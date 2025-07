Fuerza Popular reconoce que José Cueto era mejor opción que José Jerí, pero optaron por ir con Somos Perú por esta razón

Partido se refirió a la elección de la última Mesa Directiva del Congreso unicameral. | FP

Ante los fuertes cuestionamientos hacia José Jerí, flamante presidente del Congreso, Fuerza Popular explicó los motivos que llevaron a respaldar e integrar la lista liderada por el acusado de presuntos ilícitos como abuso sexual, desacato, enriquecimiento ilícito y cobro de coimas. Miguel Torres, vocero del partido naranja, reconoció que José Cueto era una mejor alternativa para liderar el último periodo del Parlamento unicameral. Sin embargo, no fueron convocados.

“El congresista Cueto nunca convocó a Fuerza Popular. Tal vez pudo ser una mejor opción, no lo negamos, pero si alguien quiere liderar el Congreso, lo primero que debe demostrar es capacidad de diálogo y de convocatoria. Él no lo hizo”, expresó, añadiendo que la decisión no fue sencilla para su bancada y que eligieron integrarse a la plancha de Somos Perú por considerar que, en democracia, el objetivo principal es la construcción de acuerdos, no la simple coincidencia ideológica.

“En la política, el arte de los acuerdos es fundamental. El otro extremo es simplemente radicalismo, venga de donde venga. No se trata de tener todo a tu gusto, sino de construir consensos. Eso es lo responsable”, afirmó, remarcando que el respaldo a la nueva dirección del Parlamento está vinculado a su confianza en Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Poder Legislativo, a quien consideran garantía de una gestión transparente y correcta.

Sobre su participación en el último periodo, indicó que obedece a la necesidad de asumir responsabilidades en un año electoral. “Lo fácil era no asumir ese costo. Lo correcto era estar. Respondemos por lo que hacemos y también respondemos por Fernando. Eso es ser consecuente, aunque no siempre sea popular”, afirmó e insistió en la apertura al diálogo como un requisito en la vida democrática.

Agrupación se pronunció tras la elección de José Jerí como presidente del Congreso. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Quién es José Jerí? Perfil y antecedentes

José Jerí, abogado de 38 años y parlamentario de Lima, reemplazará en el cargo a Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, tras el respaldo de 79 votos frente a los 40 obtenidos por Cueto. En la Mesa Directiva lo acompañan, además de Rospigliosi, Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular).

Afiliado a Somos Perú desde 2013, ocupó diversos cargos partidarios antes de intentar, sin éxito, ingresar como regidor en los comicios municipales de 2013 y 2014. El acceso definitivo al Congreso se concretó en 2021 en reemplazo de Martín Vizcarra, inhabilitado pese a recibir la mayor votación de su lista. Desde entonces, fue portavoz de la bancada y presidió la Comisión de Presupuesto, impulsando debates sobre control y fiscalización en el gasto público.

La gestión parlamentaria de Jerí se encuentra marcada por varias polémicas. En enero de 2025, fue denunciado por presunta violación sexual, caso que incluyó medidas de protección y tratamiento psicológico, aunque no completó lo requerido judicialmente. También enfrenta una indagación por incremento patrimonial no justificado y, en los últimos días, la acusación de una empresaria que lo señala por cobros irregulares en el manejo presupuestal desde el Congreso. Hasta hoy, ninguna denuncia tuvo trámite penal formal ni avanzó en la Comisión de Ética del Parlamento.

José Jerí promete control político sin obstrucción y confirma pacto con Dina Boluarte

Sobre sus cuestionamientos, alegó ser inocente en la denuncia por presunto abuso sexual; mientras que las relacionadas con desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito, indicó que responden a una campaña de desprestigio de quienes se oponían a que presida la Mesa Directiva.