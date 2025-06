Miguelito revela episodios de maltratos mientras trabajaba en circos de Perú: “Me tiraron dos cachetadas”

Miguelito revela que vivió maltratos cuando trabajaba en circos en Perú: “Me tiraron dos cachetadas” | Chilevisión

Hans Christian Malpartida Esparza, conocido como Miguelito, compartió detalles desconocidos de sus inicios como artista en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión. El humorista, nacido en Huánuco, Perú, recordó episodios marcados por maltratos físicos y psicológicos durante su paso por varios circos del país.

Miguelito relató que sus primeros pasos en el mundo circense estuvieron marcados por la violencia, situación que inició durante una gira en el sur de Perú, especialmente en las ciudades de Ica y Chincha.

“Yo tenía 20 años (…) Cuando el circo, en 2006, empieza a hacer la gira en el sur de Perú, en Ica, en Chincha, creo que ahí empezaron los primeros maltratos, porque en Lima todo bien, todo tranqui”, explicó el artista.

El humorista también mencionó que fue testigo de insultos y agresiones hacia otros trabajadores. “Lo que sí, ahí empecé a observar cómo maltrataban a los otros trabajadores, a los otros artistas”, relató.

Aseguró que los maltratos no solo eran psicológicos, sino también físicos. “Eran maltratos físicos y psicológicos. Los trataban pésimo, les decían ‘tú eres un muerto de hambre’, ‘si no estás en mi circo, te vas a morir de hambre’ y físicamente también. Yo quedaba como ‘qué onda’”.

Malpartida identificó el inicio de los ataques en los espectáculos itinerantes realizados fuera de Lima. “Hacia mi persona, fue en Chincha o Ica”, recordó. En cuanto a las agresiones sufridas, señaló: “Si mal no recuerdo, con la primera cachetada, que fueron dos, yo quedé así… pero no me botó, me quedé firme. Se me empezaron a caer las lágrimas”.

El artista también vivió situaciones de precariedad económica y abuso verbal por parte de sus empleadores. “Me dijo garabato y medio. Eso fue lo primero porque después fue que no me pagaban. Arrendábamos entre tres porque no daba la plata”, explicó al detallar las carencias económicas que le tocó enfrentar por falta de pago.

Las revelaciones de Miguelito exponen una realidad poco conocida sobre las condiciones laborales que pueden enfrentar quienes se dedican al espectáculo circense en ciertas regiones. Pese a las adversidades, el humorista logró consolidar su carrera tanto en Perú como en Chile, transformando aquellas experiencias en parte de su historia personal y profesional.

¿Quién es Miguelito?

Hans Christian Malpartida, más conocido como “Miguelito”, es un comediante peruano que alcanzó gran notoriedad en Chile gracias a su participación en la televisión y en espectáculos humorísticos. Originario de Huacaybamba, en el departamento peruano de Huánuco, creció en un contexto de precariedad económica. De niño, estudió sin electricidad en su hogar y tuvo que trabajar como vendedor ambulante a los 12 años para colaborar con su familia tras mudarse a Lima.

La oportunidad de subirse a un escenario llegó a través de un circo en el que trabajó por un corto periodo. Su vida dio un giro cuando la compañía circense decidió viajar a Chile. Ya en suelo chileno, el entorno resultó hostil: “Miguelito” relató haber sido encerrado durante las funciones, pues los responsables temían que abandonara el circo y, con ello, perdieran su principal atracción.

Una amiga cercana percibió el trato inadecuado que recibía y lo ayudó a dejar el circo. A partir de entonces, “Miguelito” pudo establecerse en Chile e iniciar una etapa distinta. Su talento le abrió puertas en el mundo del entretenimiento, donde fue ganando reconocimiento por su estilo humorístico y su personalidad en el escenario.

Hoy, “Miguelito” es una figura reconocida en la televisión chilena, con una trayectoria que refleja esfuerzo y resiliencia. Su historia está marcada por la superación de la adversidad, el sentido del humor y la capacidad de reinventarse lejos de su país natal.