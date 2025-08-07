Perú

Chim Pum Callao 2025 reunirá a grandes exponentes de la salsa en el 198 aniversario del Primer Puerto

Artistas de trayectoria y nuevas voces participarán en una celebración que refuerza la tradición salsera

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Chim Pum Callao 2025 reunirá
Chim Pum Callao 2025 reunirá a grandes exponentes de la salsa en el 198 aniversario del Primer Puerto

El Callao celebrará su 189 aniversario con el festival Chim Pum Callao 2025, uno de los eventos de salsa más importantes del año, que tendrá lugar el sábado 16 de agosto en el estadio Campolo Alcalde de La Perla. Esta edición reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en una jornada de música, identidad y fiesta.

La programación artística local incluye a Zaperoko, Angeli Boza, K´Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Maryto y su Salón, representantes del estilo y la tradición salsera del puerto. La Municipalidad del Callao, bajo la gestión del alcalde Pedro Spadaro, decidió priorizar la presencia de exponentes chalacos en el evento. El alcalde remarcó la importancia de reconocer el talento local y sostuvo que este festival es un reflejo de la cultura e identidad del Callao.

En el cartel destaca Angeli Boza, joven cantante con proyección internacional, quien expresó su entusiasmo por participar ante el público del puerto. Según declaró, se prepara para brindar una presentación que integre sentimiento y experiencia musical, consciente de la expectativa que genera en los asistentes.

Chim Pum Callao 2025: El
Chim Pum Callao 2025: El Gran Combo, La Sonora Ponceña, Viti Ruiz y más artistas celebran los 189 años del Primer Puerto

La jornada contará además con figuras emblemáticas de la salsa a nivel internacional. El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz y Gerardo Rivas encabezan la lista de invitados. El regreso de La Sonora Ponceña al Callao tras 15 años y de Adolescentes Orquesta después de una década constituye una de las principales novedades de esta edición. Canciones como “Fuego en el 23”, “Yambequé”, “Boranda”, “De qué callada manera” y éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico forman parte de los repertorios esperados por los asistentes.

Precios y venta de entradas para Chim Pum Callao 2025

La preventa de entradas para Chim Pum Callao 2025 comenzó el 3 de junio a través de Teleticket, con precios orientados a asegurar el acceso de la mayor cantidad de personas. En el sector Campo VIP, el costo es de S/ 48.50 en preventa y S/ 57.20 en venta regular. Las localidades en la Tribuna Campolo se ofrecen a S/ 35.30 en preventa y S/ 40.90 en regular. Para la Explanada Campolo Alcalde, el precio es de S/ 31.00 en preventa, S/ 35.00 en tarifa regular y con una tarifa de S/ 28.60 para usuarios de CONADIS.

Ante la alta demanda, los organizadores habilitaron nuevas localidades en la Zona Explanada. La venta regular seguirá disponible hasta el mismo día del festival, siempre sujeta a la disponibilidad de entradas.

Chim Pum Callao 2025: El
Chim Pum Callao 2025: El Gran Combo, La Sonora Ponceña, Viti Ruiz y más artistas celebran los 189 años del Primer Puerto

Artistas nacionales y sorpresas para el aniversario

Chim Pum Callao 2025 también suma en su cartel a agrupaciones como K’Llao Salsa, Engerbeth Tapia y Mayrto y su Salón, que representan el presente de la salsa local. Las autoridades y organizadores adelantaron que se anunciarán nuevas sorpresas y nombres para completar el programa artístico.

El evento se consolida como uno de los principales referentes del calendario musical del Callao, al unir figuras internacionales reconocidas con músicos peruanos. Para conocer detalles sobre disponibilidad de entradas y futuras novedades, se recomienda consultar la web oficial del festival y el portal de Teleticket.

Temas Relacionados

Chim Pum Callao 2025Conciertoperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y elige mercado para comer ceviche: “¡Esto es otra cosa!”

Pietro Vannucci celebra su identidad probando ceviche con su madre y recibe elogios por valorar la gastronomía local

Actor peruano que triunfa en

Precio del dólar cae: Así cerró el tipo de cambio hoy 7 de agosto en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar cae: Así

Mario Irivarren rechaza responder si se casaría con Onelia Molina y Magaly Medina lo fulmina: “La volvió a dejar mal en público”

La periodista no dudó en calificar de humillante la reacción del modelo en televisión y envió un mensaje directo a Onelia

Mario Irivarren rechaza responder si

Beca 18 refuerza su presencia en Santa Rosa luego del impasse diplomático con el gobierno de Gustavo Petro de Colombia

La intervención incluye el seguimiento del Midis y el soporte del gobierno local para asegurar la participación y permanencia de los estudiantes en el proceso de capacitación

Beca 18 refuerza su presencia

¿Quién ganó el pozo de más de 32 millones de La Tinka este miércoles 6 de agosto? Revisa aquí los resultados oficiales

El sorteo de La Tinka dejó millones en juego este 6 de agosto. Consulta si el pozo reventó o sigue acumulándose. ¿Eres uno de los afortunados?

¿Quién ganó el pozo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras las duras derrotas en

Tras las duras derrotas en el Congreso, Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada y analiza los pasos a seguir

La nafta y el gasoil podrán pagarse en dólares a través de la billetera virtual de YPF

Vuelos al Mundial 2026: American Airlines retomará su ruta Buenos Aires-Dallas

La curiosa vida de los “merenguitos”, los crustáceos hallados por los científicos del CONICET en el cañón Mar del Plata

Subastan seis propiedades sin herederos en CABA: cuáles son los inmuebles y cómo participar

INFOBAE AMÉRICA
La oposición brasileña reunió firmas

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

TELESHOW
Marcela Tauro se emocionó en

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana