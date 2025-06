Jackson Mora fue visto con anfitriona tras divorciarse de Tilsa Lozano y decir que todavía la amaba: “Soy un hombre soltero”

Jackson Mora se defiende tras ampay con anfitriona: "Salí en grupo, no hay nada entre nosotros". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Jackson Mora se mostró visiblemente molesto y no dudó en responder con contundencia tras las imágenes que lo mostraron acompañado de una anfitriona en una discoteca. Las fotografías generaron revuelo en redes sociales y medios, ya que Mora había sido captado en el Aeropuerto Jorge Chávez junto a la misma mujer.

Ante las especulaciones y comentarios, el exesposo de Tilsa Lozano se defendió en su participación en el programa La Noche Habla, espacio en el que su exmujer también es parte. El deportista fue claro al desmentir cualquier tipo de relación amorosa con la anfitriona, identificada como Jennifer, aclarando que la conocía desde hace años.

Mora aseguró que no se encontraba a solas con ella ni en la discoteca ni en el aeropuerto, sino que estaba en un grupo con varias personas más. De esta manera, intentó poner fin a los rumores que insinuaban una relación sentimental.

“A Jennifer la conozco desde hace 13 años, no solo estuve con ella, estuve con varias amigas más. Y no tengo nada con ella y con nadie. Ella trabaja en ese bar. No fui con ella. Yo fui un rato a saludar y me fui”, señaló de manera tajante.

Jackson Mora asegura estar soltero pese a su reciente interés por retomar su relación con Tilsa Lozano

El exesposo de Tilsa Lozano también aprovechó la ocasión para dejar en claro su estado civil y la libertad que tiene para salir y disfrutar de su tiempo. Mora enfatizó que no tiene pareja en este momento, por lo que no veía motivo alguno para que se armara tanto revuelo por una salida nocturna.

“Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré”, expresó, mostrando así su incomodidad con la atención mediática que había generado el asunto.

Se peleó con conductora de ‘La Noche Habla’

Lo que realmente pareció incomodarlo fue la insistencia de algunos conductores y periodistas por seguir indagando en su vida privada. A través de un mensaje de WhatsApp, Jackson Mora pidió que no lo contactaran más sobre el tema y dejó claro que no tenía ninguna explicación que dar. “¿Comprometedor? No le debo explicaciones ni a ti ni a nadie. Ya no me escribas por favor", expresó con firmeza.

Durante la conversación, Mora explicó que las veces que había respondido a las preguntas de la periodista Tracy, fue por cortesía, pero que ahora ya no se sentía en la obligación de continuar con la interacción.

Tilsa Lozano abandona La Noche Habla tras cuestionamientos sobre su divorcio:

“Si te contesté varias veces es por cortesía. Pero veo que andas burlándote y hablando mal de mí y cuando siempre fui amable”, señaló en su mensaje, demostrando que estaba cansado de ser el centro de los comentarios y las especulaciones.

Además, el exfutbolista no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra Ric La Torre, otro de los conductores de La Noche Habla. Según Mora, La Torre le faltó el respeto al llamarlo mujeriego en el programa, lo cual no pasó desapercibido para él. “Me estás faltando el respeto al decirme mujeriego en tu programa con el ‘payaso’ ese que tienes como compañero”, finalizó, visiblemente molesto.

Jackson Mora confesó que aún amaba a Tilsa Lozano

Vale recalcar que, Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, reveló en el programa ‘La Noche Habla’ que aún sigue sintiendo amor por la modelo. A pesar de su divorcio, el exboxeador aseguró que no ha dejado de amar a Tilsa y que incluso intentó salvar su matrimonio horas antes de firmar el divorcio.

Según Jackson, la noche antes de acudir al notario, le envió un mensaje a Tilsa, expresando su deseo de que pudieran superar sus diferencias y seguir adelante como pareja. “Un día antes, la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?’”, contó, compartiendo con los televidentes lo que pasó por su mente en ese difícil momento.

Aunque la relación llegó a su fin y ambos decidieron tomar caminos separados, Jackson aseguró que mantiene la esperanza de que el cariño mutuo sigue presente. “Sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere”, expresó, añadiendo que su amor por ella no ha cambiado con el tiempo. “Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada”, concluyó.

