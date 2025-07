Laly Goyzueta recuerda críticas por su físico y revela su lucha contra la bulimia: “He llorado mucho. Me decían ‘tú estás acá solo porque eres bonita’”

Laly Goyzueta recuerda críticas por su físico: "Me decían ‘tú estás acá solo porque eres bonita’”. Video: Habla Serio / Latina

La actriz peruana Laly Goyzueta, recordada por sus papeles en telenovelas como ‘Pobre Novio’ y ‘Mil oficios’, estuvo como invitada en el podcast ‘Habla Serio’ de Latina Noticias, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez. Durante la entrevista, la artista abrió su corazón y habló sin censura sobre los difíciles momentos que atravesó al inicio de su carrera por ser vista solo como un objeto físico.

“He llorado, me he sentido en verdad un ‘par de piernas’. Me decían ‘tú estás acá solo porque eres bonita’”, recordó, haciendo alusión a los comentarios que recibía tanto de hombres como de mujeres en el medio artístico.

Goyzueta relató que su ingreso a la televisión se dio gracias a un programa donde era presentada como la dueña de “las piernas más lindas de la televisión”, lo que marcó su imagen pública desde el inicio. “Terminé trabajando con Johnny López en Casino Cuatro y ahí me cogen las piernas más lindas de la televisión”, comentó. Sin embargo, esa exposición no fue fácil de sobrellevar.

“La verdad, la verdad, me incomodaba. Al inicio muy incómoda, sobre todo por comentarios de algunas personas que me decían ‘tú solo eres un par de piernas’. He llegado a llorar de una manera escandalosa”, confesó.

Laly Goyzueta revela su faceta como astróloga. Video: TikTok Habla Serio.

En lugar de ocultarse, Laly optó por resignificar esa mirada. “Hasta que un día dije sí, pues sí, soy un par de piernas. Pues ya. Y empecé a usar las minifaldas más chicas”, contó entre risas. Esta actitud coincidió con su papel en ‘Mil oficios’, donde su personaje, Doris Beltrán ‘La innombrable’, debía vestir con prendas muy cortas.

Aun así, las críticas continuaron. “Subí un poco de peso y un productor me dijo ‘si tú solo eres tu cuerpo, ¿cómo te has engordado?’”, recordó.

Su lucha con la bulimia: “Nunca más volví”

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Goyzueta reveló que padeció bulimia por más de una década. El trastorno afectó su salud física y emocional, incluso durante su etapa de mayor éxito profesional.

“Debo confesar que he vencido la bulimia. Yo conozco a Mariano (Sabato) cuando yo estaba muy enferma. El que es ahora mi esposo. Y un día él me llama para ir a verme y yo estaba en la clínica con un ataque. O sea, no podía ya parar de arrojar”, relató.

Laly Goyzueta revela su lucha contra la bulimia: “La he vencido”. Video: TikTok Habla Serio

La situación se volvió insostenible cuando su pareja la confrontó: “Me dijo: ‘Bueno, si quieres que esto funcione, entonces deja de vomitar’”. Aunque en ese momento Laly le aseguró que lo haría, la enfermedad seguía controlando su vida.

Fue gracias a una sesión de terapia psicológica que finalmente enfrentó la verdad. “La psicóloga me dice: ‘Cita a tu pareja para la próxima’. Voy y me dice: ‘¿Tienes algo que decirle?’. Y le dije: ‘Bueno, sí, te he mentido, sigo haciéndolo. Y si quieres terminar conmigo, ya está’”.

Sin embargo, Mariano le respondió con amor y determinación. “Me dijo: ‘Yo te amo a ti, yo te apoyo, voy a estar contigo, lo que tú necesites estoy para ti. Pero eso sí, no vamos a tener familia. Tú te has puesto a pensar que tú vas a ser mamá de un niño y que puedes morir y lo vas a dejar huérfano. Yo no quiero tener que criar a un hijo solo’”. Ese día fue decisivo: “Nunca más volví a arrojar. Nunca más”.

Tabúes femeninos y astrología: “A mí me gustaría ser una líder de opinión sobre la menopausia”

En otra parte de la conversación, Laly se refirió a su experiencia con la menopausia, un proceso que aún considera tabú entre muchas mujeres. “Me la pasé bien fea, bien fea, pero bien fea de verdad. Me deprimí. Me puse mal, mal, mal de verdad. Era uno loco”, compartió.

Laly Goyzueta se confiesa sobre la menopausia. Video: TikTok Habla Serio.

Contó que intentó hablar del tema con sus amigas, pero no recibió el apoyo que esperaba. “Puse en un chat de amigas: ‘¿Ustedes ya están con menopausia? Yo lo estoy pasando mal’. No hubo un comentario más que de una persona que me dijo: ‘Cuánto lo siento’.” Frente a esta indiferencia, expresó su deseo de convertirse en portavoz del tema: “Ahí sí me gustaría ser una líder de opinión. Decir ‘¿Sabes qué? A mí me pasó’”.

Además, Laly sorprendió al hablar sobre su nueva faceta como astróloga, disciplina que estudia hace más de tres años. “Un día abrí el teléfono, vi una cosa de estudiar astrología y dije ‘¿por qué no?’ Y empecé a aprender. Y empecé a ver que habían cosas en mi carta astral donde había una luna, unas posiciones, que decía ‘Oye, ¿esto significa esto?’. Y sí, me ha pasado esto”, explicó.

Vida en pareja y amor incondicional: “Nunca nos hemos insultado, jamás de los jamases”

Laly Goyzueta también habló sobre su relación con Mariano Sabato, su esposo desde hace 20 años. Destacó que el respeto ha sido la base de su matrimonio. “Creo que es el no faltarnos el respeto nunca jamás, así estemos más molestos de los molestos. Nunca nos hemos insultado, jamás de los jamases”.

Laly Goyzueta habla de su relación de 20 años de matrimonio con Mariano Sábato. Video: TikTok Habla Serio

Frente a los desacuerdos, explicó que ambos se comunican abiertamente. “Me puedo molestar, él se puede molestar, gritar al aire quizás, pero no a mí”, señaló, subrayando la importancia del diálogo constante.

A lo largo de la entrevista, Laly dejó en claro que, pese a las dificultades personales y profesionales, ha forjado una carrera y una vida basada en la autenticidad, el esfuerzo y la resiliencia.