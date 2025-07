Concesionario responsabiliza a MML por posibles accidentes en traslado del tren Lima-Chosica y deja sin destino confirmado el segundo lote

Ferrovías Central Andina S.A. informó al MTC que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumirá toda responsabilidad por accidentes durante el traslado de vagones del tren Lima-Chosica

Ferrovías Central Andina S.A., actual concesionario del Ferrocarril Central del Perú, informó mediante una carta enviada el pasado 7 de julio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) deberá asumir toda responsabilidad por posibles accidentes que ocurran durante el traslado de los vagones del tren Lima-Chosica.

“Debemos señalar que, cualquiera fuera el caso, todo riesgo o responsabilidad de cualquier índole relacionada con los referidos coches y locomotoras durante su traslado desde el Terminal Portuario del Callao hasta la Estación Ferroviaria Monserrate será asumido exclusivamente por la MML”, señala parte de la misiva, revelada este viernes por Hildebrandt en sus trece.

Ferrovías advirtió, además, que la estación Monserrate, ubicada en el Cercado de Lima, solo podrá recibir el primer lote de 45 vagones y 10 locomotoras, de modo que no hay un destino confirmado para el segundo lote de 44 vagones y 9 locomotoras que llegará en agosto.

“Lo que está haciendo el alcalde con su marcha blanca es hacer una exhibición de los vagones para que la gente lo vea (...). Yo como arquitecto no apoyaría algo así porque hay una alta probabilidad de que se produzcan accidentes. La vía ni siquiera está en buenas condiciones, está desnivelada y con durmientes (las maderas que se colocan entre los rieles) fracturadas”, declaró al semanario el arquitecto y experto ferroviario Juan Maguiña.

Explicó que para poner en marcha un tren de pasajeros, con las instalaciones actuales, se requerirían obras que tomarán buen tiempo. “El transporte de mercancías es diferente a brindar un servicio de transporte masivo. (...) Estamos hablando de vías protegidas en ambos márgenes con muros de contención, puentes peatonales y vehiculares, pasos a desnivel, entre otros. Son las condiciones mínimas que se piden en cualquier ciudad metropolitana”, detalló.

El especialista también alertó sobre el incumplimiento de las normas en altura de los gálibos (parte inferior de los puentes). “Hay gálibos que cruzan los rieles que miden 5.10 metros de alto, cuando la norma dice que lo mínimo que deberían tener es 5.50 metros. (...) Me sorprende que el alcalde, siendo un ingeniero, haga estas cosas”, agregó.

Luis Vilela, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), recordó que la vía férrea aún se usa para transporte de carga, con una velocidad máxima de 20 km/h debido a que muchas personas cruzan la vía. “Si hablamos de obras, tiene que haber una planificación de paraderos, garantizar que la vía esté en condiciones adecuadas. Todavía no se cumplen esas condiciones”, indicó.

Reunión

La revista detalló que funcionarios de la MML, liderados por Renzo Reggiardo y la regidora Roxana Rocha, acudieron al MTC para coordinar la emisión de un “certificado de habilitación ferroviaria”, que autorizaría a la municipalidad a remolcar los vagones desde el Callao hasta Lima y almacenarlos, pero no permite ninguna otra operación.

Vilela aseguró que hasta el momento no se ha emitido ningún permiso a la MML porque aún no se ha evaluado el estado de los vehículos rodantes. “Todavía no se ha hecho ninguna evaluación. Se ha hablado en mesas técnicas sobre la posibilidad de trasladarlos trenes, pero todavía no se ha medido si ese ‘material rodante’ puede impactar con casas aledañas”, explicó.

La comuna ha invertido 24.5 millones de dólares para el traslado del tren desde Estados Unidos. Según sus especificaciones técnicas, opera con locomotora modelo EMD F40PH a diesel, de 5.01 metros de alto y 3.23 metros de ancho, dimensiones mayores que el tren actual que transporta minerales, que mide 4.67 metros de alto y 3.10 metros de ancho.