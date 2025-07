Raúl Romero cuenta cómo conoció a su esposa y anuncia su participación en el show: “Está muy nerviosa”

Raúl Romero anuncia su regreso al escenario con un show lleno de nostalgia junto a su esposa: "Cara de Haba, de la Tele al Estadio". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 30 de junio, Raúl Romero estuvo como invitado en el set del programa y compartió detalles sobre su vida fuera de la televisión, su vida en España, su relación con Carolina García Zayán y su regreso a los escenarios con un nuevo show en el Estadio Nacional, titulado “Cara de Haba, de la Tele al Estadio”.

Romero sorprendió al confesar que ha vivido en España durante los últimos años, lo que le ha permitido alejarse de la televisión peruana y disfrutar de una vida más tranquila. Durante la entrevista, el conductor reveló que él y su esposa, Carolina García Zayán, residen en Madrid, mientras que su hija Paloma estudia en Barcelona.

A pesar de la distancia entre ellos y su hija, el exconductor comentó que la vida en pareja sigue siendo una prioridad para ambos. “Nos encanta estar juntos. Yo ya me calmé. Nuestra vida cambió en el sentido de que, cuando estábamos muy ocupados con nuestros trabajos, estábamos distantes. Pero ahora, estando juntos en España, la pareja se une mucho más. Eso nos hizo mucho bien”, expresó Raúl.

Su vida en España

Además, el cantante compartió que en su relación con Carolina ha habido momentos de fricción, pero que, al igual que muchas parejas, han logrado superar las dificultades.

“Claro, al principio hay más fricción. Es una etapa distinta, es bonito estar juntos, pero claro, hay momentos difíciles. Nos acostumbramos a estar en la misma casa y todo cambió para mejor. Ahora, por más de que haya pequeñas tensiones, sé que estamos juntos porque somos una familia, y eso es lo más importante”, comentó.

El conductor también comentó cómo viajar por Europa lo ha unido aún más a su pareja. “Mi vida cambió en muchos aspectos. Ahora paso mucho tiempo con mi esposa, algo que antes no era tan frecuente debido a mi trabajo en televisión. Nos hemos dado cuenta de que compartir momentos juntos es fundamental. Vivir esta etapa ha sido muy enriquecedor para nuestra relación”, dijo Raúl.

Carolina García compartirá escenario con Raúl Romero

En otro momento de la conversación con Magaly, Raúl sorprendió a todos los espectadores al revelar un inesperado detalle sobre el espectáculo que protagonizará el próximo 5 de julio. Y es que, dejó escapar una información que había sido mantenida en secreto: su esposa, Carolina García, será parte del show “Cara de Haba, de la Tele al Estadio”.

El hecho ocurrió mientras Raúl Romero y Magaly conversaban sobre el evento que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. En un momento, la conductora preguntó si su esposa, quien también es conocida por su participación como modelo en Habacilar, estaría presente en el espectáculo, a lo que Raúl respondió afirmativamente, aunque con una ligera sorpresa.

“Va a estar Carolina. Sí”, dijo Raúl, dejando claro que su esposa participará del evento, pero no de la manera que inicialmente había planeado. A pesar de que Raúl había mencionado que la presencia de su esposa en el show iba a ser una sorpresa, terminó revelándolo en medio de la charla con Magaly, causando tanto risas como algo de incomodidad en su parte. “Ella va a estar en bambalinas mirándome”, añadió, aclarando que su esposa no estará directamente en el escenario, sino en un rol más discreto detrás de él. En medio de la conversación, Raúl también bromeó sobre la situación: “Es que era una sorpresa, pero ya la cagué”.

El regreso a los escenarios: “Cara de Haba, de la Tele al Estadio”

Raúl Romero también anunció su regreso a los escenarios con un espectáculo titulado “Cara de Haba, de la Tele al Estadio”, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional el 5 de julio de 2025. Este evento será una gran celebración de su carrera televisiva y su vida personal.

En el espectáculo, Raúl estará acompañado por algunos de los grandes íconos de la música, como el grupo Exporto Brasil, los hermanos Yaipen, la Charanga Habanera, y la banda Río. A lo largo del show, los invitados se mezclarán con los bloques, ofreciendo una experiencia única para los asistentes.

“Es un espectáculo completamente nuevo. La idea es que el público se sienta como si estuviera dentro de la televisión, pero con el ambiente en vivo, con más interacción y emoción. Es una mezcla de lo que viví en la televisión y lo que he aprendido en la vida fuera de la pantalla”, expresó Raúl, visiblemente emocionado por el evento.

Raúl no solo se mostró feliz de regresar a los escenarios, sino que también mencionó que la presencia de su esposa en este espectáculo es muy importante para él. “Como familia, esto es muy importante. Carolina ha sido un apoyo constante en mi vida y en mi carrera, y ahora ella será parte de este show también. Es algo que nos une aún más como pareja, y para mí, ella es una pieza fundamental de mi vida”, explicó Raúl.

El podcast: ¿una opción para Raúl Romero?

A pesar de la popularidad de los pódcasts en la actualidad, Raúl confesó que no está interesado en crear uno. “El pódcast es algo que nunca me ha llamado la atención. Es muy trabajoso, y mi carácter es más espontáneo. Me gusta hacer cosas sobre la marcha, sin tanto guion. Prefiero estar en el escenario, interactuar con el público, y hacer lo que me provoca en el momento”, afirmó.

El artista reconoció que las redes sociales y los medios digitales han cambiado la forma en que las personas consumen contenido, pero para él, lo más importante sigue siendo la interacción directa con la gente. “A veces, todo lo digital puede ser muy frío. Yo prefiero el contacto humano, el estar en vivo, el ver las caras del público y saber que lo que hago tiene un impacto directo. Eso es lo que me motiva”, añadió.

