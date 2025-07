“Tenemos tecito”: Carlos Vílchez le juega broma a Paolo Guerrero y Magaly Medina estalla de risa

Carlos Vílchez juega inesperada broma a Paolo Guerrero. Magaly TV La Firme/ Mande quien Mande

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprendieron al aparecer juntos por primera vez en televisión durante una edición especial de Mande quien mande (MQM), donde participaron en un emotivo momento al cumplir el sueño de una quinceañera fanática del futbolista. Sin embargo, lo que debía ser una tarde de pura emoción dio paso a un momento de incomodidad cuando Carlos Vílchez, en su conocido papel de La Carlota, soltó un comentario inesperado que se robó la atención del público.

Todo comenzó cuando María Pía Copello, conductora del programa, comentó de forma casual: “Estamos con roche con Paolo, no le hemos ofrecido nada”, refiriéndose a la llegada del futbolista al set. Fue entonces cuando Carlos Vílchez, fiel a su estilo de humor sin filtro, respondió sin pensarlo demasiado: “Pero ahí tenemos un tecito para darle”.

La frase, aparentemente inofensiva, generó un instante de tensión en el estudio. Las cámaras captaron la reacción de Paolo Guerrero, quien no supo si tomarlo como broma o incomodarse. Mientras algunos reían, otros percibieron el comentario como fuera de lugar, tomándolo como una ofensa por lo ocurrido en el pasado con el futbolista.

En 2018, Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol, fue sancionado tras arrojar un resultado analítico adverso por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína considerado un estimulante prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El control fue realizado el 5 de octubre de 2017, luego del partido en el que Perú empató sin goles frente a Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia.

La noticia generó conmoción nacional, ya que la sanción ponía en riesgo la participación del delantero en la esperada cita mundialista. Guerrero siempre defendió su inocencia y sostuvo que el resultado positivo fue producto del consumo accidental de un té de coca, bebida tradicional en los Andes, la cual habría sido ingerida sin conocimiento de sus implicancias. Tanto él como su entorno insistieron en que no hubo intención de doparse, y que se trató de una contaminación cruzada. A pesar de los esfuerzos legales por revertir la sanción, el caso marcó un capítulo complejo en la carrera del goleador histórico de Perú.

Magaly Medina se ríe de broma del “tecito”

Como era de esperarse, el momento fue rápidamente analizado en Magaly TV: La Firme, donde Magaly Medina reaccionó al fragmento y comentó la escena con su estilo directo y sin filtro. Si bien reconoció que la reacción del futbolista fue confusa, también confesó que, desde su perspectiva, el momento le resultó gracioso.

“La cara que puso... no sabía si reír, renegar o qué decir, porque el otro habla las cosas por hablar. No tiene filtro, es desatinado y suelta cualquier pachotada. A mí me da gracia, no sé al resto”, dijo entre risas la periodista, dejando en claro que si bien el humor de Carlos Vílchez puede no ser del gusto de todos, es parte de su autenticidad.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte celebran el amor en redes

Pese a los rumores, tensiones y polémicas mediáticas, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte siguen mostrando una imagen sólida y enamorada. Tras su aparición televisiva, la modelo brasileña publicó en Instagram una serie de fotos junto al futbolista, celebrando una fecha especial para la pareja.

“30/06 nosso dia. Te amo vidinha (30/06 nuestro día. Te amo vidita)”, escribió Ana Paula, acompañando las imágenes con emojis románticos. Paolo no tardó en responder en la misma publicación: “Te amo mto meu amor, nosso dia 30/06. Te amo mais que ontem e menos que amanhã”, reafirmando así su vínculo amoroso.

Estas demostraciones públicas de afecto llegan pocos días después de que ambos se comunicaran con Daniela Cilloniz para expresar su incomodidad por unas declaraciones que dio en el programa de Magaly Medina. Según la periodista, tanto Ana Paula como Paolo la habrían contactado directamente para cuestionar sus dichos sobre la relación que tuvo en el pasado con el futbolista.

Mientras algunas figuras públicas siguen opinando sobre su vida personal, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte parecen mantenerse firmes y enfocados en mostrar que son una pareja unida, enamorada y dispuesta a ignorar los rumores que los rodean.

