Andrés Hurtado declara ante el Ministerio Público y delata a la fiscal Elizabeth Peralta: “Quiero colaborar”

El expresentador de televisión Andrés Hurtado, quien cumple prisión preventiva por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos, se presentó ante el Ministerio Público para declarar en la carpeta fiscal 352-2024.

Según un informe presentado el último martes por el programa Contracorriente de Willax, que accedió a documentación oficial, la intervención del exconductor comenzó con una clara voluntad de cooperación: “Quiero colaborar con la Fiscalía y he venido a declarar”, señaló.

Hurtado respondió un total de 13 preguntas frente al magistrado Juan Castillo Nieto, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Cuando se le consultó por Peralta, quien también se encuentra encarcelada preventivamente, el exconductor mencionó conocerla desde hace unos ocho años.

“Me une a ella una amistad. Por la persona que se me pregunta he tenido comunicación, llamadas telefónicas, también me he reunido con ella. Ella ha visitado mi casa, he ido a restaurantes. Muchas veces ha ido a mi casa”, dijo. Más adelante, el fiscal le preguntó sobre sus viajes, y Hurtado hizo otra revelación importante.

El presentador de televisión permanecerá en prisión hasta marzo de 2026. Foto: Andina

“No recuerdo en qué año fui a un viaje con ella. Fue a Estados Unidos y tuve un viaje, me dijo también voy (¿En dónde se alojaron y por cuántos días fueron?) Creo que fueron cuatro o cinco días aproximadamente, porque yo debía volver para mi programa que se trasmite en vivo los sábados. Nos alojamos en el departamento de mi hija Josetty Hurtado. Esto en Los Ángeles, allí nos alojamos los días que duró el viaje”, contó.

Las declaraciones del expresentador incluyen además menciones al empresario minero Javier Miu Lei, relacionado con un cargamento de 200 kilos de oro de procedencia cuestionable, que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido devuelto por Peralta.

“Sí, si lo conozco. Tengo un vínculo de una buena amistad, eso en lo que a mí me refiere, no sé si él. Lo conozco desde hace aproximadamente cuatro o cinco años podría ser, pero sí se puede decir que tengo una buena amistad. Es una persona que siempre ha resaltado mi vocación social, le gustan mucho mis temas sociales que yo hago”, comentó.

A raíz de estas declaraciones, el fiscal solicitó al Poder Judicial la ampliación por ocho meses del plazo de la investigación Hurtado y Peralta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Aunque la magistrada ha negado vinculación con la devolución del oro incautado a la minera ‘Las Lomas Doradas’, propiedad de Miu Lei, los investigadores hallaron numerosas facturas correspondientes al periodo 2021-2024 que demuestran transacciones financieras entre dicha minera y la empresa ‘Inversiones Los Ceivos’.

Esta última fue registrada en 2018 por Ana María Lei Siucho, madre del empresario. El capital inicial ascendió a 2,500 soles. Posteriormente, en una junta general realizada el 14 de abril de 2022, se designó como gerente general y accionista a Kelly Medina Meza, identificada como testaferro de Hurtado en más de nueve compañías.

En 2023, la sociedad incrementó su capital a 5 millones 850 mil soles. Ese mismo año, Medina Meza habría cobrado un bono anual, que según la tesis fiscal, sería parte del pago a Hurtado por el acuerdo pactado.

Consultada sobre el tema, Medina Meza declaró: “Sí, fui gerente general de esa empresa desde el año 2022. Andrés Hurtado me dice para contactarme con esta empresa. El pago me iban a realizar con la utilidad del ejercicio anual. No recuerdo cuánto fue (...) Básicamente él me preguntaba si había ido a firmar los documentos propios de la empresa que se requieren como gerente. No sé cuál era el interés que tenía Hurtado en la empresa”.

“Fallos terrenales”

La semana pasada, el mismo canal difundió el testimonio de un testigo protegido, exasistente de Hurtado, quien afirmó que el expresentador entregó encargos a Peralta, entre ellos una bolsa blanca cuyo contenido ignoraba. Además, indicó que ambos frecuentaban un spa en Chacarilla, donde se encontraban con otras personas. Por su parte, Hurtado reconoció sus “fallos terrenales” en una carta enviada a su abogado Elio Riera con motivo del Día del Padre.