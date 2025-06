El peruano Giordano Sarti lidera estrategias globales de marketing desde Argentina

El peruano es parte del equipo de comunicaciones de la Young Entrepreneurs Alliance del G20. (Andina)

Giordano Sarti nació en Lima y fue criado por sus abuelos, ambos artistas y escultores, quienes lo rodearon de arte y estética desde la infancia. Esa influencia marcaría profundamente su manera de ver el mundo y, con el tiempo, su enfoque profesional. “En casa siempre se vivió con las palabras, la estética y todo aquello que no necesita gritar para existir”, recuerda Sarti en declaraciones a la agencia Andina, quien hoy ve en esa formación temprana la raíz de su sensibilidad por la comunicación visual y el branding.

Desde muy joven supo que su camino no se limitaría a su país natal. A los 18 años tomó la decisión de migrar a Brasil para estudiar marketing y expandir su universo. “Salir al mundo fue un antes y un después. Aprendí portugués, pulí mi inglés y rompí muchas ideas preconcebidas sobre lo que significa comunicar, crear y pertenecer”, afirma.

La emoción de migrar: aprender a soltar y reconstruir

El cambio, sin embargo, no fue fácil. Sarti señala que uno de los mayores retos fue emocional: “Desprenderme de mi red afectiva fue duro. Migrar no es solo adaptarte, también es reconstruirte en todos los sentidos”. Ese proceso lo llevó a desarrollar una resiliencia profunda y una capacidad de adaptación que se convertirían en herramientas clave de su carrera.

La pérdida temprana de sus padres también lo marcó, pero en lugar de limitarlo, fue el combustible que lo impulsó a hacer que su vida tuviera sentido y dirección. “No fue una tragedia perpetua, fue una lección de vida. Quería que mis abuelos se sintieran orgullosos y demostrar que es posible vivir de lo que amas”, reflexiona.

Desde Argentina, Giordano Sarti lidera campañas digitales para Reforce Infinity, con base en Londres. (Andina)

Experiencia global, mirada humana

Giordano ha construido una trayectoria que lo ha llevado a colaborar con empresas y marcas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Actualmente, desde Argentina, dirige el marketing de The Home Away Stay, una empresa con sede en Texas, donde ha liderado desde cero la construcción de marca y la estrategia digital.

Paralelamente, coordina campañas internacionales para Reforce Infinity en Londres, en sectores como sostenibilidad, educación y tecnología. También integra el equipo de comunicaciones para la Young Entrepreneurs Alliance (G20 YEA), que reúne a emprendedores de los 20 países más influyentes del mundo. A ello se suma su rol en la estrategia de comunicación de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje).

Además, su experiencia incluye roles como project manager en The Yoga Collective (Los Ángeles), head of marketing en RTD Agency (Madrid) y social media manager en Younity (Suiza).

Giordano Sarti dirige actualmente el área de marketing en The Home Away Stay, empresa con sede en Texas. (Andina)

Su perfil híbrido, que une el arte con la estrategia, ha sido clave para conectar con audiencias diversas. “En un mundo saturado de contenido, necesitamos más humanidad en la forma de comunicar. Las marcas deben tocar emociones, no solo vender productos”, sostiene.

ÉDITIO.ARCHIVE: el nuevo reto

Actualmente, Sarti lidera el desarrollo de ÉDITIO.ARCHIVE, un proyecto editorial y de estrategia digital que busca combinar curaduría audiovisual, contenido cultural y una estética más íntima para ofrecer una alternativa a la velocidad y superficialidad del internet actual.

El objetivo de esta iniciativa es construir un espacio donde el contenido respire y dialogue desde una mirada poética y pausada, conectando con quienes buscan experiencias digitales más auténticas y menos automatizadas.

Educación continua y consejos a las nuevas generaciones

En paralelo a sus proyectos profesionales, Giordano continúa su formación académica. Estudia un Bachelor of Arts in English Language and Literature en Southern New Hampshire University, un programa universitario online con sede en Estados Unidos, que le permite seguir creciendo intelectualmente desde cualquier parte del mundo.

A los jóvenes que aún buscan su camino, les recomienda priorizar tanto su bienestar mental como su hoja de vida. “Trabajen su mente tanto como su currículum. Lean, escúchense, rómpanse si es necesario, pero no se abandonen”, aconseja.

La nueva era del trabajo remoto y la creatividad sin fronteras

Giordano representa a una generación que ha sabido adaptarse a la nueva normalidad laboral postpandemia. “El trabajo remoto ya no es una opción, es una realidad. Hoy podemos estar en cualquier parte del mundo con una laptop y una conexión estable, y eso nos obliga a ser más creativos, más conscientes y más estratégicos”, afirma.

Su historia es prueba de que con perseverancia, formación constante y sensibilidad, es posible abrirse camino en el competitivo mundo del marketing digital global, y hacerlo con una mirada profundamente humana.

“La vida pone pruebas, no para retar a los valientes, sino a los seres de carne y hueso. Y cada uno responde desde su fórmula. La mía fue el arte. El arte aplicado al marketing”, concluye.