El mar sube sin control en el muelle del Callao y preocupa a trabajadores

La noche del miércoles 30 de julio, pescadores artesanales del muelle del Callao se vieron obligados a suspender sus actividades tras detectar un inusual comportamiento del mar: una marea que subía y bajaba abruptamente en cuestión de minutos. Según reportó el medio local Prensa Chalaca, este fenómeno comenzó desde las primeras horas del día, pero se intensificó cerca de las 6:00 p.m., generando alarma entre quienes trabajan diariamente en el mar.

La situación ha sido atribuida de manera preliminar a posibles efectos secundarios del terremoto de magnitud 8.8 ocurrido en Rusia el día anterior. Este evento sísmico activó inicialmente una alerta de tsunami para la región del Pacífico, aunque fue levantada posteriormente por las autoridades locales. Sin embargo, el comportamiento del mar en el Callao parece haber continuado de forma anómala, según los testimonios de los pescadores.

Un fenómeno inusual para la zona

Los pescadores consultados por Prensa Chalaca señalaron que este tipo de oscilación del nivel del mar no es común en el muelle artesanal del Callao. “Esto no pasa normalmente. La marea sube y baja, pero no así de rápido ni a estos niveles. Nunca lo hemos visto así”, relató uno de los trabajadores del puerto.

Durante la transmisión en vivo del medio chalaco, se observaron imágenes del mar tocando zonas donde usualmente no llega, obligando a los trabajadores a evacuar de inmediato sus embarcaciones por precaución. Minutos después, el nivel descendió de forma igualmente repentina, dejando al descubierto sectores secos del muelle que antes estaban cubiertos por agua.

Embarcaciones varadas y labores suspendidas

Ante la incertidumbre generada por estas fluctuaciones, ninguna embarcación se encontraba mar adentro al momento del reporte. Todas permanecían ancladas, con los pescadores en tierra firme, monitoreando la evolución del fenómeno. “Nos ha tocado salir del mar, porque no sabemos si en cualquier momento vuelve a subir más fuerte”, señaló otro pescador.

La paralización de las actividades representa una pérdida económica directa para las familias que dependen de la pesca artesanal en el Callao. Sin embargo, la prioridad de los trabajadores ha sido salvaguardar su integridad ante una situación que consideran potencialmente peligrosa.

Posible vínculo con el terremoto en Rusia

El sismo ocurrido en Rusia el día lunes tuvo una magnitud de 8.8 y generó una alerta de tsunami para varias regiones del Pacífico, incluida la costa peruana. Aunque dicha alerta fue levantada por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú en coordinación con autoridades locales, el comportamiento del mar en el Callao podría estar relacionado con ondas secundarias o disturbios generados por el evento sísmico.

Los expertos aún no han confirmado un vínculo directo, pero los pescadores no descartan que exista una conexión. “Ayer escuchamos del terremoto en Rusia, hoy el mar se comporta raro. Algo debe haber afectado”, comentó uno de los trabajadores del puerto.

Autoridades monitorean la situación

El alcalde de La Punta, Marisol Castillo, había declarado más temprano que todo estaba bajo control y que no existía ninguna alerta de tsunami activa. Sin embargo, la situación en el muelle artesanal ha llevado a que los trabajadores y medios locales mantengan la vigilancia activa por precaución.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni incidentes graves derivados de este comportamiento del mar, pero los pescadores han solicitado mayor presencia de autoridades marítimas y la evaluación de especialistas para determinar si existe un riesgo latente o si es seguro reanudar las faenas.

Llamado a la precaución y solidaridad

Desde Prensa Chalaca, la reportera Kimberly Mendoza concluyó la cobertura instando a la comunidad chalaca a mantenerse informada y a compartir la información con otros vecinos del Callao. “No hay que entrar en pánico, pero sí ser precavidos. Todos los pescadores están a salvo y por ahora han suspendido sus actividades hasta que la marea se estabilice”, informó.

Las autoridades locales, junto con la Marina de Guerra del Perú, deberán evaluar con urgencia si estas oscilaciones marinas constituyen un riesgo mayor o si se trata de un fenómeno pasajero, posiblemente vinculado a eventos sísmicos distantes. Por lo pronto, los trabajadores del muelle artesanal del Callao permanecen en alerta, atentos a cada cambio del mar.

