Miembros de la Policía Nacional, autos y camionetas invaden vía exclusiva del Metropolitano en Independencia

Vehículos oficiales no respetan vía exclusiva del Metropolitano | Latina TV

Pese a que está prohibido ingresar a la vía exclusiva del Metropolitano, un grupo de vehículos, entre ellos un auto con placa oficial del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, invadieron la ruta de los buses y tuvieron que ser intervenidos por agentes de tránsito de la PNP a la altura de la estación Honorio Delgado.

El incidente se produjo en el distrito de Independencia en horas de la mañana y, según lo reportado en Latina, ninguno de los conductores declaró por qué incurrieron en esta acción prohibida. Todos recibieron una multa de tránsito por su infracción, y ni siquiera el agente de la PNP que se encontraba a bordo del vehículo oficial de placa EAJ-576 pudo evitar ser sancionado. Aun así, evitó que su rostro se muestre en cámara.

Junto al vehículo de la PNP, fueron intervenidos al menos otros cinco vehículos, cuyos conductores evitaron dar declaraciones a la prensa y ocultaron su rostro detrás de las lunas polarizadas de sus camionetas o autos.

Uno de los conductores, aparentemente un civil, indicó que sabía que invadir la vía del Metropolitano está prohibido, pero indicó que lo hizo por una emergencia familiar. “Mi hija está en el Hospital Cayetano Heredia y la estoy yendo a ver. Me congestiono y no puedo llegar. Mi pareja me ha llamado. Está en el hospital y no podía verla (...)“, indico al medio de comunicación.

¿Cuál es la sanción por invadir la vía exclusiva del Metropolitano?

El ingreso no autorizado a la vía exclusiva del Metropolitano en Lima configura una infracción tipificada como falta grave en el Reglamento Nacional de Tránsito. Según el cuadro de infracciones, corresponde al código G10, que estipula la prohibición de conducir un vehículo por carriles o vías de uso exclusivo para el transporte público.

Según la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), únicamente las unidades de bomberos, ambulancias y patrulleros de la PNP tienen permitido el uso de la vía exclusiva del Metropolitano en situaciones de emergencia comprobada y con las señales audiovisuales activas, como luces y sirenas.

Conductores de vehículos oficiales se molestan con oficiales por multas | Latina TV

La multa por esta infracción asciende al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Para el año 2025, una UIT equivale a S/ 5,350, por lo que una multa por ingresar indebidamente a la vía del Metropolitano es de S/ 428. Además, se asignan 20 puntos en el Récord del Conductor.

El sistema de puntos del Récord del Conductor establece que la acumulación de 100 puntos firmes en un periodo de 24 meses ocasiona la suspensión de la licencia de conductor. Si el conductor acumula tres suspensiones dentro de cinco años, la licencia puede ser cancelada de manera definitiva.

Accidentes provocados por conductores imprudentes

Pese a la prohibición expresa y a los controles establecidos, la invasión de la vía exclusiva del Metropolitano por parte de conductores particulares continúa generando accidentes que comprometen la seguridad de los pasajeros, provocan daños materiales y retrasan la operación normal del servicio de transporte.

Uno de los casos más recientes ocurrió en abril de 2025, cuando un automóvil particular ingresó indebidamente a la vía exclusiva y colisionó de forma frontal contra un bus del Metropolitano a la altura de la estación Balta, en Barranco. La colisión obligó al cierre temporal de la estación y generó desvíos operativos para evitar la interrupción total del servicio.