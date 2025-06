La verdadera razón de por qué Tony Succar estuvo peleado con su madre Mimy durante años: “La boté de mi vida”

Tony Succar se peleó con Mimy Succar durante años. La Linares

Con gran emoción, Tony Succar recordó una entrevista que le hizo Verónica Linares hace varios meses, para su canal La Linares, donde el música detalla el distanciamiento que tuvo con su madre, Mimy Succar. En aquel entonces, el granador del Latin Grammy reveló que la sorpresa que le hicieron en La Voz, de Latina, donde recibe la visita de su progenitora, fue clave para su reconciliación.

“Hemos pasado por tanto… pero aquí estamos. Juntos. No hay nada más valioso que poder compartir la vida y la música contigo. Verte seguir adelante, luchar por tus sueños y apoyarme en los míos me llena de orgullo", dijo Tony Succar, recordando la reveladora entrevista.

“Agradezco de corazón esa sorpresa en la voz que nos volvió a unir. Fue una bendición. La familia no siempre es perfecta, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de estar presente, de alguna forma. Gracias también a Verónica Linares, por esta increíble entrevista”, agregó un emocionado Succar en su cuenta de TikTok.

Tony Succar se refirió al distanciamiento que tuvo con su madre Mimy. La Linares

Tony Succar estuvo distanciado de Mimy durante años

Tony Succar se refirió a su distanciamiento en entrevista con Verónica Linares, remontándose a la sorpresa que le hicieron en Latina, donde se madre lo sorprendió en el programa de La Voz Perú.

“Yo no hablaba con mi mamá, ella no hablaba conmigo. Es bueno hablarlo sin sin filtro y sin pena. Las familias muchas veces tienen problemas y a veces todo el mundo se queda callado. Entonces, comienza a acumular como una bola de nieve, de angustia, hasta un punto donde, literal, explota”, indicó Tony, resaltando que todo lo vivido le ha hecho valorar más a su familia.

Pese a que madre e hijo no se hablaban, Mimy accedió a hacerle la sorpresa a su hijo, detalle que hizo que todo el orgullo que sentía Tony desapareciera.

Tony Succar y la vez que lloró al ver a su madre en La Voz Senior. Latina

“Tuvimos años de peleados”, dijo Tony Succar, siendo secundado por Mimy, quien señaló que su hijo no participaba en las celebraciones navideñas para no cruzarse con la cantante.

“Si mi mamá estaba, yo no quería. Yo no quería ir porque me afectaba mucho. (¿Por qué?) Por estupideces de la vida, de cada cosita, que ella tenía la razón o yo tenía la razón“, dijo el músico, resaltando que su carácter tan parecido hacía que choquen constantemente.

Incluso, Tony contó que llegó a sacar de su banda a Mimy, resaltando que podía ser reemplazable. “Es fuerte, porque no solamente la estoy quitando de mi vida, le estoy quitando la vida, porque la música es vida para cualquier músico. Es como quitarle las patas a un futbolista”, señaló.

Tony Succar confiesa que botó de su banda a Mimy Succar. La Linares

El músico resaltó que fueron su padre y hermana quienes se encargaron de que la familia no se rompa, siendo muchas veces puente para que puedan comunicarse.

Después de pensarlo bien, y tras la llamada insistente de Cristian Rivero, Mimy Succar accedió a ser parte del programa. Este sería el inicio a una nueva vida de los Succar, donde la familia se reconcilió y Tony le prometió sacarle un disco.

¿El motivo del distanciamiento fue una expareja?

Aunque en este programa, Tony Succar no habló específicamente del conflicto que lo separó de su madre, en un programa de Jesús Alzamora, el música contó que se habría tratado de una expareja y la terquedad de seguir con ella.

“Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y dices que ‘esta es’ y tu mamá dice: ‘no es’. Uhh, eso es lo peor”, relató Tony ante Alzamora. “Y lo peor es que nos ponemos más brutos, más tercos”, dijo Jesús, quien admitió que muchas veces las madres tienen la razón en ese aspecto.

“Exacto, entonces, eso es lo que me había pasado. Es verdad (que tienen la razón). Estuvimos muy distanciados”, señaló Tony. Jesús Alzamora reflexiono sobre el grado de terquedad que puede tener una persona cuando esta enamorada. “Yo andaba con sixpack, tocaba en las discotecas, las chicas, íbamos a bailar. Uno se cree como cool, pero en realidad eres un imbécil, como decía mi mamá”, señaló entre risas. “Eres un idiota, decía. Pero mira, brother, Dios tiene un propósito y hace que la vida sea así”, sentenció meses atrás en la entrevista.

Tony Succar revela por qué se distanció de Mimy Succar. La Lengua