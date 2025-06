Yahaira Plasencia confirma que su nueva canción es una respuesta a Jefferson Farfán: “Toma luz”

Yahaira Plasencia admite que su nueva canción es para Jefferson. Amor y Fuego

Yahaira Plasencia sorprendió al confirmar que su próxima canción está dedicada nada menos que a su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. La revelación se dio durante una entrevista con el programa Amor y fuego, donde la artista no se guardó nada y respondió con ironía a las recientes indirectas que el exjugador le habría enviado.

“Ta’ hue...”, fue la frase que dejó escapar Yahaira Plasencia en medio de la conversación, evidenciando su molestia ante los comentarios de Farfán. Como se recuerda, en un video difundido en redes sociales, el exfutbolista la llamó “reina sin trono” y dejó frases que muchos interpretaron como dardos hacia la salsera, incluyendo referencias a su vida personal como “yo te pagué el wifi” o “apagué la luz”.

En respuesta, Plasencia aseguró que si bien no tenía previsto lanzar un nuevo tema, las provocaciones de Farfán fueron el motor que encendió su creatividad. “De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó?”, dijo entre risas. Fue así como nació su nueva canción, un tema cargado de emociones y mensajes cifrados que promete ser tendencia.

La frase “Toma luz” es parte del coro del nuevo tema, y según contó Yahaira, es una respuesta directa a la popular “Dame luz”, frase asociada con la ‘Foquita’. “No planeaba sacar nada, pero me provocaron. Despertaron a la patrona”, dijo con seguridad, dejando entrever que no dejará pasar más ataques sin defenderse.

Lejos de mostrarse dolida, Plasencia adoptó una actitud firme y desafiante. Uno de los versos de la canción generó controversia: “Se te ve chiquito”. Sin embargo, la intérprete salió al frente para aclarar el verdadero sentido de la frase, que fue malinterpretado por algunos.

Yahaira Plasencia acepta que su canción fue inspirada en Jefferson Farfán.

“Eso sí la voy a explicar porque yo siempre he dicho que es de muy mal gusto hablar de cosas íntimas. No me refiero a eso, me refiero a que como que ‘oye, yo te conozco. Sé cómo eres, ahora qué pasó, te me fuiste al cielo, te me agrandaste, pero aquí (mirando para abajo), yo te veo, a eso me refiero”, detalló la cantante, que no terminó de convencer a la reportera de Amor y Fuego.

Yahaira Plasencia escribió la letra

Consultada por cuánto se demoró en escribir el tema. En medio de risas, Yahaira señaló que no mucho. Tan pronto escuchó el tema de Jefferson Farfán, donde le enviaban indirectas, su mente fluyó rápidamente. “Abrí mi celular (y busqué). Uno tiene cosas antiguas, pues”, dijo fiel a su estilo.

La noticia ha causado gran revuelo entre los seguidores de ambos personajes. Según indicó la cantante, este tema será lanzado antes que termine junio. “Esta semana tienen que ver mis redes sociales, ya falta poquito. Mi mensaje es que nosotras las mujeres pueden con todo. No permitas que nadie te minimice ni te manipule”, fueron las palabras de la cantante.

Para despedir la nota, Yahaira cantó un extracto del tema. En medio de risas, Plasencia remató esta entrevista con un peculiar “Toma luz”, en clara respuesta a la típica frase de su expareja, quien siempre grita “Dame luz”.

