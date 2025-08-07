Chim Pum Callao 2025 reunirá a grandes exponentes de la salsa en el 198 aniversario del Primer Puerto

El Callao celebrará su 189 aniversario con el festival Chim Pum Callao 2025, uno de los eventos de salsa más importantes del año, que tendrá lugar el sábado 16 de agosto en el estadio Campolo Alcalde de La Perla. Esta edición reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en una jornada de música, identidad y fiesta.

La programación artística local incluye a Zaperoko, Angeli Boza, K´Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Maryto y su Salón, representantes del estilo y la tradición salsera del puerto. La Municipalidad del Callao, bajo la gestión del alcalde Pedro Spadaro, decidió priorizar la presencia de exponentes chalacos en el evento. El alcalde remarcó la importancia de reconocer el talento local y sostuvo que este festival es un reflejo de la cultura e identidad del Callao.

En el cartel destaca Angeli Boza, joven cantante con proyección internacional, quien expresó su entusiasmo por participar ante el público del puerto. Según declaró, se prepara para brindar una presentación que integre sentimiento y experiencia musical, consciente de la expectativa que genera en los asistentes.

Chim Pum Callao 2025: El Gran Combo, La Sonora Ponceña, Viti Ruiz y más artistas celebran los 189 años del Primer Puerto

La jornada contará además con figuras emblemáticas de la salsa a nivel internacional. El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz y Gerardo Rivas encabezan la lista de invitados. El regreso de La Sonora Ponceña al Callao tras 15 años y de Adolescentes Orquesta después de una década constituye una de las principales novedades de esta edición. Canciones como “Fuego en el 23”, “Yambequé”, “Boranda”, “De qué callada manera” y éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico forman parte de los repertorios esperados por los asistentes.

Precios y venta de entradas para Chim Pum Callao 2025

La preventa de entradas para Chim Pum Callao 2025 comenzó el 3 de junio a través de Teleticket, con precios orientados a asegurar el acceso de la mayor cantidad de personas. En el sector Campo VIP, el costo es de S/ 48.50 en preventa y S/ 57.20 en venta regular. Las localidades en la Tribuna Campolo se ofrecen a S/ 35.30 en preventa y S/ 40.90 en regular. Para la Explanada Campolo Alcalde, el precio es de S/ 31.00 en preventa, S/ 35.00 en tarifa regular y con una tarifa de S/ 28.60 para usuarios de CONADIS.

Ante la alta demanda, los organizadores habilitaron nuevas localidades en la Zona Explanada. La venta regular seguirá disponible hasta el mismo día del festival, siempre sujeta a la disponibilidad de entradas.

Artistas nacionales y sorpresas para el aniversario

Chim Pum Callao 2025 también suma en su cartel a agrupaciones como K’Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Mayrto y su Salón, que representan el presente de la salsa local. Las autoridades y organizadores adelantaron que se anunciarán nuevas sorpresas y nombres para completar el programa artístico.

El evento se consolida como uno de los principales referentes del calendario musical del Callao, al unir figuras internacionales reconocidas con músicos peruanos. Para conocer detalles sobre disponibilidad de entradas y futuras novedades, se recomienda consultar la web oficial del festival y el portal de Teleticket.