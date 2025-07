¿Cuál es su verdadero nombre de Dayanita, su edad y en que año debutó en la TV?

Dayanita recibió el llamado de Jorge Benavides para entrar por primera vez a la TV.

Dayanita se encuentra en el ojo de la tormenta después del reciente informe que presentó Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, donde se insinúa que la actriz cómica estaría ofreciendo servicios sexuales y videos de alto calibre. Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, la actriz cómica salió al frente para aclarar su situación, negar tajantemente las acusaciones y defender la legalidad de sus actividades profesionales.

“Hasta donde yo sé, yo hago contenido para adultos, pero no paso esa línea. Yo vendo mis fotos, mis videos, pero no me encuentro con nadie”, aclaró en el programa ‘Todo se Filtra’ .

“Hay miles de personas que me preguntan si doy servicios, a veces les pongo 2000, otras veces 800. Solo sigo la cuerda. Les respondo, pero no accedo a nada”, remarcó Dayanita, negando tajantemente el informe de ATV.

¿Cuál es el verdadero nombre de Dayanita y cuántos años tiene?

A pesar de esta controversia, la artista sigue siendo querida por una gran parte del público peruano. Esta situación ha despertado nuevamente el interés de conocer detalles de su vida, su identidad y su trayectoria artística.

El verdadero nombre de la popular artista es Dayana Milagros Sifuentes Arana, actualmente tiene 27 años y continúa luchando por el reconocimiento de su identidad de género de manera legal. Dayanita ha iniciado un proceso contra el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) para que su nombre y género sean modificados en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Nacida el 31 de enero de 1998 en Pucallpa, región de Ucayali, Dayanita emigró a Lima con sueños de surgir en el mundo del entretenimiento.

¿Cómo entró a la TV?

Su carrera comenzó en las calles, como cómica ambulante, una etapa que recuerda con cariño porque fue ahí donde cultivó sus primeras audiencias y dio forma a su personaje. Gracias a su carisma y talento natural para la improvisación, llamó la atención del también comediante Danny Rosales, quien la apoyó y la conectó con el reconocido productor y humorista Jorge Benavides.

Fue así como en el 2018, Dayanita firmó su primer contrato con la televisión para integrar el elenco del programa ‘El wasap de JB’, dando inicio a su trayectoria en la pantalla chica. Su estilo peculiar, espontaneidad y rapidez para el humor la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público, consolidándose dentro del elenco del popular programa humorístico.

Posteriormente, Dayanita pasó a formar parte de ‘JB en ATV’, donde permaneció hasta el 2023, año en que se retiró del espacio en medio de rumores de diferencias con la producción, aunque volvió de forma breve en 2024. Su paso por el programa fue clave para su consolidación como figura cómica en la televisión nacional.

Más allá de la televisión

A lo largo de su carrera, Dayanita también ha explorado otros formatos del entretenimiento. Participó en programas como ‘El reventonazo de la Chola’, ‘Noche de patas’, y en la obra teatral ‘Habla causa’, ampliando su perfil como artista multifacética. En el año 2022, sorprendió al incursionar en el cine para adultos con la película ‘El bar de Dayanita’, una producción que generó controversia, pero también demostró su deseo de diversificar su carrera.

Según indicó en una entrevista, Dayanita decidió retirarse de las pantallas para lanzar una orquesta musical con su novio, pero fue estafada. Días después, el informe de Magaly TV La Firme salió a la luz, generando gran revuelo.

Pese a expresar su molestia abiertamente, la actriz cómica descartó demandar a Magaly Medina. “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo bien remunerado, de solo dos días a la semana, para dedicarse a lo que ahora hace?”, señaló, por su parte, Jorge Benavides.

