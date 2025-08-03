Perú

¿Cuándo podré elegir mi local de votación para las próximas Elecciones 2026?

ONPE tiene a cargo el sorteo de miembros de mesa y la publicación del portal de dónde votar en los próximos comicios donde elegiremos al nuevo presidente de la república, senadores y diputados

Guardar
Para las próximas Elecciones 2026
Para las próximas Elecciones 2026 aún se está a la espera de la confirmación si se podrá elegir local de votación

A ocho meses de las Elecciones Generales 2026, muchos peruanos se preguntan dónde tendrán que votar y si existirá la opción de elegir el local de votación más cercano a su domicilio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no ha confirmado la posible activación de la plataforma para elegir el lugar de elección, ya que esta estará sujeta al avance del cronograma oficial y a la aprobación final del padrón electoral.

Fechas clave del proceso electoral

El proceso que culminará con la elección del próximo presidente de la República, senadores y diputados ya tiene fechas definidas. El 14 de octubre es el cierre oficial del padrón electoral, condición esencial para organizar el proceso logístico y garantizar la transparencia del acto electoral. Posteriormente, el 13 de noviembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitirá el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE.

Será el 13 de diciembre cuando el JNE debe aprobar el padrón definitivo, oficializando finalmente quiénes podrán sufragar el 12 de abril de 2026. A partir de ese momento, la ONPE podría activar el aplicativo “Elige tu local de votación”, que permite a los peruanos seleccionar el local más cercano a su domicilio y reducir desplazamientos el día de los comicios.

En anteriores procesos, como las Elecciones Generales 2021, la ciudadanía pudo ingresar al sitio web oficial de la ONPE y elegir entre distintas opciones, priorizando accesibilidad y cercanía. La activación de este sistema suele coincidir con la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa, que para estas elecciones está prevista luego del sorteo programado para el 29 de enero de 2026, seguido por la resolución de impugnaciones y tachas.

Equipos tecnológicos con NFC o
Equipos tecnológicos con NFC o lector de DNIe necesarios para ejercer el voto digital desde casa. (Andina Noticias)

Cómo funciona la elección del local de votación

El procedimiento para elegir el local de votación, en caso se habilite la opción, es sencillo: el ciudadano ingresa su número de DNI en la web de la ONPE, verifica datos y luego opta por una de las alternativas propuestas, muchas veces priorizadas por cercanía geográfica al domicilio registrado. Esta herramienta ha sido bien recibida en procesos anteriores, agilizando la jornada electoral y facilitando el acceso al voto.

En caso el usuario no realice la selección en la fecha establecida, la asignación automática será determinada por la ONPE tomando en cuenta factores logísticos y la dirección consignada en el DNI. Se estima que, como en elecciones pasadas, la publicación del local de votación definitivo estará disponible semanas antes del 12 de abril, permitiendo suficiente tiempo para consultas y eventuales actualizaciones.

ONPE estará a cargo del
ONPE estará a cargo del sorteo de miembros de mesa para las próximas Elecciones 2026

Calendario y plazos electorales

El camino hacia el 12 de abril de 2026 está delimitado por una serie de hitos claves:

  • 2 de agosto: límite para presentar alianzas.
  • 1 de septiembre: inscripción de alianzas electorales.
  • 31 de octubre: inscripción de candidatos a elecciones primarias.
  • 13 de noviembre: fecha límite para remitir padrón electoral.
  • 30 de noviembre: primarias y elección de delegados.
  • 7 de diciembre: elección de candidaturas por delegados.
  • 13 de diciembre: aprobación del padrón electoral definitivo.
  • 23 de diciembre: fecha máxima para la presentación de listas de candidatos.
  • 12 de abril de 2026: elecciones generales.
  • 7 de junio de 2026: eventual segunda vuelta presidencial.

Publicación de candidatos y partidos habilitados

El 23 de diciembre de 2025 es el plazo final para conocer las fórmulas presidenciales y listas admitidas oficialmente por el JNE. Entre el 26 de diciembre y el 15 de enero está previsto el periodo para la presentación de impugnaciones y la resolución de eventuales objeciones. Mientras que el 11 de febrero de 2026 será la última fecha para el retiro voluntario de listas o renuncias.

Según el JNE, en la actualidad hay 41 partidos políticos habilitados para participar, aunque la cifra podría variar si se consolidan alianzas entre organizaciones. Entre los partidos inscritos figuran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido Popular Cristiano, Perú Libre, Podemos Perú, entre otros.

Temas Relacionados

Elecciones 2026ONPEJNEperu-noticiasElecciones Perú 2026

Más Noticias

Influenza: Vacunas en centros de salud en Lima son limitadas, mientras que en Arequipa se acabaron las dosis

Autoridades esperan respuesta para reabastecimiento, mientras la super gripe AH3N2 presiona la demanda y hospitales redirigen a los ciudadanos

Influenza: Vacunas en centros de

JEE concluye que Roberto Sánchez faltó a la neutralidad electoral al usar empleados de su despacho en actos proselitistas

El informe del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 se originó tras un reportaje donde se observó a dos empleados del despacho de Roberto Sánchez exhibiendo banners y banderas de Juntos por el Perú durante una campaña

JEE concluye que Roberto Sánchez

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

El ‘Pulpo’, de 35 años, está llamado a ser el arquero indiscutible del ‘decano’. Convencerlo para unirse al nuevo proyecto fue sencillo. Llega a Cali después de un periodo glorioso con Orlando City

Pedro Gallese seguirá su carrera

Ley General de Minería impide cierre total del REINFO, alerta el OCM: solo 1% de titulares concentra la mitad de concesiones en Perú

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que los mineros ilegales le ganan cada año más terreno a la producción formal de oro en el Perú, al punto de reducir la participación de las principales 4 minas del país

Ley General de Minería impide

Día Internacional del Migrante: el origen de una fecha que visibiliza derechos, aportes y desafíos de la movilidad humana

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reconocer derechos, aportes sociales y retos de millones de personas en movilidad

Día Internacional del Migrante: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”