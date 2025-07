Magaly Medina llama “cínica” a Dayanita y rechaza ser su madrina por su nuevo oficio: “Yo amadrino trabajos decentes”

Una de las entrevistas más comentadas de la televisión peruana tuvo como protagonistas a Magaly Medina y Dayanita, quienes sostuvieron un intenso intercambio durante una reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’. Aunque la conversación inició con cordialidad, la situación se tornó tensa cuando la actriz cómica se refirió a la periodista como “madrina”.

La respuesta de Medina fue inmediata y tajante. “Ay, por favor, no me digas madrina, porque si me dices madrina y te dedicas al oficio más antiguo del mundo, no voy a amadrinar eso. Yo amadrino trabajos decentes”, dijo la conductora, dejando en claro su postura frente a las nuevas actividades de Dayanita.

La comediante, que ha enfrentado cuestionamientos públicos sobre su decisión de vender contenido para adultos, negó estar ejerciendo la prostitución. “Respeto la opinión de cada persona. Hasta donde sé, no hago prostitución; vendo mi contenido para adultos”, declaró con firmeza, desmarcándose de los rumores que la han rodeado desde su salida del programa JB en ATV.

Dayanita niega tener encuentros sexuales por dinero: “No lo he hecho hasta hoy”

Durante la conversación, Magaly Medina insistió en que su equipo contaba con información que sugería lo contrario. Sin embargo, Dayanita se mantuvo en su versión, afirmando que, si bien ha recibido propuestas económicas, no ha aceptado ninguna oferta que implique mantener relaciones íntimas con sus seguidores.

“Si me hubieran dado dinero, lo hubiera devuelto. No estoy negando que vendo contenido de adulto, pero no tengo encuentros sexuales con nadie hasta el día de hoy”, aseguró, reiterando que su participación en plataformas digitales de contenido para mayores de edad no incluye contacto físico.

Dayanita negó ofrecer servicios sexuales: "Yo solo vendo contenido para adultos". Video: Magaly TV La Firme

Casi al final del encuentro, Medina no ocultó su molestia y lanzó un calificativo directo. “Esta es cínica al mango, es comediante, es graciosa la Dayanita. Yo me río. Yo soy cínica, pero ella resultó tres veces más cínica”, comentó, dejando entrever que no creyó completamente en los argumentos de la artista.

Además, le ofreció una advertencia que fue percibida como una crítica velada a su actividad: “Dayanita, cuida tu salud y tu higiene, ten cuidado de no contraer alguna enfermedad. Hay personas muy malas y violentas en las calles”, le dijo, a lo que la humorista respondió de inmediato: “Eso lo sé, por eso no tengo encuentros sexuales”.

Dayanita rompe su silencio sobre Jorge Benavides y critica a Danny Rosales

Más allá del polémico enfrentamiento televisivo, Dayanita también habló recientemente sobre las declaraciones de su exjefe Jorge Benavides, quien lamentó públicamente que ella ofreciera “citas privadas” a cambio de dinero tras abandonar su programa cómico. La comediante eligió pronunciarse a través del pódcast ‘Escuchamos y Juzgamos’, donde evitó entrar en conflictos con Benavides y destacó su respeto hacia él.

“Del señor Jorge Benavides no voy a opinar nada, es un excelente maestro y una excelente persona. Con él no tengo ninguna rencilla. Al contrario, le agradezco muchísimo. Siempre voy a ser agradecida. Yo sé mis razones por las cuales me tuve que alejar”, expresó Dayanita, visiblemente serena.

Dayanita responde a Jorge Benavides y sus compañeros de 'JB en ATV' | ATV

Sin embargo, el tono cambió cuando se refirió a Danny Rosales, compañero del elenco de ‘JB en ATV’, quien afirmó que todo el equipo ya sabía de las “citas privadas” de la actriz.

La declaración no cayó nada bien y Dayanita respondió con dureza: “¿De Danny, qué se puede esperar? Él te puede dar la mano, pero basta que tú te tropieces en algo para que te empiece a sacar en cara todo lo que ha hecho por ti. Por eso yo tomo las opiniones de quien venga”, dijo, evidenciando una ruptura en su antigua amistad con el también actor cómico.

Dayanita causa polémica en TikTok tras cumplir un reto al correr desnuda

En medio de toda la controversia, la comediante e influencer Dayanita también ha sido noticia por una curiosa situación ocurrida en la red social TikTok. Como parte de una batalla virtual, aceptó un reto que consistía en salir a correr desnuda por la calle, hecho que generó gran polémica entre sus seguidores y detractores.

Según se pudo ver en los videos difundidos en la plataforma, Dayanita perdió el desafío contra otro usuario y, fiel a las reglas del juego, se despojó de sus prendas y corrió en plena vía pública, en medio del invierno limeño. Ante la crítica del contrincante, tuvo que repetir la prueba. “Dame show, achórate, Dayanita”, le gritaba el usuario mientras ella realizaba la hazaña.