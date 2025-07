Doña Martha, madre de Milett Figueroa, responde a Bruno Agostini por hablar de su hija: “A nadie le importa”

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, responde a Bruno Agostini | Willax

Bruno Agostini, el modelo español que participó en El Valor de la Verdad, sigue generando controversia con sus declaraciones, sobre todo por los detalles que compartió acerca de su relación con Milett Figueroa. En su intervención en el programa de entrevistas de ATV, Agostini sorprendió al afirmar que Milett le fue infiel con Pablo Heredia, revelando aspectos de una relación que, según él, nunca había sido completamente conocida por el público.

Entre los detalles más impactantes que mencionó Agostini, incluso apuntó a que la situación había sido dolorosa para él, ya que las traiciones y los engaños que él presenció lo afectaron emocionalmente.

Tras estas revelaciones, Agostini no dudó en dirigirse también a Doña Martha, madre de Milett, quien en diversas ocasiones había mostrado su desdén por las actitudes de Agostini y su relación con su hija.

El modelo español aprovechó para responderle directamente, sugiriendo que Doña Martha debería sentirse orgullosa de que su hija hubiera “elegido hombres respetuosos”, refiriéndose a su relación con Heredia, aunque sin dejar de lado las críticas hacia Milett.

La contundente respuesta de Doña Martha

La respuesta de Doña Martha no se hizo esperar. El 1 de julio, en una intervención en Amor y Fuego, la madre de Milett Figueroa dejó claro que no le afectan en lo más mínimo las declaraciones de Agostini y se mostró tajante al respecto.

“No me molesta que Dios lo bendiga. Por eso esos niños hasta ahorita no son nada, no están en nada. ¿Qué hacen los españoles, qué hacen los dos hermanos aquí? ¿Qué hace Pablo Heredia? Mira qué hace Milett”, dijo con firmeza, dejando claro que, para ella, tanto Agostini como Heredia no tienen importancia en la vida de su hija.

Doña Martha no se quedó solo en la crítica a Agostini, sino que también cuestionó la forma en que él se había metido en la vida de su hija, sugiriendo que las declaraciones de él podrían ser el resultado de problemas personales o emocionales.

“Si dijo eso es porque es un individuo que de repente tiene algún problema psicológico o qué sé yo”, expresó. La madre de Milett, que siempre ha defendido a su hija, subrayó que no tiene ningún interés en seguir el juego mediático que se ha formado a raíz de las declaraciones de Agostini.

La madre de la modelo también se refirió al impacto de estas acusaciones en la vida actual de Milett, dejando claro que no le afectan en absoluto. “Hoy en día que tiene ella una relación, ¿en qué afecta o para qué le sirve? A ellos, quizás, porque reviven, se despiertan personas que no existen, pero a ella no, no le interesa. Ella es soltera, y son solteros”, manifestó Doña Martha, destacando que su hija sigue adelante con su vida, sin que el pasado ni las críticas de Agostini influyan en su presente.

En cuanto a las afirmaciones de Agostini sobre las infidelidades. Doña Martha expresó que a su hija no le importa lo que otros digan. “Si fue cierto o fue mentira, a nadie le importa, porque no hicieron nada a nadie. Tú no tienes por qué andar ventilando con quién estuviste hoy día o con quién estuviste hace un mes”, dijo, demostrando que para ella las historias pasadas no son relevantes.

En resumen, Doña Martha se mostró firme en su postura de defender a su hija y no dejarse influenciar por los comentarios de personas como Agostini.