¿Por qué en el Vaticano no hay ningún souvenir ni recuerdo del papa León XIV? Lo que hay detrás de esta decisión “histórica”

Fuente: RTVE

Actualmente, es habitual que los turistas que visitan el Vaticano busquen adquirir un recuerdo pequeño, un detalle que pueda guardarse en el bolsillo para regalar a sus familiares o simplemente para contar que han estado allí. Sin embargo, este tipo de souvenir no existe en relación con el papa León XIV.

“No encontramos nada. Desde que llegué, llevo intentando localizar algo y no sé por qué”, declaró una visitante a la Radiotelevisión Española. Por su parte, una comerciante explicó: “He preguntado a los que me suministran la mercancía y todos me responden lo mismo, que la Santa Sede no ha dado autorización. Es el primer papa en la historia que no da la autorización”. Sin dicha ‘bendición’, su distribución está terminantemente prohibida.

La televisora realizó un recorrido por varios establecimientos dentro del Vaticano, sin hallar ningún producto que exhiba el rostro de León XIV. Las camisetas que se comercializan continúan mostrando las imágenes de los papas Francisco, Juan Pablo II o Benedicto XVI. “Hay mucha gente que viene de otra parte del mundo, nos piden un rosario, cualquier cosa con su foto”, comentó otra vendedora.

Esta negativa por parte de la Santa Sede es un hecho sin precedentes, ya que en pontificados anteriores la autorización llegó casi de inmediato

Los comerciantes recordaron que, con el papa Francisco, apenas transcurrió una semana desde su elección para que se permitiera el uso de su imagen. No obstante, en el caso de León XIV, la restricción persiste.

Según la agencia EFE, se trata de un hecho “inédito” a dos meses de su elección. Las inmediaciones de la Ciudad del Vaticano están repletas de tiendas en las que turistas y peregrinos suelen buscar un recuerdo relacionado con su pontífice o santo preferido.

El catálogo de productos es vasto y de calidad variable, incluyendo rosarios, estampas, llaveros, botellitas de agua bendita, calendarios, imanes para frigorífico, pulseras, estatuillas o camisetas, aunque algunas sean cuestionables desde un punto de vista estético.

En las estanterías todavía se acumulan artículos con las efigies del papa Francisco, fallecido el pasado abril, así como de otros pontífices como Benedicto XVI o el santo Juan Pablo II.

Para garantizar el respeto a estos usos, en 2017 la Secretaría de Estado vaticana advirtió que supervisaba el empleo de la imagen papal, en aquel momento la de Francisco, con el fin de “interrumpir eventuales ilegalidades”.

Aunque el retrato de León XIV fue publicado oficialmente el 16 de mayo, la falta de autorización para su uso comercial sigue vigente en la mayoría de tiendas

“Es la primera vez que pasa tanto tiempo. Antes el permiso llegaba mucho más rápido”, explicó a EFE la gestora de una reconocida tienda de artículos religiosos situada a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, abierta por su padre en 1950.

Aunque no hay certeza, la vendedora atribuye este “retraso” a la organización del Jubileo, que atrae semanalmente a miles de peregrinos, así como a la gestión del funeral y cónclave recientes. Los comerciantes de los barrios próximos al Vaticano, como el Borgo o la Vía de la Conciliación, están ansiosos por la llegada de estos productos, pero reconocen que, por ahora, desconocen cuándo estarán disponibles.

Mientras tanto, continúan vendiendo artículos relacionados con pontífices anteriores, a pesar de que la Santa Sede publicó el retrato oficial del nuevo pontífice el 16 de mayo, ocho días después de su elección; en él aparece con hábito talar blanco, la cruz relicario sobre el pecho y su firma en latín.

Disposición

La Radiotelevisión Española constató que la limosnería apostólica, responsable de las obras caritativas del pontífice, ha comenzado a comercializar en línea pergaminos con la imagen y bendición de León XIV, destinados a bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones.

Existen dos maneras para obtener estos pergaminos: acudir personalmente a la oficina de la Limosnería Apostólica, ubicada dentro de la Ciudad del Vaticano por la Puerta de Santa Ana, o gestionar el trámite a través de la página web oficial.

De acuerdo con EFE, el Vaticano también ha puesto ya a la venta algunas imágenes del papa, disponibles en el portal oficial de su grupo mediático. El precio de las fotografías varía desde 2,5 euros en su formato más pequeño (10×15 centímetros) hasta 64 euros por un cartel de un metro (2,9-75 dólares).

Para quienes prefieren una obra sobre tela, el retrato de Prevost puede alcanzar los 120 euros (unos 141 dólares), más los gastos de envío.