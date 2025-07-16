Perú

Vladimir Cerrón puede postular a la presidencia el 2026 pese a tener dos pedidos de prisión preventiva, afirma su abogado

El prófugo líder de Perú Libre cumplirá dos años en la clandestinidad. Recientemente, apareció en una transmisión en Tik Tok donde habló de la pelea que tuvo con Pedro Castillo en la campaña de 2021

Abogado de Vladimir Cerrón asegura que líder de Perú Libre puede ser candidato a la presidencia | Canal N

Vladimir Cerrón aseguró que, en una eventual segunda vuelta presidencial, él derrotaría a Pedro Castillo. Su pronóstico podría concretarse, pues, a pesar de sus procesos judiciales, el prófugo líder de Perú Libre no tiene ningún impedimento para participar en las Elecciones de 2026.

Humberto Abanto, su abogado, afirmó que, gracias a los medios digitales actuales, Cerrón Rojas podría iniciar su campaña política, ya que no existe ninguna restricción legal en su contra, pese a que cuenta con dos sentencias.“No tiene ningún impedimento para postular (...) Hoy, con los medios informáticos, una persona podría hacer una campaña política”, declaró en Canal N.

Abogado de Vladimir Cerrón afirma
Abogado de Vladimir Cerrón afirma que puede postular en 2026 pese a sus sentencias. Foto: captura Canal N

Abanto también reveló detalles poco conocidos de su relación con Cerrón. Señaló que no mantiene comunicación directa con él, ya que todo contacto es a través de sus familiares.

Además, explicó por qué decidió asumir su defensa, pese a las diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el exgobernador regional:“Yo creo que el señor Cerrón, en este momento, es víctima de una privación de la libertad arbitraria. Y en esas cosas yo no distingo colores políticos, no me interesa cómo piensa. Lo que me interesa es que el sistema funcione”.

Abanto precisó que está dispuesto a debatir o “combatir” las ideas que profesa Cerrón, una vez que este pueda asumir su proceso en libertad.

Vladimir Cerrón continuará con la
Vladimir Cerrón continuará con la orden de prisión preventiva en su contra.| Diario Viral

“El asunto es que, en una democracia, él tiene el derecho de, primero, enfrentar su proceso en libertad y, segundo, de participar en política y de ser derrotado en un combate político en igualdad de condiciones. De otro modo, no estamos haciendo democracia”, enfatizó.

Vladimir Cerrón reaparece en Tik Tok

Vladimir Cerrón apareció recientemente en la red social TikTok y compartió detalles inéditos sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2021. Cerrón expuso conflictos internos dentro del partido y las complicaciones surgidas en su relación con Pedro Castillo, entonces candidato presidencial y posteriormente presidente del Perú.

En su testimonio, aseguró que el proceso electoral estuvo marcado por desacuerdos con Pedro Castillo respecto a la conducción de la campaña y la estrategia política.

El expresidente sorprendió a muchos
El expresidente sorprendió a muchos al renunciar al partido con el que llegó a gobernar (Composición)

Según el líder de Perú Libre, uno de los puntos que hizo estallar el conflicto fue la influencia que sectores de izquierda identificados como “caviares” intentaron ejercer sobre el desarrollo del gobierno y la campaña presidencial. Cerrón afirmó que esta presencia causó fricciones tanto en la coordinación de equipos como en la toma de decisiones clave.

Vladimir Cerrón rompe su silencio en TikTok y critica a los aliados de Castillo

Los personajes a los que Cerrón alude en su exposición son Aníbal Torres, quien fue el primer ministro de Castillo Terrones. Pedro Francke y Avelino Guillén, quienes conformaron el primer Gabinete Ministerial.

“Nosotros no hemos traído a los caviares. Por lo menos yo no los he llevado. Castillo accedió a los caviares por cuestión Aníbal Torres. Yo me encontré a los caviares y tuve problemas con los caviares. Tuvimos problemas con Pedro Francke, con Verónika (Mendoza) y con Avelino Guillén. Pero definitivamente, yo le dije inclusive a Castillo ‘lo único que van a sumar los caviares es el 7% de lo que han ganado. (...) Los caviares son gente de derecha, pero se disfrazan con un discurso de izquierda”, recordó.

