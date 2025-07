Rafael López Aliaga a Susana Villarán: “A usted le queda poco tiempo de vida (...) reconozca que recibió coima y libere al Perú”

El Ministerio Público solicitó 29 años de prisión para Villarán, acusada de haber recibido 10 millones de dólares en aportes ilícitos para sus campañas

El bugomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió este domingo contra la exalcaldesa Susana Villarán, incursa en un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014.

Durante una entrevista transmitida por el programa de CTV Perú, se dirigió directamente a Villarán al referirse a la reciente muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y testigo clave en el proceso judicial, quien se encontraba próximo a acogerse a la figura de colaboración eficaz.

“Por esa persona que era su brazo derecho, que lo han acogotado, que le han cortado el cuello de manera horrible, por esa persona, usted diga la verdad... en la memoria de esa persona. Le han hecho una muerte lo más cruel posible”, afirmó.

“(Esa muerte) es un mensaje también para usted, señora. En memoria de ese muchacho que no conozco, pero que es un peruano más que no merece esa muerte. (...) De una vez, libere el daño que usted ha hecho”, agregó.

El juicio involucra a 20 personas naturales y 10 jurídicas

López Aliaga vinculó el hecho con un supuesto patrón de silenciamiento de testigos en casos relacionados con Odebrecht. “Hay una película, 'El Mecanismo’, que narra lo que pasó con esta gente, que no solo es coimera, sino que tiene un sistema de asesinatos. Aquí estamos con un muchacho muerto, señora. Esto no es juego, no solo es coima. Aquí hay muerte cruel de una persona que ha sido su brazo derecho. Reflexione, señora, por favor", señaló.

Además, sugirió a Villarán acogerse a una figura legal que le permitiría salir de prisión a los 70 años, en caso de ser condenada. “A usted le queda poco tiempo de vida. Usted tiene que acogerse a una ley que, a los 70 años, permite salir de la cárcel. Acójase a esa ley. Va a estar poco tiempo en la cárcel, pero diga la verdad”, señaló.

“Si usted reconoce su culpa, libera al Perú de todos los peajes de la corrupción. Métase un gol una vez en su vida. Usted reconozca la verdad, que recibió coima, y libere al Perú de esto de una buena vez”, concluyó.

El alcalde de Lima relacionó la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y testigo clave en el caso, con un presunto patrón de silenciamiento de testigos vinculado a Odebrecht

Castro era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pidió 25 años de prisión en su contra.

Proceso

En noviembre del año pasado, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización delictiva, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.

El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS, a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.

Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras. Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, por mencionar algunas.

La Fiscalía solicitó 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en el 2013 y la electoral para su reelección en 2014.