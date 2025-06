Extrabajadores de Pamela Franco confirman crisis y renuncias en la orquesta: “No había presentaciones”

Exintegrantes de orquesta de Pamela Franco confirman crisis: “No había presentaciones” | Panamericana

El panorama dentro de la orquesta de Pamela Franco se torna cada vez más incierto. Diferentes voces, directamente ligadas al proyecto musical, han confirmado una crisis que ya se siente sobre los escenarios y detrás de ellos. Los testimonios de músicos y personal técnico que han decidido alejarse dejan en evidencia problemas de fondo: falta de coordinación, escasez de presentaciones y un clima laboral marcado por el malestar.

En las últimas semanas, la vida pública de Pamela Franco ha ocupado titulares de farándula, pero esta vez el tema va más allá de su situación personal. Frente a la pregunta sobre el futuro de su agrupación, surgen relatos que describen un funcionamiento desgastado y sin perspectivas claras.

Fue Norka Ascue, exintegrante y amiga de varios músicos, quien en una participación reciente en el pódcast Chimi Churri sorprendió al revelar que la orquesta de Franco no está pasando por su mejor momento. Ascue aseguró que un importante número de integrantes de la orquesta había renunciado, motivados por la falta de actividad laboral y la promesa de mejores oportunidades en una nueva agrupación.

Pamela Franco enfrentaría crisis en su orquesta: músicos renuncian y Christian Cueva intenta ayudarla desde Ecuador. Video: Pódcast Chimi Churri

“Me ha llegado el dato que la mitad de la orquesta de esa señora se fue, se abrió... porque se han ido a otro grupo, una agrupación que recién ha salido muy reconocida que ahora tiene más cantidad de shows”, fueron sus palabras, dejando entrever una situación crítica.

Músicos detallan problemas en la orquesta

A raíz de estas declaraciones, el programa ‘La Noche Habla’ de Panamericana buscó la versión de algunos de los protagonistas de la crisis. Diego, uno de los excoristas de la orquesta, relató que la disminución de eventos se volvió insostenible.

“Yo me salí porque había pocas presentaciones. Me salí principalmente por eso. Hasta donde yo sé, se han ido como cinco chicos”, señala, apuntando al retiro de varios integrantes en pleno auge de la orquesta.

La situación, según el cantante, no solo implicaba una reducción en los montos económicos percibidos, sino también en el ánimo del grupo. “Había desacuerdos con la coordinación, por ejemplo, y también como que decían que no había nada, pero al final llevaban a un grupo de la orquesta. Solamente llevaban tres o cuatro y al otro lo dejaban ahí, sin eventos”, explica.

Excorista de la orquesta de Pamela Franco confirma que no había presentaciones. (Panamericana)

Esta modalidad, que consistía en seleccionar solo algunos miembros para ciertos eventos y dejar al resto sin participación ni explicaciones, provocaba inseguridad y desconfianza.

Diego agrega que, pese a las quejas, el patrón se mantenía. “Me decían que no iba a volver a pasar, pero siempre hacían lo mismo. El motivo de mi salida principalmente ha sido por ese tema de inquietudes, uno porque no había eventos, dos porque hacían esa jugada que llevaban un grupito y los demás lo dejaban tirado”.

El malestar no era exclusivo de los músicos del escenario. Elvis Chamorro, integrante del staff técnico de la orquesta, también tomó la decisión de apartarse. Sus razones coinciden en varios puntos con los otros exintegrantes. Chamorro comenta que una de las causas principales fue la falta de comunicación y el trato distante de la propia líder.

Miembro del staff de la orquesta revela incomodidades en la organización. (Panamericana)

“Me retiré de la orquesta porque en la agrupación no hay buena coordinación. Ella nunca nos hablaba a nosotros, no nos decía: ‘Chicos, ¿cómo están? ¿Están bien sus pagos? ¿Están mal sus pagos?’”, explicó al programa de espectáculos.

Esa falta de vínculo entre dirección y staff se reflejaba también en situaciones concretas: “Las presentaciones empezaron a bajar. Viajaban toda la orquesta y los de staff estábamos abandonados a un lado. No me daban razón ni respuesta de por qué motivo nos estábamos quedando. Como que no importábamos, mejor dicho”, manifestó Chamorro.

Hasta el momento, Pamela Franco no se ha pronunciado directamente ante estas versiones, por el contrario, la cantante continúa compartiendo en redes sociales su trabajo con su equipo en diversas presentaciones.