Combi del Anconero presentaba fallas: familia del chofer responsabiliza a propietarios de la cúster

Familiares del chofer fallecido denunciaron que la unidad presentaba desperfectos.

Andrés Yopán, conductor del vehículo de la empresa Nueva Estrella, más conocida como ‘Anconero’, sí tenía sus papeles en regla y licencia vigente. Así lo aseguraron sus hermanos, quienes salieron a declarar públicamente tras el fatal accidente en el que perdió la vida.

“Mi hermano tenía todos los papeles en regla, su brevete estaba vigente y no tenía papeletas. Las multas que dicen que le pertenecen a él, en realidad, son del dueño de la cúster”, declaró Elizabeth Yopán a Latina Noticias.

La familia de Andrés Yopán explicó cómo funcionaba el sistema bajo el cual él trabajaba para la empresa Nueva Estrella. No estaba en planilla ni tenía contrato formal; simplemente alquilaba el vehículo. Tampoco pagaba un monto fijo por el alquiler, sino que entregaba un porcentaje por cada vuelta. Jonathan Yopán detalló que solo se quedaba con el 20 % de lo recaudado.

Fatal accidente del Anconero: familia del chofer denuncia que la cúster ya presentaba fallas. Foto: captura Latina/Exitosa

“Llegan y simplemente presentan documentación de que tienen licencia y bueno, agarran y las alquilan. Das la cuenta del día y este simplemente te quedas con un porcentaje”, comentó.

La millonaria deuda en papeletas que arrastraba la unidad no correspondía a infracciones cometidas por Andrés. De hecho, muchas de estas multas ni siquiera tenían registrado el nombre del conductor infractor, porque no quisieron identificarse.

El chofer del ‘Anconero’ solo tenía papeletas por estacionarse en lugares no permitidos. Sus hermanos, Jonathan y Elizabeth, aseguraron que tenía amplia experiencia en el rubro del transporte, ya que trabajaba desde los 12 años y estaba ahorrando para comprarse un carro.

Andrés Yopan deja a una menor en la orfandad. Foto: captura Latina/Exitosa

Lamentablemente, desconocen el nombre del propietario de la cúster que manejaba. Señalan que es el dueño quien debe garantizar que el vehículo esté en condiciones óptimas, cuente con revisión técnica vigente y no registre multas. Los hermanos Yopán advirtieron que las autoridades conocen este tipo de “subcontrato”, pero no hacen nada para fiscalizar ni identificar a los verdaderos responsables.

“Esas multas que aparecen son del dueño que le daba. Le alquilaba el carro a mi hermano porque ese carro venía con imperfectos”, lamentó Elizabeth.

La informalidad de la empresa Nueva Estrella

Ante las denuncias sobre la informalidad en el funcionamiento de la empresa de transporte Nueva Estrella, se buscó la versión de sus representantes y de las propietarias del vehículo involucrado. La búsqueda condujo hasta un supuesto patio de maniobras en el distrito de Ancón, señalado por conductores de la misma línea como el local principal de la empresa.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por trabajadores de otras rutas que operan en la zona. Cuando la reportera de Latina preguntó dónde se estacionaban los vehículos, le indicaron que no existía una sede formal.“Ellos, en cada cochera. Por donde consigan, guardan sus vehículos”, afirmó un vigilante del lugar.

La cúster involucrada en el accidente acumulaba desde 2018 más de S/ 8.800 en multas por infracciones graves y muy graves, según plataforma del SAT de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Uno de los puntos más críticos identificados fue el paradero Club de Tiro, que funciona como ruta final de Nueva Estrella en Ancón. En este lugar se constató que la empresa no cuenta con una base formal que cumpla con los requisitos de fiscalización y control establecidos por la normativa vigente. Las unidades se estacionan en talleres mecánicos y grifos, lo que evidencia una preocupante falta de estructura y planificación.

La ausencia de una directiva clara refuerza el carácter informal con el que opera esta línea de transporte, pese a brindar servicio diario a decenas de usuarios.

Latina se contactó con un familiar de Belinda Arellano, quien figura como propietaria de la cúster siniestrada, pero este negó tener información sobre el caso.“Pero no sé, no sé, no tengo, no tengo idea. Ellos están acá en el campo, cultivando su melocotón”, respondió.