Padre de Tony Succar llora al ser sorprendido por su familia con su primer carro nuevo: “¿Por qué gastan?"

Padre de Tony Succar se emociona al recibir carro nuevo. IG

Antonio Succar es conocido no solo por ser el padre de Tony Succar y esposo de Mimy Succar, sino también por ser la columna vertebral de la familia de músicos. En más de una oportunidad, el exjurado de La Voz Perú indicó que su progenitor tuvo que trabajar mucho para sacar adelante a sus hijos, teniendo que aceptar empleos muchas veces denigrantes.

Por su parte, Mimy Succar indicó que Antonio Succar siempre creyó en su talento, siendo muchas veces quien la animaba a no perder nunca sus sueños.

En un reciente video que publicó Tony Succar en su cuenta de Instagram, el músico no dudó en resaltar todo lo que siente por su padre, además de adjuntar un video donde se muestra la gran sorpresa que le dio su familia.

“Cuando un padre ama y se sacrifica tanto por uno, la gratitud es infinita. Nos sentimos tan afortunados de poder regalarle su primer carro nuevo a papá. Que lo disfrutes, pa! Aunque parece que mi mamá ya se adueñó del carro jajajajaja (vean hasta el final).”, escribió Tony Sucar.

Antonio Succar fue sorprendido por su familia con su primer carro nuevo. IG Tony Succar

En el audiovisual se ve a Antonio Succar sorprendido por el pequeño detalle que le dan, hasta darse cuenta que se trataba de una llave de un carro, el cual se encontraba detrás de él. Muy emocionado, no pudo contener el llanto y agradecer a sus hijos. Fiel a su estilo, preguntó: “¿Por qué gastan, oye?“, mientras su hijos le expresaban cuánto lo amaban.

“Te lo mereces, pa. Siempre nos ha dado carro nuevo, menos tú, carro viejo hasta las huev...”, dijo Tony Succar. “No desprecien mis carros”, contestó el señor Antonio.

Acto seguido, Tony le leyó una carta donde le decía que esta muestra de cariño la había querido hacer desde hace mucho tiempo. Con la voz quebrada, le indicó que que siempre había sido un buen padre.

Antonio Succar reveló que después de 33 años de haber llegado a Estados Unidos, es la primera vez que tiene un carro nuevo. Los anteriores fueron adquiridos en segunda mano.

El momento jocoso es cuando la familia coincidió en que Mimy Succar sería, seguramente, quien terminaría manejando el carro de su esposo. Hecho que se concretó al final del video.

Familia Succar responde a la críticas

Los Succar se hicieron presente en la presentación del karaoke más grande del Perú, en el Mallplaza, donde indicaron que estar en este tipo de actividades como familia los une más y llenarse de mucha energía, sobre todo, hoy en día que trabajan juntos.

Respecto a sus nuevos proyectos, Tony y Mimy Succar indicaron que tienen una recargada agenda de presentaciones a nivel nacional e internacional. Además, Tony no deja de producir para otros artistas. Añadieron que pese a la gran popularidad que han logrado en los últimos meses, no pierden la brújula y menos dejan que la fama se le suba a la cabeza.

La familia Succar aclaró que no hace caso a las críticas.

“Mi papá dice que la cosa más importante del mundo es la humildad y nunca hay que perder la humildad. El Perú es familia y ahora sobre todo que está pasando un momento duro en la política y este mensaje de Mallplaza es potente para las familias. Mi papa tiene un mensaje que dice la familia es la cuota de todas las maravillas”, agregó Tony.

Sobre las críticas, dicen que no hacen caso cuando son destructivas. “¿Qué respondo a las críticas? No tiene sentido responder, nosotros nos fijamos en cómo la gente nos recibe, esos mensajes que dan en redes nos dan a veces ideas buenas. Pero también hay gente que critica por criticar así que no lo tomo en cuenta, a mis colegas siempre les digo que no dejen que eso los desanime, nosotros tenemos a la familia que no dejan que eso influya, nosotros seguimos para adelante”, acotó el músico.

La familia Succar en un karaoke de Mallplaza.