Perú

Festival Cafesazo Peruano con café gratis y más de 100 expositores: cuándo y dónde

La capital recibirá un evento imperdible que reunirá a productores, baristas y marcas de todo el país en un solo espacio, con actividades gratuitas, bebidas artesanales, música en vivo y concursos para toda la familia

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
El certamen nacional de Aeropress
El certamen nacional de Aeropress elegirá al representante peruano que viajará al campeonato mundial en Seúl (Festival Cafesazo Peruano)

El distrito de Pueblo Libre se convertirá este 23 y 24 de agosto en la capital del café peruano con la sexta edición del Festival Cafesazo Peruano, un evento gratuito que promete una experiencia multisensorial en torno al café de especialidad. Más de 100 expositores de 12 regiones del país ofrecerán degustaciones, talleres, presentaciones musicales y miles de tazas gratis para el público asistente.

Lo mejor del café peruano en un solo lugar

Durante dos días, el Parque 3 de Octubre albergará a productores de regiones como Junín, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno y Pasco, junto a cafeterías, marcas reconocidas y emprendedores gastronómicos. Los visitantes podrán degustar cafés de alta calidad, asistir a talleres y participar en sorteos, todo sin costo alguno.

Además, se repartirán 2,000 cappuccinos gratuitos, elaborados con café de especialidad y leche barista 90 Puntos, así como 1,000 coffee tonics diarios ofrecidos por Mr. Perkins. “Es una celebración del café como bebida, cultura y estilo de vida”, señaló Omar Moreno, conocido como El Cafeteador y organizador del evento.

Un espacio inclusivo y comunitario

“El Festival Cafesazo se ha consolidado como el espacio más grande e inclusivo para la promoción del café peruano en la capital”, explicó Moreno, quien enfatiza el carácter comunitario del evento. Para él, la revolución del café peruano ya está en marcha, y el festival busca visibilizar el trabajo de cientos de productores, tostadores y baristas que elevan la calidad y el prestigio del café nacional.

El público podrá acceder a
El público podrá acceder a talleres de catación y filtrado en un antiguo tranvía convertido en escuela de café (Festival Cafesazo Peruano)

Campeonato Nacional de Aeropress: rumbo al mundial en Corea

Uno de los platos fuertes del festival será el Campeonato Nacional de Aeropress, donde 27 participantes provenientes de Junín, Ayacucho, Pasco, Lima y Puno competirán por representar al Perú en el Mundial de Aeropress que se celebrará en diciembre en Seúl, Corea del Sur.

El café oficial del certamen será provisto por Chacra D’Dago, y el jurado estará compuesto por referentes del sector como Anggela Sara, Alex Rodas, Junior Zanabria, así como los baristas Vanessa Fabián, Jorge Acuña y Víctor Merino.

Talleres, sorteos y arte dentro de un tranvía

Entre las actividades más llamativas se encuentra la “Escuelita Cafesazo”, un laboratorio móvil dentro de un tranvía restaurado por Ayni Café, donde se dictarán talleres gratuitos de catación, filtrado y tostado. Cada tres horas, el público podrá participar en sorteos de productos como packs de Crystal Eye y café de especialidad.

También habrá una ruleta de premios para quienes completen “La Ruta del Cafesazo”, una dinámica interactiva pensada para promover el recorrido por todos los stands del festival.

Se repartirán 2,000 cappuccinos gratuitos
Se repartirán 2,000 cappuccinos gratuitos elaborados con café de especialidad y leche barista 90 Puntos (Festival Cafesazo Peruano)

Cafeterías y marcas de todo el Perú

El evento reunirá a algunas de las cafeterías más reconocidas del país, como Antaqa, Elevaria, Café Cometa, Violet Café Lab, Finca Tasta, Clamore y Chawan Café y Té, provenientes de Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Lima y otras regiones.

Estarán presentes también destacados productores peruanos como Wilson Sucaticona, Raúl Mamani y Miguel Padilla, así como marcas especializadas como Flor de Café, Finca Boca Ratón, Café Córdova, Saint Caffeine y Moali Laboratorios.

Gastronomía, bebidas y cultura

El festival contará con un patio de comidas donde los asistentes podrán disfrutar de panes artesanales, alitas, sándwiches, corndogs, chorizos y más. Habrá también bebidas alternativas como cervezas artesanales, macerados, hidromiel y sidra de marcas peruanas.

Además, los visitantes podrán explorar productos de cosmética natural, accesorios, artesanía y lácteos, lo que convierte al Cafesazo en un espacio de cultura viva y economía circular.

Más de 100 expositores de
Más de 100 expositores de 12 regiones participarán en el evento gratuito en el Parque 3 de Octubre en Pueblo Libre (Festival Cafesazo Peruano)

Compromiso con el medio ambiente

La sostenibilidad es uno de los pilares del evento. Este año, el Festival Cafesazo contará con una zona de compostaje, uso de vasos compostables y talleres sobre consumo responsable en alianza con la organización Wildlife Conservation Society (WCS). También será un evento pet friendly y se promoverá el uso de bicicletas como transporte alternativo.

Detalles clave del evento

  • Fecha: 23 y 24 de agosto de 2025
  • Horario: de 9 a.m. a 9 p.m.
  • Lugar: Parque 3 de Octubre, Pueblo Libre (cuadra 5 de la Av. Manuel Vivanco)
  • Ingreso: Libre y gratuito

Con esta sexta edición, el Festival Cafesazo Peruano se consolida como una de las celebraciones más importantes del café de especialidad en Lima, no solo por su magnitud, sino por su capacidad para acercar al público al mundo del café con enfoque social, educativo y sostenible.

Temas Relacionados

Festival Cafesazo PeruanoFestival de café en Limacafé peruanocafé de especialidadPueblo Libreperu-noticias

Últimas Noticias

Magaly Medina arremete contra Dayanita y le dice ‘manipuladora’: “Llora, pide ayuda y luego vuelve a cometer los mismos errores”

La ‘urraca’ fue tajante con la exfigura de JB en ATV, asegurando que se victimiza cada vez que las cosas no le salen bien. “Tiene que hacerse cargo de sus actos”

Magaly Medina arremete contra Dayanita

Magaly Medina minimiza a Renzo Schuller y enaltece a Gian Piero Díaz: “Él sí tiene personalidad en cámara”

La periodista calificó al actual conductor de América TV como el “segundón” de Díaz y aseguró que nunca brilló por mérito propio

Magaly Medina minimiza a Renzo

Gian Piero Díaz regresa a ‘Esto es Guerra’ y elogia a Renzo Schuller: “La química que tengo con él no la tengo con nadie”

Díaz aclaró que no ha dejado de ser parte de Willax, habló de su reencuentro con Renzo Schuller y expresó sus deseos de retomar la amistad

Gian Piero Díaz regresa a

Gian Piero Díaz reaparece en Willax, niega su salida del canal y aclara su futuro televisivo: “Me quedo acá”

Tras generar sorpresa con su aparición en ‘Esto es Guerra’, el conductor reapareció en su programa ‘Entrometidos’ para explicar lo ocurrido y asegurar que continúa en Willax

Gian Piero Díaz reaparece en

Qué hacer cuando te niegan atención en EsSalud o Minsa y tus derechos como paciente

Cada año, miles de personas enfrentan demoras, falta de medicinas o simplemente no reciben ayuda en hospitales públicos, a pesar de que existen leyes que garantizan su derecho a un trato justo y oportuno

Qué hacer cuando te niegan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eliminaron las retenciones para la

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

El Gobierno estableció la fecha en la que se celebrará el Día del Niño cada año: cuándo será

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

INFOBAE AMÉRICA
Trump celebró la entrada en

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”