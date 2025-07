Regreso de Luis Arce Córdova se trunca: PJ confirma que su destitución es nula, pero la JNJ no planea reponerlo

Ordenan la reposición inmediata de Luis Arce Córdova. Foto: composición Infobae

Luis Arce Córdova no regresará como fiscal supremo, no de momento. Si bien el Poder Judicial acaba de confirmar el fallo que anula su destitución —por lo que la sanción oficialmente desaparecerá de sus registro personal— la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no piensa reponerlo, no de momento.

Infobae accedió a la sentencia de la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima que ratifica que la destitución de Arce Córdova debe quedar sin efecto por haber sido tramitada en un procedimiento disciplinario inmediato, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

PJ confirma anulación de la destitución de Luis Arce Córdova.

Ahora, el fallo debe ejecutarse. Sin embargo, según pudo conocer este diario, la JNJ ya ha comunicado al Poder Judicial sobre una “imposibilidad material” que impide la reposición en el cargo de fiscal supremo titular: la segunda destitución que aún pesa sobre el exmagistrado.

Y es que, como informó Infobae, la JNJ destituyó en dos ocasiones a Luis Arce Córdova. La primera sanción fue por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto y la segunda por su declinación al cargo de miembro de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en pleno proceso electoral 2021. Esta última es la que ha quedado anulada definitivamente, mientras que la restante sigue vigente.

Mientras esta segunda destitución no sea anulada, el regreso de Arce Córdova no será posible. Cabe precisar que esta sanción también se tramitó bajo un procedimiento disciplinario inmediato, por lo que podría ser anulada debido a que el TC ha establecido que este tipo de procesos son inconstitucionales.

Luis Arce Córdova registra escuchas telefónicas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza. Foto: La República

Se salva de la suspensión

El exfiscal supremo Luis Arce Córdova ha evadido, por ahora, una suspensión en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a diferencia de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien sí fue suspendida por 24 meses aunque no ocupaba el cargo.

El juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud de la Fiscalía para suspender a Arce Córdova, investigado por supuestamente haber acumulado de manera ilícita más de 2.3 millones de soles entre 2009 y 2019, durante su desempeño como juez superior y fiscal supremo.

La Fiscalía argumentó que, si Arce Córdova regresa a su cargo de fiscal supremo, podría acceder a sistemas informáticos reservados del Ministerio Público, obteniendo información privilegiada sobre su propio caso o incluso influir en fiscales bajo su cargo. Sin embargo, el juez Checkley consideró que estas afirmaciones carecen de evidencia sólida, calificándolas como especulaciones sin pruebas concretas de que Arce Córdova represente un riesgo de reincidencia delictiva o de obstrucción de la justicia.

Juez Checkley considera que la situación de Arce Córdova ahora es competencia del Congreso. Foto: composición Infobae

Arce Córdova, por su parte, defendió que la Fiscalía no tiene competencia para solicitar su suspensión, ya que su caso está en manos del Congreso, donde se tramita una denuncia constitucional. Además, señaló que actualmente no ejerce el cargo de fiscal supremo.

El juez Checkley destacó que, dado que el caso involucra una denuncia constitucional, la responsabilidad de determinar la culpabilidad de Arce Córdova recae en el Congreso. Este criterio difiere de la postura del juez Segismundo León en el caso de Patricia Benavides. León argumentó que la demora del Congreso en tramitar denuncias constitucionales volvería en ineficaces las medidas solicitadas por la Fiscalía.