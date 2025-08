Carlos Villagrán justifica por qué sigue interpretando a Kiko a los 81 años | TikTok

Carlos Villagrán, conocido internacionalmente como Kiko, volvió a Lima a los 81 años con su espectáculo de despedida en el circo por Fiestas Patrias. Esta gira representa la última ocasión en la que el mexicano interpreta sobre el escenario al niño que durante décadas lo hizo célebre en América Latina.

La visita de Villagrán coincidió con el lanzamiento de la serie biográfica ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, que explora la vida detrás de las cámaras de los integrantes del popular programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Invitado al programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca el pasado 2 de agosto, Villagrán fue consultado por Ernesto Pimentel acerca de las críticas sobre su permanencia en el papel de un niño cuando ya ha pasado los 80 años.

Villagrán optó por responder apelando al reconocimiento del público y a la motivación que recibe de sus seguidores.

“Mis hijos están bien, tengo una buena casa. Necesitamos el cariño de ustedes y eso es lo que muchas veces nos obliga a ver ese circo lleno y a sentir esa energía que nos regalan ustedes. Muchas veces es lo que nos motiva, siempre van a ser ustedes”, expresó el actor durante el programa.

Villagrán desarrolló su carrera primero como fotógrafo de prensa antes de dar el salto a la actuación. Fue su amistad con Rubén Aguirre la que le permitió conocer a Roberto Gómez Bolaños y, finalmente, sumarse a ‘El Chavo del 8’.

El personaje de Kiko, creado en 1971, le dio fama internacional, aunque también le generó disputas legales tras su salida del elenco original en 1978. A pesar de los desafíos, continuó utilizando el personaje en programas de televisión en América Latina y giras teatrales.

Carlos Villagrán justifica por qué sigue interpretando a Kiko a los 81 años

El espectáculo circense en Lima reunió a varias generaciones de admiradores. Durante casi dos horas, Villagrán interactuó con el público y revivió sketches clásicos. Aunque ya había anunciado su retiro en 2023, el actor aceptó volver a presentarse ante la insistencia y el cariño del público peruano, quien lo recibió con localidades agotadas.

Carlos Villagrán tilda de porquería a serie ‘Chespirito: Sin querer Queriendo’

En su llegada a Lima, Carlos Villagrán habló con la prensa y evitó referirse a la nueva serie de Chespirito realizada por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. En su intervención con la prensa, el actor aseguró que solo el público puede juzgar su trabajo.

“Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar, yo no tengo nada por qué hablar mal de nadie ni nada”, dijo.

Incluso, guardó la compostura afirmando que no tendría palabras malas para el creador del Chavo, pues al ser un difunto no podría defenderse. “Es más, yo no puedo decir algo en contra porque Chespirito está muerto y no se podría defender”, acotó.

Carlos Villagrán rechazó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Es una porquería”

Sin embargo, en el detrás de cámaras de la entrevista de Carlos Villagrán a Desvelados, el actor no notó que las cámaras y micros estaban prendidos y le mencionó al reportero que no hablaría de ese tema, pero sorprendió con un fuerte comentario.

“De todas maneras te voy a decir: ‘yo no hablo de ese tema’. Nos ahorramos eso. Es una porquería eso (la nueva serie)”, dijo, claramente incómodo.