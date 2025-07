“El primer requisito para enamorarte es que la persona te guste físicamente”, señala psicólogo de 78 años

Bolinches defiende que el deseo sensorial y la química física siguen siendo fundamentales al inicio de cualquier relación. (@elena.crespo.lorenzo / TikTok)

“El primer requisito para enamorarte es que la persona te guste físicamente”, afirma el psicólogo español Antonio Bolinches, de 78 años, en una reciente entrevista citada por la cuenta de TikTok @elena.crespo.lorenzo. Reconocido por su trayectoria en psicología clínica y terapias de pareja, Bolinches sostiene que el deseo sensorial y la química física son el punto de partida de toda relación amorosa, aunque advierte que la conexión emocional y la comodidad relacional son igual de necesarias para que el vínculo se fortalezca con el tiempo.

La declaración ha generado debate en redes sociales, pero también ha servido como punto de partida para reflexionar sobre cómo se construyen las relaciones en un contexto donde las aplicaciones de citas, los vínculos fugaces y la incertidumbre emocional son moneda corriente. Para Bolinches, enamorarse no es solo cuestión de instinto o azar, sino de reconocer con claridad qué ingredientes sostienen un lazo auténtico.

La atracción física como chispa inicial

Bolinches no duda en afirmar que, aunque pueda parecer superficial, el primer paso para enamorarse es el atractivo visual o corporal. “No basta con agradarte emocionalmente; la química importa”, señala. Desde su experiencia clínica, ha observado que la mayoría de las parejas que perduran empezaron por una atracción intensa, una chispa que desencadenó el deseo de conocerse más allá de lo físico.

Esta postura se alinea con múltiples estudios en psicología evolutiva que indican que la atracción física es una señal biológica que activa el interés por el otro. Sin esa reacción inicial, las probabilidades de que se desarrolle una relación amorosa se reducen significativamente. “No se trata de que el amor sea solo físico, pero sin esa primera energía es difícil que el vínculo avance”, resume el psicólogo.

Antonio Bolinches, psicólogo de 78 años: “El primer requisito para enamorarte es que la persona te guste físicamente y el segundo que te aporte comodidad relacional”. (@elena.crespo.lorenzo / TikTok)

La comodidad emocional, clave para la permanencia

Una vez superado el umbral de la atracción física, lo que realmente mantiene viva una relación es la comodidad relacional, según explica Bolinches. Esta segunda condición se refiere a la capacidad de compartir sin miedo, de comunicarse con fluidez y de sentirse escuchado, valorado y respetado. “Una relación madura implica sentir que puedes relajarte, ser tú mismo y encontrar seguridad afectiva”, afirma.

Esa comodidad no significa ausencia de conflictos, sino la existencia de una base sólida donde las diferencias no se convierten en amenazas, sino en oportunidades de crecimiento. En términos simples, la pareja debe ofrecer un entorno en el que ambos puedan ser vulnerables sin temor al juicio. La confianza y la empatía son el pegamento emocional que transforma la atracción en vínculo profundo.

Cuando uno de los dos ingredientes falta

Bolinches advierte que muchas relaciones fracasan porque no logran equilibrar estos dos elementos. Cuando solo existe deseo físico, pero no conexión emocional, el vínculo tiende a ser efímero, frustrante o incluso tóxico. Por el contrario, si hay armonía emocional, pero no atracción física, la relación puede volverse monótona y apagarse con el tiempo. La clave, asegura, es lograr que ambas dimensiones estén presentes.

La comodidad emocional es el segundo requisito para una relación amorosa duradera según el psicólogo español Antonio Bolinches (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una relación plena necesita deseo y apego, excitación y seguridad”, dice el especialista. Esta perspectiva es consistente con teorías modernas del apego que explican el éxito de las relaciones a largo plazo como una combinación entre pasión y estabilidad emocional.

Amor consciente en tiempos de inmediatez

Frente a la velocidad de las relaciones contemporáneas, Bolinches promueve el concepto de “amor consciente”. Esto implica detenerse a reflexionar sobre lo que uno busca realmente en una pareja y no dejarse llevar únicamente por impulsos. “Hay que preguntarse no solo qué nos atrae, sino también qué nos permite crecer”, aconseja.

El psicólogo propone un breve test para evaluar si una relación cumple con estos principios:

¿Te sigue inspirando deseo físico?

¿Te gustan sus gestos, su sonrisa?

¿Puedes ser tú mismo, sin filtros?

¿Te sientes acompañado emocionalmente y sin juicios?

¿Hay comunicación armoniosa incluso en las diferencias?

¿Te sientes seguro en los momentos vulnerables?

Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, entonces, según Bolinches, es probable que se esté en presencia de una relación que reúne los dos ingredientes esenciales del amor duradero: la atracción física y la comodidad emocional.