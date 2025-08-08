Congreso pone en la mira a la fiscal de la Nación y advierte reorganización del Ministerio Público

Delia Espinoza cuestiona decisión del TC que debilita la extinción de dominio

Los congresistas Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y Alex Paredes, recientemente incorporado a Somos Perú, criticaron el trabajo de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al frente del Ministerio Público.

Tras conocerse que la Fiscalía inició una investigación por la desaparición de más de 1.200 documentos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ambos legisladores reaccionaron y aprovecharon las preguntas de la prensa para pronunciarse sobre la labor del Ministerio Público.

Fiscal de la Nación cuestionada por politizar casos: Congreso plantea reformar el Ministerio Público

El expresidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien ahora ejerce como vocero de Alianza para el Progreso, consideró que la fiscal de la Nación no hace una valoración adecuada de los elementos acusatorios y abre investigaciones guiada por intereses particulares.

“Lamentablemente, la fiscal de la Nación no realiza una valoración correcta de los elementos probatorios de la noticia criminal. Abre denuncia de acuerdo a criterios particulares o por intereses particulares. Entonces, ya nos genera dudas cualquier carpeta fiscal que abra, si realmente tiene validez jurídica. A los congresistas nos han denunciado hasta por votar, lo cual es evidentemente anticonstitucional”, declaró.

Eduardo Salhuana y Alex Paredes critican trabajo del Ministerio Público

Cabe señalar que esta nueva investigación por la pérdida de documentos en la JNJ se da en medio del enfrentamiento entre Espinoza y dicha entidad por la restitución de Patricia Benavides.

Por su parte, el parlamentario Alex Paredes cuestionó la decisión de abrir una investigación, precisamente porque Espinoza se negó a acatar la resolución de la Junta que ordenaba la reposición de Benavides.

En ese sentido, consideró que el Ministerio Público no cuenta con un liderazgo adecuado, al negarse a cumplir decisiones de otras entidades con mayor jerarquía.

“Esta institución creo que está haciendo los méritos hartos y suficientes para que sea declarada en reorganización. Así no puede continuar. O sea, una institución emblemática para la justicia, tal como está siendo conducida, no termina de entenderse si quienes la dirigen son profesionales en derecho (...) No respetan la jerarquía normativa, no respetan a las instituciones superiores, porque guste o no guste, la Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones y estas atribuciones las ejerce”, declaró.

Alex Paredes sobre el Ministerio Público: "No respetan jerarquías"

Fiscal de la Nación negó politización de casos

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, informó sobre las investigaciones y denuncias relacionadas con funcionarios aforados y la labor del Ministerio Público. Detalló que, de los 770 mil casos registrados a nivel nacional entre enero y junio de 2025, solo el 0.05 % ingresó al despacho de la Fiscalía de la Nación por investigaciones a aforados, es decir, los más altos funcionarios del Estado.

Desde el inicio de su gestión, se han presentado 45 denuncias constitucionales, de las cuales siete corresponden a 2024 y 38 a 2025. En el ámbito de corrupción de funcionarios, la Fiscalía ha recibido 586 denuncias, con 304 en trámite y predominancia de los delitos de cohecho activo y pasivo.

La fiscal de la Nación afirmó que el Ministerio Público es y seguirá siendo una institución dialogante y respetuosa.

Espinoza precisó que “la función que tenemos es investigar, en etapa preliminar, a los más altos funcionarios del Estado conforme al artículo 99 de la Constitución”. En ese sentido, enfatizó que estos casos deben investigarse con objetividad y que el trabajo fiscal está regido por la autonomía y la Constitución, sin interferencias de carácter político.