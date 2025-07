Dina Boluarte antes de la opulencia presidencial: “No necesito policías que me protejan ni carros pagados por el pueblo”

Fuente: YouTube

En 2022, cuando Dina Boluarte era candidata al Congreso por Perú Libre, brindó una entrevista al programa Leeme Digital Perú, en la que expresó sus ideas sobre el trabajo congresal y las prerrogativas que deberían tener los legisladores.

“Quiero decirle al pueblo que estoy trabajando honestamente, voy al despacho congresal para poder atender las necesidades, no necesito policías que me protejan, no necesito que me pongan un carro para que me lleven y traigan con el impuesto del pueblo porque yo me puedo movilizar, yo puedo manejar mi vehículo como hago todos los días a mi trabajo, yo trabajo en la entidad del estado”, dijo entonces.

Boluarte cuestionó la idea de que los congresistas tengan privilegios sobre la ciudadanía común. “¿Por qué deben tener un privilegio encima de los peruanos que caminamos a pie? Porque es un trabajo más y es un trabajo de mayor responsabilidad que el pueblo nos otorgó“, señaló.

Añadió que el pueblo debe ser agradecido con quienes ocupan un despacho congresal, pero enfatizó que “los peruanos que no son congresistas son ciudadanos de segunda clase,” dejando en evidencia su postura crítica hacia los beneficios especiales en el Congreso. “Es un trabajo de alta responsabilidad, sí, pero eso no nos debe generar privilegios”, concluyó.

Actualmente, Boluarte ocupa la presidencia del Perú tras la destitución de Pedro Castillo. Su gestión se caracteriza, entre otros aspectos, por un aumento salarial de 16.000 soles a 35.568 soles mensuales, en una decisión que implica un aumento de sueldo de 122 %.

El anuncio fue dado por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.“Se ha aprobado un decreto supremo que norma la compensación económica que corresponde al puesto de la Presidencia de la República”, señaló en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El funcionario aseguró que esta decisión se tomó tras una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y en cumplimiento de la Ley del presupuesto para este año y la Ley del servicio civil del país.

“Se ha establecido una metodología que hace una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de la República de 12 países de América Latina, corregidos por paridad-poder adquisitivo, y los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo, de ministros y viceministros”, explicó.

Pérez Reyes dijo que esa “comparación internacional” con los salarios de otros presidentes de la región, determinó que Perú “ocupaba el número 11″ en menor sueldo de un jefe de Estado, solo por encima de Bolivia.

A su turno, el primer ministro, Eduardo Arana, sostuvo que “con la institución presidencial no se debe hacer ni demagogia ni escarnio”, ya que “es la más alta función de un cargo estatal, es la más alta autoridad en la jerarquía” del país.

Aseguró que hay funcionarios que reciben sueldos por encima de 60.000 soles mensuales y que solo un juez supremo “gana mucho más”, por lo que “al cargo de presidente le corresponde una remuneración acorde con su alta responsabilidad y a las tareas que realiza”.

Panorama

El sueldo de la gobernante era ya ligeramente superior al de los últimos mandatarios peruanos, pero con la aprobación de la propuesta del MEF, Boluarte ganará casi treinta veces el salario mínimo mensual.

Los últimos presidentes peruanos, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), ganaban 15.600 soles mensuales.