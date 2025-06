Tilsa Lozano abandona set tras enterarse en vivo que Jackson Mora sigue a Samantha Batallanos: “La mochila que tiene que cargar”

Tilsa Lozano reacciona ante el nuevo seguimiento de Jackson Mora a Samantha Batallanos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El último 17 de junio, la atención se centró en el reciente comportamiento de Jackson Mora, quien tras firmar su divorcio con Tilsa Lozano, ha comenzado a seguir a ex amistades como Shriley Arica en la red social de Instagram.

No contento con eso, ahora el exdeportista también sigue a la modelo Samantha Batallanos en la citada red social. Este gesto no pasó desapercibido, provocando reacciones tanto de la modelo como del propio exesposo de Tilsa, quien intentó aclarar su postura respecto a cualquier vinculación sentimental con las figuras públicas mencionadas.

Tilsa Lozano y su mala reacción al enterarse el nuevo seguimiento en redes sociales de Jackson Mora a Samantha Batallanos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

¿Qué dijo Samantha Batallanos?

La situación comenzó cuando se reportó que Jackson comenzó a seguir a la integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’. Este movimiento desató especulaciones en las redes, pero Batallanos fue rápida en aclarar el asunto.

En una entrevista, la modelo, quien actualmente mantiene una relación con Álvaro Rod, explicó que su interacción con Jackson era puramente profesional. “Esa para marquetear las competencias que hace. Es básicamente para eso, lo apoyé en su momento con mis redes”, dijo, destacando que no existe ningún tipo de relación personal o romántica entre ambos.

De esta manera, la exMiss Perú dejó en claro que su vínculo con Mora está limitado a la promoción de eventos, sin que haya ninguna implicancia sentimental. Por su parte, Jackson Mora no tardó en responder, pidiendo que no se le vincule con ninguna figura de la farándula.

Tilsa Lozano y su mala reacción al enterarse el nuevo seguimiento en redes sociales de Jackson Mora a Samantha Batallanos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“No me involucren con nadie, yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula”, manifestó el exboxeador, queriendo desligarse de cualquier rumor sobre posibles relaciones sentimentales tras su separación de Tilsa Lozano. Mora, al igual que Batallanos, dejó claro que su relación con la modelo no tiene nada que ver con lo personal, y mucho menos con lo romántico.

Tilsa Lozano no soporta y abandona set

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, especialmente de la propia Tilsa Lozano. En el programa La Noche Habla, la modelo, visiblemente incómoda por las noticias que rodeaban a su exmarido, optó por abandonar el set antes de hacer comentarios sobre la situación.

Tracy, conductora del programa, comentó en ese momento: “Ayer fue Shirley Arica, hoy es Samantha Batallanos... Tilsa se acaba de ir del set, bueno, se entiende... Es un tema que realmente le debe incomodar”. La actitud de la exconejita de Play Boy parecía reflejar el malestar que le causaba ver cómo Jackson Mora continuaba con sus movimientos en las redes sociales, seguidos de cerca por la opinión pública.

Incluso, Milena Zárate, que estaba de invitada, recomendó a Tilsa que debería tomarlo de manera tranquila porque es algo con lo que va a cargar toda su vida. “La mochila que tiene que cargar”, mencionó.

Tilsa Lozano y su mala reacción al enterarse el nuevo seguimiento en redes sociales de Jackson Mora a Samantha Batallanos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Jackson Mora le pedía a Tilsa Lozano para retomar su relación antes que se divorcien

Este episodio se suma a la serie de recientes revelaciones sobre la vida personal de ambos, que tras la firma de su divorcio siguen siendo un tema recurrente en los medios de comunicación. En el mismo programa, Jackson Mora había compartido detalles sobre cómo intentó salvar su matrimonio hasta el último momento.

Según afirmó, “Un día antes, la noche anterior de ir a firmar el divorcio, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?’. Yo he querido arreglar mi matrimonio hasta el último”, reveló Jackson, dejando entrever que aún intentaba rescatar su relación con la madre de sus hijos antes de que se oficializara la ruptura.

A pesar de sus esfuerzos, el divorcio se consumó, y las tensiones entre los exesposos parecen seguir vivas, reflejadas en las reacciones públicas y privadas que ambos protagonizan. Mientras Jackson Mora intenta mantenerse alejado de la farándula y de cualquier vinculación romántica con otras figuras públicas, Tilsa Lozano, por su parte, parece seguir lidiando con las emociones derivadas de la separación.

Tilsa Lozano y su mala reacción al enterarse el nuevo seguimiento en redes sociales de Jackson Mora a Samantha Batallanos. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV