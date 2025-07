Raúl Romero revela si lo han llamado para ser conductor de EEG y Magaly Medina le dice: “Necesitan un conductor bueno”

Raúl Romero habla sobre su vida alejada de la TV y su regreso al escenario en 2025. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Raúl Romero se pronunció recientemente sobre su regreso a la televisión en una entrevista exclusiva en Magaly TV La Firme este 30 de junio. La conductora Magaly Medina le preguntó directamente si le habían ofrecido regresar a Esto Es Guerra como conductor, un programa que lo tuvo entre sus figuras más destacadas.

Sin embargo, Raúl sorprendió al aclarar que no ha recibido ninguna propuesta para regresar al reality de América Televisión, a pesar de haber trabajado con varios integrantes de Esto es Guerra y de haber sido parte de los inicios de este tipo de formatos de competencia que ahora se emiten en el programa de Pachacámac.

“No me han llamado, la verdad”, expresó el popular ‘Cara de Haba’, dejando en claro que, a pesar de ser una figura clave en las primeras ediciones de programas concurso, no ha recibido ningún tipo de invitación de la producción para regresar al programa.

No quiere hacer TV

No obstante, el conductor añadió que, aunque no ha sido convocado, ha notado que el reality ha cambiado a lo largo de los años. “Esto Es Guerra ha cambiado, antes tenía contenido más duro, pero ahora lo veo más digerible para el público”, comentó, reconociendo la evolución que ha tenido el formato, pero sin dejar de hacer notar que no ha sido incluido en los planes de la producción.

A pesar de la ausencia de propuestas de regreso al reality de Pachacamac, Raúl dejó claro que no tiene ninguna intención de regresar al medio en el corto plazo. Según comentó, está cómodo viviendo fuera de la televisión, particularmente en España, donde se siente más relajado y en paz con su vida personal.

“Estoy cómodo fuera de la televisión. Vivir en España me ha permitido disfrutar de la vida y llevar un ritmo tranquilo”, aseguró, alejándose de la presión constante que implica ser una figura pública en el ámbito televisivo peruano.

Tampoco le gustan los podcast

Una de las razones de este alejamiento es el hecho de que Raúl prefiere vivir una vida más tranquila, sin las exigencias que conlleva estar frente a las cámaras. De hecho, cuando Magaly le preguntó si se animaría a incursionar en el mundo de los pódcasts, Raúl confesó que no está interesado en este formato.

“Es muy trabajoso, es una chamba, y mi carácter es más disipado”, comentó, dando a entender que no está dispuesto a asumir el compromiso que requiere crear contenido para este tipo de plataformas.

Sin embargo, Raúl sigue presente en el panorama mediático, aunque en un formato diferente. El conductor y todos los integrantes de Habacilar presentarán un espectáculo titulado “Cara de Haba, de la Tele al Estadio” el próximo 5 de julio de 2025, en el Estadio Nacional de Lima.

El show promete revivir la esencia de Habacilar, el programa de concursos que marcó una época en la televisión peruana. La noticia del evento ha causado gran expectativa entre los fanáticos de Raúl y sus compañeros de Habacilar, quienes siguen siendo muy queridos por el público peruano.

Originalmente, el evento estaba planeado para desarrollarse en todo el Estadio Nacional, pero debido a cambios logísticos, se ha decidido que el show se realice en la Tribuna Norte. La productora a cargo del evento confirmó este ajuste en un comunicado, pero se mantiene la emoción por lo que será una presentación inolvidable. Raúl y sus compañeros están ansiosos por regresar al escenario y ofrecer un espectáculo que celebre los mejores momentos de su carrera televisiva.

