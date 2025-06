Tato Luna se sincera sobre el impacto del ampay de Majo con Gino Assereto: “Me entero por un video”

La reacción de Tato Luna al ampay de Majo con Gino Assereto: "No esperaba enterarme por un video". Infobae Perú / Captura pódcast 'Agranda TV'.

El conocido periodista deportivo, Renato ‘Tato’ Luna, se abrió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: el ampay de su expareja, la influencer y cocinera María José Vigil, más conocida como Majo con Sabor, con el exchico reality Gino Assereto.

En una entrevista con su amigo Giancarlo ‘El Flaco’ Granda, Luna confesó que el impacto de este ampay no solo le afectó personalmente, sino que también provocó una crisis en su relación de amistad con el ‘Flaco’.

La relación entre Tato Luna y ‘Majo con Sabor’, que había comenzado con muchas expectativas y entusiasmo, terminó de manera pública en diciembre de 2023. La cocinera y ex participante de ‘Gran Chef Famosos’ anunció su soltería a través de un comunicado en redes sociales.

Sin embargo, lo que más impactó a Luna no fue solo el final de la relación, sino cómo se enteró de la situación que involucraba a su ex pareja con Assereto. Las imágenes de un beso entre Majo y el exchico reality fueron difundidas por el programa “Amor y Fuego”, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación.

Tato Luna se molestó con ‘El Flaco’ Granda

Tato Luna expresó que el momento más doloroso para él no fue necesariamente el contenido del ampay en sí, sino la forma en que se enteró de la noticia. En la entrevista con ‘El Flaco’ Granda, Luna relató cómo se sintió al ver que, a pesar de su cercanía con Granda, fue el público quien lo alertó sobre el video.

“Mi problema era que tú tenías la información de primera mano y yo me entero a través de un video”, confesó con tono de molestia. A pesar de ser amigos cercanos, el comunicador lamentó no haber sido informado antes, lo que le causó un fuerte impacto emocional.

“Me molestó, me dolió mucho. No esperaba que fuera como fue, como se vio en las imágenes”, añadió Tato, refiriéndose a la escena en la que su amigo Granda saludaba a Majo y Assereto después del beso. De hecho, la situación provocó una conversación tensa entre ambos, la cual, según Luna, fue importante para aclarar malentendidos y fortalecer su amistad.

Flaco Granda se defiende

“Lo hablamos fuerte, pero esas son conversaciones que tienen que pasar para afianzar la relación”, explicó el periodista. Afortunadamente, su vínculo no se rompió, y ambos lograron superar la situación.

Por su parte, Granda explicó que no sabía nada del ampay antes de que saliera a la luz. Según él, se enteró de todo a través de la misma fuente que el público. Aclaró que nunca fue testigo directo del beso y que solo cruzó brevemente con Majo y Gino en un lugar público.

“Era ya como las 3 de la mañana y yo estaba saliendo. Cuando salgo me los encuentro a ellos, a ella, porque al chico no lo conozco… Nunca me di cuenta de la situación porque nunca estuvimos”, afirmó Granda.

El ampay, sin embargo, no fue lo único, según Granda, la reacción de algunas personas cercanas a él, que lo cuestionaron sobre la situación, también le generó incomodidad. “Oye, el Flaco, qué cag***”, le dijeron algunas personas de su círculo cercano.

