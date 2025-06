Ignácio da Silva se llevó el premio MVP del último partido de Fluminense en la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025

Ignácio da Silva, MVP con Fluminense en el Mundial de Clubes. - Crédito: FIFA

Ignácio da Silva ha realizado un estreno de ensueño en el Mundial de Clubes 2025. En su primer partido oficial en el nuevo torneo FIFA, frente a Mamelodi Sundowns (SUD), se llevó el premio MVP a mejor futbolista por encima de otros puntuales como Juan Pablo Freytes, Jhon Arias o Fábio.

La incursión de ‘Nachito’ entre los titulares surgió de imprevisto. Dentro de los planes era una alternativa ubicada en la banca. Sin embargo, una lesión muscular impidió a Thiago Silva (capitán) aparecer en el Hard Rock Stadium, permitiendo al antiguo futbolista de Sporting Cristal ocupar su lugar.

Ignácio, de rodillas ante Dios. - Crédito: REUTERS

Su rendimiento, en reemplazo de una leyenda de la institución, fue en ritmo creciente. Al principio le costó ordenarse con Juan Pablo Freytes, pero con el avance del envite se aplomó en la última línea, impidiendo los ataques puntuales del Mamelodi Sundowns y contribuyendo notablemente en el empate sin goles con el que los suyos accedieron a los octavos de final.

Durante que Da Silva estuvo sobre el césped, se constituyó como un líder inquebrantable en defensa. Así lo han reflejado las estadísticas oficiales: 3/4 duelos ganados, 4 robos, 2 interceptaciones, 2 desarmes y 9 acciones defensivas logradas con solvencia. Con todo ello, fue acreedor del trofeo MVP del Mundial de Clubes 2025.

Da Silva se llevó el premio Player of the Match del empate contra Mamelodi Sundowns. | VIDEO: DGO

Una vez terminada las celebraciones, en las cuales Ignácio agradeció a Dios arrodillándose en el centro del campo, compartió sus sensaciones del momento especial que ha vivido. Aseguró que nunca dejó de perseverar pese a las dificultades que aparecieron en su camino.

“Estoy muy feliz. Es gratificante. Quienes participan en mi trabajo a diario saben lo dedicado que soy. Esperé mi oportunidad y sabía que, cuando llegara, tendría que aprovecharla al máximo. Intenté darlo todo. Nuestra clasificación era lo más importante. La responsabilidad aumenta aún más con Thiago Silva”, declaró Da Silva.

Horas de locura

A Ignácio le ocurrió un hecho insólito durante el Mundial de Clubes. Hace tres noches, un hombre en situación de calle eludió el cerco de seguridad del hotel de concentración, forcejeó la puerta de su habitación para invadirla y así pasar la noche en su cama.

Al enfrentar la surreal escena, Da Silva quedó anonadado mas no asustado, porque el indigente no se robó ningún objeto de valor ni mucho menos causó desastres en el espacio. Al final, ya con presencia de seguridad, el vagabundo se marchó por su propia cuenta.

“Fue una situación inusual. Nunca había vivido algo así. Volvíamos del partido contra el Ulsan y llegamos sobre la una de la madrugada. Fui a comprobarlo y había alguien en mi habitación. Hasta entonces pensé que era un malentendido en el hotel”, declaró Da Silva.

Y sumó: “Como no hablo inglés, Canobbio habló con él y salió de la habitación. Todo estaba bien. Tomó el ascensor y se fue. Por suerte, no tocaron nada, ni el armario ni nada. Simplemente me cambiaron de habitación y la vida siguió. Una situación inusual”.