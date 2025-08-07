Perú

Así luce la histórica avenida del Rímac que fue remodelada luego de más de 90 años

La rehabilitación incluyó la repavimentación de calzadas, nueva señalización vial y la recuperación integral de la ciclovía, con medidas específicas para la protección de los usuarios

Se construyeron veredas accesibles, equipadas con rampas y baldosas podotáctiles, para garantizar la inclusión de personas con discapacidad y promover la movilidad sin barreras - Créditos: Municipalidad de Lima.

La avenida Francisco Pizarro, situada en el corazón del Rímac y reconocida como una de las principales vías de la zona monumental del distrito, presenta un nuevo rostro tras ser sometida a un proceso de rehabilitación integral.

Este eje vial, importante para el desplazamiento en Lima, no había sido intervenido de manera significativa en más de nueve décadas. Su renovación se concretó a través de la gestión conjunta entre la Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Desde 1972, el perímetro monumental del Rímac fue catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación, en gran parte por la presencia de sus calles fundacionales y su relevancia histórica. En ese contexto, el reacondicionamiento de Francisco Pizarro adquiere especial significado para habitantes y visitantes.

Las intervenciones incluyeron el fresado y asfaltado de 25 mil metros cuadrados de calzadas, la instauración de señalización vial horizontal y la adecuación de diferentes elementos destinados a fortalecer la seguridad, así como la recuperación total de la ciclovía.

Esta modernización fortalece la conexión estratégica entre el centro y el norte de Lima, facilita el acceso a avenidas principales y busca descongestionar el tránsito - Créditos: Municipalidad de Lima.

Este corredor ahora dispone de una ciclovía rehabilitada, equipada con topellantas y orugas de jebe para la protección de los usuarios. También se instalaron bolardos, tachones y renovados sistemas de señalización en el sector intervenido.

Se trata de una vía estratégica para la conexión entre el centro y el norte de la ciudad, que permitirá descongestionar el tránsito en este sector y facilitar el acceso a importantes avenidas como Tacna o Caquetá.

Uno de los puntos destacados en el proyecto fue la construcción de 14 mil metros cuadrados de nuevas veredas, abarcando el tramo comprendido entre los jirones Trujillo y la avenida Morro de Arica.

Estos espacios fueron diseñados pensando en la inclusión, incorporando rampas y baldosas podotáctiles para asegurar el acceso de personas con discapacidad. El propósito es fomentar la movilidad sin barreras y consolidar un entorno urbano más amigable.

La rehabilitación incluyó la recuperación integral de la ciclovía - Créditos: Municipalidad de Lima.

La remodelación de Francisco Pizarro en el Rímac no solo abarcó aspectos viales. Para optimizar la calidad ambiental, se realizó la nivelación del terreno y se recuperaron 5.300 m² de áreas verdes. El trabajo incluyó la siembra de césped, la incorporación de especies ornamentales y la plantación de 52 árboles a lo largo de la avenida.

Adicionalmente, fueron instalados alcorques ornamentales, bancos de madera y fierro, iluminación con lámparas ornamentales y modernos recipientes para residuos sólidos, en un esfuerzo por mejorar el ornato y la experiencia en el espacio público.

La histórica avenida del Rímac fue remodelada tras más de 90 años - Créditos: Andina.

Esta modernización apunta a cambiar la dinámica urbana y brinda una alternativa de tránsito más conveniente para conductores y transeúntes. La obra pretende aportar un entorno seguro, renovado y accesible para quienes circulan diariamente por este sector del Rímac, un distrito emblemático de la capital peruana.

“Esta obra busca modernizar el distrito del Rímac, agilizar el tránsito para los autos que se dirigen hacia las avenidas Tacna, Túpac Amaru, Caquetá y Eduardo de Habich, así como proteger la integridad física de los ciclistas”, resaltó el Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, ante decenas de vecinos durante el evento inauguración de esta obra.

