Angie Arizaga lloró al recordar la separación de sus padres: “Los primeros años fue difícil”

En una emotiva entrevista con el periodista Fernando Díaz para Radio Felicidad, Angie Arizaga sorprendió al confesar públicamente que sus padres se encuentran separados desde hace seis años. La conductora de televisión y exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se mostró visiblemente afectada al recordar este episodio de su vida familiar, al punto de quebrarse en vivo mientras relataba cómo ha sobrellevado esta difícil etapa.

Aunque la separación ocurrió hace varios años, la popular ‘Negrita’ aseguró que sigue siendo un tema sensible para ella. “Dicen que duele más cuando eres grande que cuando eres chica, porque de pequeña te acostumbras a ver a tus papás separados, pero de grande es distinto. Ha sido un proceso, los primeros años fue difícil. No he profundizado en el tema porque me quiebra”, confesó con la voz entrecortada.

Angie Arizaga explicó que, si bien en su momento le costó aceptar la decisión de sus padres, con el tiempo comprendió que era lo mejor para ambos. “Fue uno de los motivos por los que me hice fuerte. No quería que me vieran así y tenía que respetar la decisión. Todo pasa por algo, pero sí creo que choca cuando eres grande”, señaló con madurez.

Angie Arizaga no pudo evitar llorar al hablar sobre la separación de sus padres. (Foto: Captura de YouTube)

A pesar del dolor que le causó, la presentadora resaltó que hoy mantiene una buena relación con ambos y que lo más importante para ella es verlos felices. “Son amigos, hablan todos los días, pero era mejor que se separen”, comentó, haciendo énfasis en que el respeto y la comunicación se han mantenido intactos entre sus progenitores.

Asimismo, mencionó que su hijo Mateo, fruto de su relación con el chico reality Jota Benz, es feliz compartiendo con sus abuelos, sin importar la situación familiar. “Mateito es feliz con todos sus abuelos. Fue difícil. Sí choca bastante porque uno está acostumbrado a los días familiares, pero siento que fue lo mejor para ellos. Lo único que me interesa es la felicidad de mis papás”, finalizó con emoción.

La confesión de Angie Arizaga conmovió a sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía por hablar de un tema tan íntimo, reafirmando la cercanía y transparencia que mantiene con su audiencia.

Fernando Díaz estrenó su podcast

Fernando Díaz ha iniciado una nueva etapa profesional como conductor de ‘Una tacita de café’, el videopodcast de entrevistas que ya está disponible en plataformas como Audioplayer, Spotify y el canal de YouTube de Radio Felicidad. En este espacio semanal, el reconocido periodista compartirá conversaciones íntimas con invitados del mundo del espectáculo, la música, el cine y la televisión, revelando historias y anécdotas inéditas que prometen conectar emocionalmente con el público.

Entusiasmado por este nuevo proyecto, Díaz compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo la oportunidad. “Comenzamos una nueva aventura. ’La tacita de café’ es un videopodcast donde el café peruano recién pasado es el pretexto para conversar de todo con nuestros invitados especiales, quienes, en su mayoría, son verdaderos amantes del café. Gracias al equipo de Radio Felicidad por confiar en mí y a ustedes por disfrutar este contenido que cada lunes traerá un nuevo episodio”, expresó el conductor.