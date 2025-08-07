Perú

El segundo cánido más grande de Sudamérica fue fotografiado en Perú: zorro andino reaparece en área protegida en La Libertad

La reciente fotografía de un zorro andino en Santuario Nacional de Calipuy confirma la presencia de esta especie clave, considerada un indicador biológico fundamental para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

La presencia del zorro andino
La presencia del zorro andino en el Santuario Nacional de Calipuy evidencia el buen estado de conservación del ecosistema protegido.

El segundo cánido viviente más grande de Sudamérica apareció en el Santuario Nacional de Calipuy. Se trata del zorro andino (Lycalopex culpaeus), una especie silvestre que habita las regiones altoandinas del Perú y otros países del continente. El ejemplar fue fotografiado por el guardaparque Ney Tnagoa Pizango durante un patrullaje rutinario en esta área natural protegida, ubicada en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

Este avistamiento confirma el buen estado de conservación del ecosistema del santuario, que también alberga el mayor rodal de puya Raimondi, una planta endémica de los Andes que florece una sola vez en su vida antes de morir. La presencia del zorro andino actúa como un indicador biológico clave de la salud ambiental del lugar.

El especialista del Santuario Nacional de Calipuy, Iván Melgarejo Layza, identificó al animal como un zorro andino, también conocido como zorro culpeo o zorro colorado. Indicó que esta especie ocupa el segundo lugar en tamaño entre los cánidos que habitan actualmente en Sudamérica.

El zorro andino puede encontrarse desde Colombia hasta el sur de Chile y Argentina. En el Perú, está presente en zonas de puna, bosques montanos y ecosistemas altoandinos. Su gran capacidad de adaptación le permite ocupar diferentes hábitats en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 4.800 metros.

El zorro andino presenta un
El zorro andino presenta un pelaje denso con tonalidades rojizas y marrón oscuro. Es el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica.

“Debido a su amplia distribución, se puede adaptar a distintos tipos de hábitat, como la puna húmeda, áreas boscosas, páramos andinos, matorrales, pastizales, desiertos y bosques montanos”, dijo el experto a la Agencia Andina.

¿Cómo vive el zorro andino? Hábitos, alimentación y amenazas

El zorro andino presenta un pelaje tupido de tonalidades rojizas, marrón oscuro y áreas blanquecinas. Tiene el cuerpo flexible, patas delgadas y orejas triangulares. Su longitud puede variar entre 60 y 115 centímetros, y su peso alcanza los 14 kilogramos en la adultez. Al nacer, los cachorros pesan aproximadamente 170 gramos.

Este cánido puede vivir desde el nivel del mar hasta altitudes de 4.800 metros. Su comportamiento varía según el entorno: en zonas intervenidas, es principalmente nocturno; en espacios más conservados, tiene actividad al amanecer y al anochecer.

Es un omnívoro oportunista. Se alimenta de roedores, liebres, aves, reptiles, insectos, semillas, frutos, carroña e incluso crías de camélidos u ovinos en algunas regiones. Estudios realizados en Ecuador demuestran que el conejo andino representa un porcentaje alto tanto en frecuencia de captura como en biomasa consumida.

Ejemplar de zorro andino (Lycalopex
Ejemplar de zorro andino (Lycalopex culpaeus) fotografiado en su hábitat natural en la región altoandina del norte del Perú.

Esta especie cumple funciones ecológicas clave. Controla poblaciones de roedores, dispersa semillas y colabora con el reciclaje de materia orgánica en el ecosistema. Alcanza la madurez sexual al primer año de vida. El período de gestación dura entre 55 y 60 días, con camadas que pueden incluir de tres a ocho crías.

En algunas subespecies, ambos progenitores participan del cuidado de las crías. Los cachorros inician la caza grupal entre los dos y tres meses de edad. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica al zorro andino como especie de “Preocupación Menor”, aunque enfrenta amenazas como la caza, el tráfico ilegal y represalias por ataques al ganado.

En la cosmovisión andina, este animal representa la astucia y la protección. Los pueblos aymaras lo identifican como el “perro del mallku”, espíritu guardián de las montañas. En tiempos recientes, el caso del zorro “Run Run”, capturado en Lima tras ser criado como mascota, puso de relieve la necesidad de proteger a esta especie.

El zorro andino es el
El zorro andino es el más grande de las tres especies de zorro distribuidas en el Perú.

Santuario Nacional de Calipuy: refugio de biodiversidad andina

El Santuario Nacional de Calipuy fue creado el 8 de enero de 1981. Cuenta con una extensión de 4.500 hectáreas y está dividido en dos zonas de vida: páramo subalpino muy húmedo y bosque montano tropical. Este espacio conserva flora andina como ichu (Stipa ichu), puya Raimondi, tréboles, cactus y diversas especies semileñosas.

La fauna del lugar incluye especies como el guanaco, el puma, el oso de anteojos, el venado cola blanca y la vizcacha. Entre las aves destacan el cóndor andino, gallinazos, perdices serranas, loros y tórtolas. También se han registrado reptiles como el jergón y el coralillo.

Protegiendo la mayor inflorescencia del
Protegiendo la mayor inflorescencia del mundo y los guanacos desde hace cuatro décadas, el Santuario Nacional de Calipuy enfrenta el desafío de la conservación.

El avistamiento continuo de especies silvestres en esta zona indica que el ecosistema mantiene condiciones adecuadas para la reproducción y supervivencia de fauna nativa como el zorro andino.

¿Cuál es el cánido más grande de Sudamérica?

El zorro andino solo es superado en tamaño por el lobo de crin (Chrysocyon brachyurus), también conocido como aguará guazú o maned wolf. Aunque su nombre sugiere parentesco con lobos o zorros, esta especie no pertenece a ninguno de estos grupos, sino que forma parte de un género propio: Chrysocyon, que significa “perro dorado”.

Este cánido alcanza entre 90 y 107 centímetros de altura a la cruz y puede pesar entre 20 y 30 kilogramos, lo que lo convierte en el cánido salvaje más alto del mundo. En comparación, el zorro andino mide hasta 115 cm de largo, pero no supera los 14 kg de peso, lo que lo posiciona como el segundo cánido viviente más grande del continente.

(Wikipedia/Taragui)
(Wikipedia/Taragui)

El lobo de crin habita ecosistemas abiertos como sabanas, pastizales y áreas de matorral seco en regiones del Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Perú. En este último país, su presencia es escasa y se limita a zonas específicas del noreste, como parte de los ecosistemas amazónicos transicionales hacia el Cerrado.

