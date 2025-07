Pamela López afirma que no quería entrar a ‘Cochinola’ y Magaly Medina le dice: “Si hubiera conseguido entrada, se olvida de los hijos”

Magaly Medina pone en evidencia a Pamela López por quedarse afuera de Cochinola: ‘Lo que hizo fue un papelón’". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última edición de Magaly TV La Firme emitida el 2 de julio, Magaly Medina no dudó en lanzar duras críticas a Pamela López, quien protagonizó un incómodo momento al quedarse afuera de uno de los eventos más populares del momento: el Cochinola, por no haber logrado conseguir una entrada a tiempo.

La conductora no se contuvo y expresó su opinión sobre lo sucedido, enfocándose en lo que consideró un “feísimo papelón” de la modelo. El episodio comenzó cuando Magaly Medina presentó el reporte de uno de sus periodistas, quien había intentado obtener una respuesta directa de Pamela López acerca de su incidente en la citada fiesta.

Según la información, la modelo y su acompañante, Paul Michael, intentaron entrar al evento sin tener entradas, esperando conseguir alguna a través de contactos o conocidos. Sin embargo, al no lograr su objetivo, ambos terminaron yéndose sin poder ingresar.

¿Pamela López se pronuncia?

Medina no perdió la oportunidad de señalar la situación de manera crítica. “Uno de mis reporteros le preguntó a Pamela López que cómo era posible que hiciera semejante papelón, quedándose afuera del citado evento de reguetón, todo porque tiene un colágeno que no le pudo comprar una entrada, ahí esperando mientras él parece que llamaba a todos los amigos, a todos los conocidos, a ver si alguien, ¿no? Lo hacía entrar y al final tuvieron que irse. Feo papel, feo papelón”, dijo Magaly, dejando claro su desdén por lo ocurrido.

Sin embargo, Pamela López, al enterarse de las críticas, salió a defenderse y explicó su versión de los hechos. En su respuesta, López desmintió que el propósito inicial fuera asistir a Cochinola. Según la modelo, ella y su acompañante tenían otros planes previos y solo decidieron ir a la fiesta tras finalizar su jornada de trabajo.

“Ni Pau y yo teníamos planeado ir a esa fiesta porque teníamos trabajo. Como terminó temprano, el trabajo, decidimos ir a Cochinola a ver qué tal, pero como no habíamos comprado entrada, preguntamos si había reventa”, aclaró Pamela.

López también dejó claro que fue por la posibilidad de encontrar entradas a través de reventa, aunque sin garantía de que fueran legítimas, que decidieron desistir de ir.

“Nos dijeron que había reventa, pero que eso no era seguro porque hay muchos estafadores. Así que decidimos regresar a casa, ya que el domingo tenía que estar al cien por ciento para mis hijos, que les había prometido hacer actividades”, explicó la modelo, aparentemente buscando justificar su decisión de abandonar el lugar.

No obstante, Magaly Medina no tardó en señalar las contradicciones en la explicación de Pamela López, y lo hizo con su característica ironía. “Claro, cuando se queda hasta las cuatro o cinco de la mañana en alguna otra fiesta, no piensa que al día siguiente tiene que estar al cien por ciento para hacer actividades con sus hijos. No. Ella tiene un doble discurso también”, dijo Magaly, añadiendo que si Pamela hubiera conseguido una entrada a través de reventa o un contacto, probablemente habría cambiado su actitud respecto a la situación.

Según la conductora, el hecho de que Pamela estuviera vestida de manera elegante y “alborotada”, como la describió, no hacía más que evidenciar que su intención inicial era entrar a Cochinola. “Si hubiera encontrado entrada, si alguien le hubiera hecho el favor de hacerla pasar a su box, o si hubiera conseguido una entrada de 20 soles (lo que era casi imposible), seguramente no hubiera dicho lo de regresar para estar con sus hijos. Seguro que se hubiera olvidado de eso bien fácilmente”, continuó Magaly con sarcasmo.

En cuanto a la razón detrás de la demora en conseguir la entrada, la conductora no dejó pasar por alto que, si bien era cierto que había reventa, los precios de las entradas eran mucho más altos que el valor original y las opciones eran limitadas. Magaly cuestionó a Pamela por quedarse esperando en lugar de actuar de manera más directa, especialmente cuando veía que otras personas estaban logrando entrar, mientras ella y su acompañante se quedaban afuera. “Se quedaron ahí esperando, haciendo papelón, mirando que las cabellas estaban totalmente vestidas y alborotadas como para ir a Cochinola”, dijo.

Para concluir, Magaly Medina dejó claro que el problema radicaba en que, según su opinión, Pamela López había tomado una decisión equivocada al asistir a la fiesta con alguien que, según la conductora, “no tenía chamba”, refiriéndose al supuesto compañero de López. “No le ligó pues, no le ligó. Eso le pasa por andar con alguien que no tiene chamba”, sentenció Magaly.

