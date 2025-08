Dayanita llora en vivo y pide ayuda económica: “Me arrepiento... miren dónde estoy, arrinconada”

Dayanita llora y pide ayuda en un live.

Dayanita protagonizó un emotivo ‘live’ en sus redes sociales la tarde del martes, donde, entre lágrimas, compartió con sus seguidores la difícil situación económica y personal que atraviesa. En la transmisión, la exintegrante del programa “JB en ATV” confesó arrepentimiento por decisiones del pasado y pidió apoyo al público tanto con colaboraciones directas vía Yape como con la asistencia a su nuevo circo en Chepén.

La comediante, cuyo nombre real es Max Mary Sarmiento, se ha ganado un espacio en la escena humorística nacional por su carisma y participación en programas de entretenimiento. Sin embargo, su salida de “JB en ATV”, espacio liderado por Jorge Benavides, marcó un punto de quiebre en su carrera. Tras ese cambio, inició un proyecto circense, alejándose de la televisión y de Lima, ciudad donde residía hasta hace poco.

Con voz entrecortada y visiblemente afectada, Dayanita relató en el ‘live’ que actualmente no puede costear el alquiler de su antiguo departamento en Lima, situación que la llevó a mudarse con los suyos al circo, ubicado en Chepén. “Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago... a veces me arrepiento de todo...”, declaró entre llanto.

Entre los pasajes más duros de su transmisión, la comediante también habló sobre las consecuencias emocionales y económicas de confiar en personas que no respondieron a esa confianza y sobre la ola de insultos que recibe a través de llamadas y mensajes. “A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado, a veces yo no entiendo... la gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto”, expresó de manera directa.

“Extraño a mi papá”

Entre lágrimas, la artista explicó que su deseo principal es continuar adelante, aunque reconoció que el presente que vive es complicado. “Extraño mucho a mi papá, solo estoy con algunos compañeros, amigos, que me acompañan acá. Me arrepiento de dejar muchas cosas... estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante, a veces la gente no cree en lo que yo hago, la gente piensa que me sigo portando mal, no, ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos...”, afirmó en otra parte de su mensaje.

Durante la transmisión en vivo, Dayanita mostró la habitación en la que actualmente vive dentro del circo, un espacio reducido donde instaló un colchón. Además, invitó a su audiencia a asistir a sus shows para brindar apoyo. También compartió su número de Yape, una aplicación de transferencias populares en Perú, con el objetivo de recibir colaboraciones económicas directas de sus seguidores. “Quiero pedirles a todos que me ayuden, pueden venir al circo, asistir al show o colaborar con algo por Yape; todo suma y se los agradezco de corazón”, manifestó, dejando en claro su preocupación por sostener a su familia y el propio negocio circense, que según el programa “Todo se filtra”, no viene logrando aforos completos.

La humorista no solo solicitó ayuda, también pidió terminar con los insultos y las críticas que, según mencionó, afectan su salud mental y la de quienes la rodean. “A veces no quiero seguir con todo esto”, confesó, haciendo un llamado a la empatía de sus seguidores y de la opinión pública en general, que ha sido bastante crítica con ella tras su alejamiento de la TV y noticias que se han difundido sobre sus actividades.

