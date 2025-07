De la morgue a la farándula: así abandonó Macarena Gastaldo su carrera de forense por los escándalos, viajes y OnlyFans

Macarena Gastaldo dejó la carrera de forense por la farándula y el onlyfans | Amor y Fuego

Antes de volverse protagonista de realities, escándalos y portadas, la ex “chica Tulum”, Macarena Gastaldo tenía un presente muy distinto: se formaba para ejercer la medicina forense y pasaba largas horas entre frascos de formol, quirófanos y laboratorios. La rutina de incisiones y análisis de cadáveres parecía destinarla a otra clase de notoriedad, mucho más silenciosa y técnica, lejos de cámaras, fiestas y escándalos mediáticos.

Pero el vértigo del espectáculo y el atractivo de una vida expuesta alteraron su rumbo. Entre los retos de sus estudios, las exigencias económicas y la tentación de nuevos horizontes, Macarena tomó una decisión clave: dejar a un lado la morgue y adentrarse en la televisión, los viajes y un mundo donde los romances con futbolistas, su presencia en realities y su incursión en plataformas como OnlyFans le abrieron oportunidades tan rentables como turbulentas. El bisturí, los informes técnicos y las autopsias quedaron, al menos por entonces, relegados por la controversia, las luces del set y la promesa de fama y libertad financiera.

Macarena Gastaldo fue chica reality y también integrante del escandaloso grupo 'las chicas Tulum'

De la morgue a la farándula y OnlyFans

La confesión la hizo en el 2021 durante un enlace en vivo con el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Allí, Gastaldo sorprendió a todos al confesar que durante años estudió medicina forense, e incluso trabajó en una morgue como técnica. “Tendría el equivalente a un médico forense, solo que me falta el título largo, los años de especialidad”, contó, desatando risas y comentarios incrédulos en el set.

Según su propio relato, Macarena llegó a practicar autopsias y participar directamente en la investigación de las causas de muerte. “Hacía incisión en la clavícula y la pelvis para ver cómo llegaban los cadáveres, las hipótesis de qué les pasó”, explicó, sin perder el tono natural que la caracteriza. Rodrigo González bromeó al aire: “Ella despluma hasta los muertos, Gigi, le saca hasta los órganos” y la imagen de Gastaldo trabajando con formaldehído y bisturí se volvió viral.

Lo que sorprendió a todos fue cuando confesó que estudió medicina forense y trabajó en la morgue

Sin embargo, la medicina tenía un precio: años de estudio y disciplina. Gastaldo admitió que el compromiso era extenso, al menos una década, y que renunció porque necesitaba ingresos inmediatos para costear su vida y su afición por los viajes. “Te piden diez años y yo no podía esperar; simplemente necesitaba trabajar, viajar y también tener lujos”, confesó durante la entrevista.

Pese al giro de su destino, la argentina no descartó retomar su vocación, asegurando que, si bien se desvinculó de la carrera, solo le faltaría un año para obtener el título. “Los muertos no molestan, no te hacen nada, no te hacen problema”, ironizó, incluso con algo de nostalgia por aquella profesión que contrastaba tajantemente con su imagen mediática.

La modelo argentina Macarena Gastaldo se presentará este domingo en El Valor de la Verdad

El abandono de la medicina forense no dejó a Macarena sin opciones. Al contrario, rápidamente se consolidó como una de las caras más visibles de los realities peruanos, participando en distintos formatos de competencia y sumergiéndose en la escena de espectáculo local, rodeada de amistades, romances y situaciones polémicas. En paralelo, su perfil digital creció, especialmente tras entrar al circuito de OnlyFans, plataforma en la que encontró fama y solvencia económica.

“Me está yendo muy bien con OnlyFans. Ya me compré mi primer departamento en Argentina y quiero ir por el segundo”, relató la modelo, dejando claro que su independencia económica se sostiene ahora en la venta de contenido para adultos. Ante el asombro de los conductores, explicó que, aunque no realiza videos de contenido pornográfico explícito, sus ingresos pueden llegar a seis o siete mil dólares mensuales en los mejores meses, y hasta tres mil dólares en los más bajos solo con fotografías.

Durante sus años en el Perú mantuvo romances con varios futbolistas peruanos

“Solo muestro transparencia. Ustedes no han visto videos míos porno distribuidos por ahí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos, unos 3 mil dólares”, detalló. Macarena también marcó distancia con el tipo de contenido de su compatriota Xoana González, enfatizando que su éxito en la plataforma viene, sobre todo, de la autenticidad y conexión con su público, más que del contenido explícito.

La exposición en redes, el éxito financiero y la vida viajando, entre Lima, Buenos Aires y Miami, terminaron imponiéndose sobre la estructura rígida de la vida universitaria y la rutina de laboratorio.

Macarena Gastaldo en El Valor de la Verdad

El perfil inusual de Macarena Gastaldo, marcado por la dualidad entre una carrera científica inconclusa y la vida pública llena de escándalos, alcanzará un nuevo giro con su próxima aparición en “El Valor de la Verdad”. El programa, conocido por las confesiones sin filtro y los destapes de la vida privada de celebridades locales, la pondrán frente al emblemático sillón rojo para responder sobre sus vínculos con figuras de la farándula y del deporte, y episodios no contados de su historia personal.

En los adelantos filtrados, la argentina reconoce que Gianluca Lapadula “le gustaba muchísimo” y anticipa que el espacio televisivo será escenario de importantes revelaciones sobre romances, traiciones y peleas dentro y fuera de los realitys. La expectativa es alta: muchas de las declaraciones podrían provocar reacciones inmediatas en los personajes involucrados y volver a poner en agenda el debate sobre los límites de la vida privada y la exposición mediática.

Macarena Gastaldo confirmada en 'El Valor de la Verdad' | Panamericana

Sus romances con futbolistas

Parte fundamental del salto de Macarena de la morgue a los escándalos mediáticos fue su vinculación con varios futbolistas, tanto locales como internacionales. En entrevistas recientes y especialmente de cara a su participación en “El Valor de la Verdad”, Gastaldo ha admitido haber tenido encuentros o relaciones con figuras como Neymar, Christian Cueva, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula.

Esta presencia constante en la agenda sentimental de deportistas la convirtió también en protagonista de titulares y portadas, a veces por romances reales y otras por simples rumores. “Si he salido con jugadores, sí. Pero cada quien hace su vida. A mí me gusta disfrutar, pero siempre con mis propios términos”, ha dicho en entrevistas previas.

Algunos de estos vínculos, según la propia modelo, se han mantenido en la esfera privada con acuerdos de confidencialidad; otros han quedado expuestos por filtraciones y comentarios de terceros. La joven, sin embargo, no rehúye las preguntas, sino que suele responder con naturalidad, alimentando la intriga sobre el verdadero alcance de sus relaciones.

La modelo argentina promete revelar detalles inéditos de sus vínculos con Neymar, Gianluca Lapadula y otros deportistas, generando gran expectativa por lo que podría ser la emisión más comentada del año (El valor de la verdad)

Gianluca Lapadula recibe duras críticas

La reciente confirmación de un affaire entre Gastaldo y el delantero peruano-italiano Gianluca Lapadula ha añadido una dimensión controversial a la historia. Tras el adelanto de “El Valor de la Verdad”, las redes sociales y medios especializados se dividieron entre quienes critican duramente al futbolista y aquellos que ven en la exposición una jugada mediática más de Macarena.

“Dime que es mentira”, fue una de las frases que acompañaron las tendencias digitales tras la revelación, mientras hinchas y opinólogos discutían si la indiscreción dañaría la imagen familiar y profesional de Lapadula. Gastaldo, ajena a los escrúpulos, sostiene que solo cuenta su verdad y que los romances públicos han formado parte de su trayecto desde el día en que decidió dejar la morgue y apostar por la exposición total.

Gianluca Lapadula recibe duras críticas tras revelación de Macarena Gastaldo en avance de ‘El Valor de la Verdad'. IG