Esta convocatoria, dirigida a estudiantes avanzados y bailarines independientes, reafirma su compromiso con la excelencia artística y educativa.

El equipo docente está conformado por reconocidos ex bailarines y maestros del Ballet Nacional del Perú, Ballet Municipal de Lima y otras compañías nacionales e internacionales, todos con formación académica y experiencia profesional de alto nivel.

Las audiciones para la próxima producción se realizarán a partir del 30 de agosto en la sede de la escuela en Lima. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de las páginas oficiales o escribiendo al correo: produccionesrsbc@gmail.com.

La convocatoria está abierta a nivel nacional e internacional. Los postulantes que no residan en Lima deberán enviar un video (máximo 3 minutos) interpretando una variación de danza clásica, junto con un CV simple, al mismo correo: produccionesrsbc@gmail.com.

Fundada en 1999 por la maestra Rosie Schottland Bitterman, licenciada en Ciencias de la Educación y actualmente maestría en Estudios en Danza por la Universidad de La Rioja— la escuela se ha posicionado como referente en la enseñanza del ballet clásico en el país. En 2023, RSBC marcó un hito con la puesta en escena del ballet La Fille Mal Gardée, una superproducción que presentó una versión innovadora de la obra original del siglo XVIII, con vestuarios y escenografía inéditos en el Perú.

Ballet en Perú

El ballet en el Perú ha cultivado una rica historia que se remonta a la visita de la icónica bailarina Anna Pavlova en 1917, evento que sembró la semilla de la danza clásica en el país. Sobre esta base se erigieron las dos instituciones más importantes de la escena profesional: el Ballet Nacional del Perú, elenco oficial del Estado que difunde el arte a nivel nacional desde el Gran Teatro Nacional, y el Ballet Municipal de Lima, una compañía con una sólida trayectoria en el repertorio clásico bajo la dirección de su fundadora, Lucy Telge, con sede en el Teatro Municipal. Ambas compañías son los pilares que sostienen la tradición y la innovación del ballet en la actualidad, presentando temporadas que cautivan a un público fiel.

La formación de nuevos talentos es un aspecto crucial para la continuidad y el desarrollo de la disciplina. Esta labor es liderada por la Escuela Nacional Superior de Ballet, la principal institución pública dedicada a la enseñanza profesional. A su lado, una vibrante red de academias y estudios privados, principalmente en Lima, juega un papel fundamental en la iniciación y el perfeccionamiento técnico de futuras generaciones de bailarines. De este ecosistema han surgido figuras notables como la propia Lucy Telge, pionera y maestra, y Vania Masías, quien ha logrado un gran impacto social a través de la danza, demostrando el poder transformador de este arte más allá de los escenarios.

Actualmente, el ballet peruano goza de vitalidad, evidenciada en eventos de talla internacional como el Festival Internacional de Ballet de Trujillo, que fomenta el intercambio cultural y descentraliza la oferta artística.