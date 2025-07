Danny Rosales confirma que ya sabía sobre las actividades de Dayanita fuera de JB en ATV: “Sabía, pero nos apoyamos”

De la comedia a la controversia: El nuevo rumbo de Dayanita y las reacciones de sus compañeros de JB en ATV. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 2 de julio, las cámaras de Magaly Medina se pusieron en marcha para buscar respuestas tras la filtración del nuevo emprendimiento de la actriz cómica Dayanita, quien fue expuesta por vender contenido erótico y ofrecer servicios sexuales a través de Telegram.

La noticia, que fue revelada en un reportaje exclusivo de Magaly TV, causó revuelo en la farándula peruana, dejando a muchos sorprendidos, incluyendo a sus excompañeros del programa JB en ATV. Uno de los primeros en romper su silencio fue el actor y comediante Danny Rosales, compañero cercano de Dayanita.

Al ser consultado sobre las recientes revelaciones de su colega, Rosales no dudó en confirmar que ya tenía conocimiento de las actividades de la exactriz cómica.

“Ya sabía, pero somos compañeros, nos apoyamos, ¿no? Hasta que salió a la luz por sus cámaras. Quizás ahorita no tiene tanto trabajo como comediante, y se echa por lo que tiene en la mano”, expresó con sinceridad el actor, dejando en claro que la noticia no fue tan sorprendente para él.

Este comentario de Danny Rosales sumó un nuevo capítulo al escándalo que involucra a Dayanita, quien hasta el momento no ha salido a desmentir o confirmar los dichos de su compañero. Cabe destacar que en el pasado, Dayanita ha sido vista como una figura simpática y carismática en la televisión peruana, pero tras la controversia por su nuevo emprendimiento, su imagen pública ha quedado gravemente afectada.

Danny también fue muy directo al señalar los peligros asociados con la decisión de Dayanita de adentrarse en el mundo de la venta de contenido erótico.

“Dejar un trabajo digno, un trabajo para correr peligro, porque en ese tipo de trabajo se corre mucho peligro, en realidad. Sabes con quién te metes, quién te va a ir a ver, no sabes qué te puede pasar o qué enfermedad te pueden transmitir. Pero el trabajo se tiene que cuidar por la familia, por los hijos. He visto gente que no se ha ido por ese lado, pero de repente por otro camino, que han perdido lo que pudieron conseguir”, comentó el actor, aludiendo al riesgo que representa involucrarse en ese tipo de actividades.

Jorge Benavides se pronuncia sobre nuevo trabajo de Dayanita

La situación se complica aún más cuando se toma en cuenta la reacción de los otros miembros de JB en ATV. Jorge Benavides también expresó su decepción al respecto, comentando que no se le dará una nueva oportunidad en el programa.

A pesar de haber trabajado juntos durante mucho tiempo, Jorge Benavides dejó en claro que no respalda las decisiones tomadas por su excolaboradora, señalando que esta situación podría marcar el final de su carrera en su programa.

“¿Quién en su sano juicio deja un trabajo bien remunerado, de solo dos días a la semana, para dedicarse a lo que ahora hace? No voy a juzgarla, fue su decisión y cada uno toma el rumbo de su vida. No me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad, pero definitivamente no habrá una tercera. No podría trabajar con alguien tan inestable”, afirmó.

Dayanita, por su parte, ha evitado hacer declaraciones oficiales respecto a los hechos expuestos por Magaly Medina y los comentarios de sus compañeros. Sin embargo, su silencio ha dejado abierta la posibilidad de que las acusaciones sean ciertas, lo que ha provocado una gran división de opiniones en la opinión pública.

