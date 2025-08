Javier Cercas: “La fe del papa Francisco, comparada con la de mi madre, era más bien dubitativa”

Javier Cercas presentó "El loco de Dios en el fin del mundo" en la FIL 2025.

El papa Francisco murió sin poder leer el último libro de Javier Cercas, el que tuvo un origen insólito e inédito y una motivación particular: preguntarle al sumo pontífice si la madre del escritor vería a su padre después de la muerte. La duda fue formulada y la respuesta aparece entre las páginas de “El loco de Dios en el fin del mundo” que ha dejado al narrador español con una conclusión bastante peculiar, que “comparada con la fe de mi madre, la del papa Francisco era más bien dubitativa”.

Cercas no es católico ni cristiano y aún así se le encomendó la tarea de acompañar al santo padre durante su recorrido por Mongolia. Dejó de creer a los 14 años cuando se enamoró “como un berraco”, los primeros sabores del desamor lo empujaron hasta “San Manuel Bueno, mártir”, el libro de Miguel de Unamuno que cuenta la historia de un sacerdote que, precisamente, también pierde la fe. Fue entonces que la literatura sustituyó a la religión y fue el medio para perseguir las dudas y certezas que el catolicismo le había dado hasta aquel momento.

Muchos años después, su talento literario llamaría la atención del Vaticano y lo pondría frente al “loco de Dios”, apelativo que utiliza para referirse al papa Francisco pues es el mismo que usaba San Francisco de Asís. Infobae Perú le consultó a Cercas si acaso la pregunta que lo llevó ante el santo padre no era si no también una forma de saber si él vería a sus padres cuando haya cumplido su tiempo en este mundo. “Yo sabía la respuesta cuando era creyente. Ahora que mis padres están muertos siento que están conmigo y que yo soy ellos. Están en mi sangre y en mi carne y de eso cobras conciencia más aguda cuando mueren. Unamuno decía que la inmortalidad son los hijos”.

El papa le hace falta solo a los católicos, asegura Cercas, “para los que no lo somos no. Yo vivo en Barcelona y a mí me da igual el Barça. Es igual con la Iglesia, mientras no me molesten no tengo ningún problema”. El Vaticano, por su parte, no le ha hecho problema alguno con el libro que acaba de publicar, de hecho “ni siquiera lo ha leído”. No les ha alarmado la muestra que ha hecho el autor ni su comparación con la Real Academia Española al decir que ambos “están llenos de leyendas y luego cuando vas ahí no hay nada”.

El revolucionario

Los cambios que el papa Francisco impulsó dentro de la Iglesia fueron aplaudidos por muchos y cuestionados por muchos otros; por ello, luego de su muerte surgió la pregunta de si su sucesor podría sostener esta transformación. “Se necesitarán 35 o 55 papas más” para llevar a cabo una revolución, según Cercas. Lo logrado por el fallecido franciscano es apenas el 1% de lo que podría llamarse revolución.

Francisco llamó la atención porque fue un papa raro. El mundo se había acostumbrado a otra imagen y este se puso del lado de los pobres. “Lo raro debería ser que los papas estén del lado de los ricos. Los poderosos son quienes han de temer la vuelta de la Iglesia a sus orígenes, al cristianismo. Cristo era peligroso, era subversivo y andaba por ahí rodeado de gente y sigue siendo peligroso hoy por hoy”, sostiene convencido el escritor que no cree.