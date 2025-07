‘Chato’ no pudo marchar por última vez en la Parada Militar y usuarios culpan a Dina Boluarte de excluir a la Policía Canina: “Falta de respeto”

'Chato', perro policía de la DINOES, desfiló por última vez en la Gran Parada Militar 2025. (Foto composición Infobae Perú/PNP/FB: Informate Loretano)

El esperado retiro oficial de 'Chato’, el emblemático perro paracaidista de la División de Operaciones Especiales (DINOES), no ocurrió como muchos esperaban este 29 de julio. Aunque el can estuvo presente en la previa de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2025, finalmente no participó en el desfile, lo que generó una ola de críticas y frustración entre ciudadanos y seguidores de la Policía Canina del Perú.

Usuarios en redes sociales responsabilizaron directamente a la presidenta Dina Boluarte por la exclusión de esta unidad policial, señalando que el evento fue recortado drásticamente. “El desfile sí debe durar más de 4 horas, no el mensaje de Dina”, escribió un usuario, en referencia al extenso discurso presidencial y la breve duración del desfile, que este año fue notoriamente más corto que en ediciones anteriores.

Según denuncian usuarios en redes sociales, la Policía Canina fue retirada a última hora del programa oficial, y su participación se habría limitado solo a una exhibición previa, impidiendo que 'Chato’ pudiera marchar por últimas vez ante el público. Cabe señalar, que cada año, miles de personas esperan ver la participación de la brigada canina en el desfile patrio.

'Chato', perro policía de la DINOES, participó por última vez en el Desfile Militar 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video Perú 21/YT: Captura video PNP)

Usuarios molestos por la ausencia de ‘Chato’

La ausencia de la brigada canina en la Gran Parada Militar 2025 generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde decenas de usuarios expresaron su molestia y decepción. Uno de los reclamos más repetidos fue la exclusión de ‘Chato’, el emblemático can de la División de Operaciones Especiales de la PNP, que se preparaba para su última participación antes del retiro. “Estuve esperando toda la mañana para ver a la Policía Canina y nunca pasaron. Era el último desfile de Chato y ni siquiera lo dejaron marchar”, escribió un usuario indignado.

Usuarios critican ausencia de la Policía Canina en la Gran Parada Militar 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: X)

Los internautas cuestionaron que los perros entrenados estuvieron desde temprano listos para participar, pero finalmente no fueron incluidos en el recorrido oficial. “Necesito hablar con quien tomó la decisión de dejar fuera a la brigada canina. Estuvieron practicando desde temprano para nada”, expresó otro usuario. Muchos señalaron que la Policía Canina era el principal motivo por el que seguían la ceremonia. “No tiene sentido preparar a los perritos si al final no los van a dejar desfilar. Es una falta de respeto para ellos y para nosotros”, comentó una usuaria. “Solo veo la Parada para ver a los perros policías”, agregaron otros.

Usuarios critican en redes sociales la ausencia de la Policía Canina en la Gran Parada Militar. (Foto composición Infobae Perú/Foto: X)

Algunos usuarios incluso dirigieron sus críticas directamente a la presidenta Dina Boluarte, a quien responsabilizaron por la exclusión de la brigada canina del desfile oficial. “No salieron los perritos porque Dina tenía hambre y quería dormir. No solo nos arrebata la paz, sino también lo más hermoso del desfile: los perritos”, se leyó en una de las publicaciones más compartidas, reflejando la mezcla de descontento cívico y político en redes.

Usuarios critican a Dina Boluarte por la ausencia de la policía canina en el Desfile Militar. (Foto: X/@mihristark)

Usuarios solo ven la parada por la Policía Canina

Para muchos ciudadanos, la Policía Canina representa el momento más esperado del Desfile Cívico Militar. Así quedó reflejado en las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su malestar al notar que los perros no desfilarían este año. Comentarios como “¿Ya van a pasar los perritos?” o “¿Y los perritos?” se repitieron con insistencia a lo largo de la transmisión. Para algunos, su presencia era la única razón para seguir el evento: “Yo solo vi el desfile por la Policía Canina”, escribió una usuaria decepcionada.

Usuarios aseguran que solo querían ver a la Policía canina en la Gran Parada Militar. (Foto composición Infobae Perú/Foto: X)

La indignación aumentó al conocerse que los agentes caninos estuvieron desde tempranas horas del día listos para participar, pero finalmente no salieron a marchar. “Horas de espera para ver pasar a la Policía Canina y nada. Otra vez, otro año, y no desfilan. Encima era el último desfile de Chato y no desfiló tampoco”, reclamó un usuario visiblemente molesto. Otros se sumaron al rechazo señalando: “No salió la Policía Canina en el desfile, son la única razón por la que veo la Parada”.