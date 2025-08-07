Festival Cafesazo Peruano con café gratis y más de 100 expositores: cuándo y dónde

El certamen nacional de Aeropress elegirá al representante peruano que viajará al campeonato mundial en Seúl (Festival Cafesazo Peruano)

El distrito de Pueblo Libre se convertirá este 23 y 24 de agosto en la capital del café peruano con la sexta edición del Festival Cafesazo Peruano, un evento gratuito que promete una experiencia multisensorial en torno al café de especialidad. Más de 100 expositores de 12 regiones del país ofrecerán degustaciones, talleres, presentaciones musicales y miles de tazas gratis para el público asistente.

Lo mejor del café peruano en un solo lugar

Durante dos días, el Parque 3 de Octubre albergará a productores de regiones como Junín, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno y Pasco, junto a cafeterías, marcas reconocidas y emprendedores gastronómicos. Los visitantes podrán degustar cafés de alta calidad, asistir a talleres y participar en sorteos, todo sin costo alguno.

Además, se repartirán 2,000 cappuccinos gratuitos, elaborados con café de especialidad y leche barista 90 Puntos, así como 1,000 coffee tonics diarios ofrecidos por Mr. Perkins. “Es una celebración del café como bebida, cultura y estilo de vida”, señaló Omar Moreno, conocido como El Cafeteador y organizador del evento.

Un espacio inclusivo y comunitario

“El Festival Cafesazo se ha consolidado como el espacio más grande e inclusivo para la promoción del café peruano en la capital”, explicó Moreno, quien enfatiza el carácter comunitario del evento. Para él, la revolución del café peruano ya está en marcha, y el festival busca visibilizar el trabajo de cientos de productores, tostadores y baristas que elevan la calidad y el prestigio del café nacional.

El público podrá acceder a talleres de catación y filtrado en un antiguo tranvía convertido en escuela de café (Festival Cafesazo Peruano)

Campeonato Nacional de Aeropress: rumbo al mundial en Corea

Uno de los platos fuertes del festival será el Campeonato Nacional de Aeropress, donde 27 participantes provenientes de Junín, Ayacucho, Pasco, Lima y Puno competirán por representar al Perú en el Mundial de Aeropress que se celebrará en diciembre en Seúl, Corea del Sur.

El café oficial del certamen será provisto por Chacra D’Dago, y el jurado estará compuesto por referentes del sector como Anggela Sara, Alex Rodas, Junior Zanabria, así como los baristas Vanessa Fabián, Jorge Acuña y Víctor Merino.

Talleres, sorteos y arte dentro de un tranvía

Entre las actividades más llamativas se encuentra la “Escuelita Cafesazo”, un laboratorio móvil dentro de un tranvía restaurado por Ayni Café, donde se dictarán talleres gratuitos de catación, filtrado y tostado. Cada tres horas, el público podrá participar en sorteos de productos como packs de Crystal Eye y café de especialidad.

También habrá una ruleta de premios para quienes completen “La Ruta del Cafesazo”, una dinámica interactiva pensada para promover el recorrido por todos los stands del festival.

Se repartirán 2,000 cappuccinos gratuitos elaborados con café de especialidad y leche barista 90 Puntos (Festival Cafesazo Peruano)

Cafeterías y marcas de todo el Perú

El evento reunirá a algunas de las cafeterías más reconocidas del país, como Antaqa, Elevaria, Café Cometa, Violet Café Lab, Finca Tasta, Clamore y Chawan Café y Té, provenientes de Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Lima y otras regiones.

Estarán presentes también destacados productores peruanos como Wilson Sucaticona, Raúl Mamani y Miguel Padilla, así como marcas especializadas como Flor de Café, Finca Boca Ratón, Café Córdova, Saint Caffeine y Moali Laboratorios.

Gastronomía, bebidas y cultura

El festival contará con un patio de comidas donde los asistentes podrán disfrutar de panes artesanales, alitas, sándwiches, corndogs, chorizos y más. Habrá también bebidas alternativas como cervezas artesanales, macerados, hidromiel y sidra de marcas peruanas.

Además, los visitantes podrán explorar productos de cosmética natural, accesorios, artesanía y lácteos, lo que convierte al Cafesazo en un espacio de cultura viva y economía circular.

Más de 100 expositores de 12 regiones participarán en el evento gratuito en el Parque 3 de Octubre en Pueblo Libre (Festival Cafesazo Peruano)

Compromiso con el medio ambiente

La sostenibilidad es uno de los pilares del evento. Este año, el Festival Cafesazo contará con una zona de compostaje, uso de vasos compostables y talleres sobre consumo responsable en alianza con la organización Wildlife Conservation Society (WCS). También será un evento pet friendly y se promoverá el uso de bicicletas como transporte alternativo.

Detalles clave del evento

Fecha : 23 y 24 de agosto de 2025

Horario : de 9 a.m. a 9 p.m.

Lugar : Parque 3 de Octubre, Pueblo Libre (cuadra 5 de la Av. Manuel Vivanco)

Ingreso: Libre y gratuito

Con esta sexta edición, el Festival Cafesazo Peruano se consolida como una de las celebraciones más importantes del café de especialidad en Lima, no solo por su magnitud, sino por su capacidad para acercar al público al mundo del café con enfoque social, educativo y sostenible.