Magaly Medina lanza peculiar reto a su equipo: “Si consiguen un buen ampay, los llevo a Maido”. ATV.

Durante la reciente transmisión de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina sorprendió a su equipo con una propuesta singular. Tras la difusión de un informe sobre el restaurante Maido, recientemente elegido como el mejor del mundo según el ranking The World’s 50 Best Restaurants 2025, la conductora se pronunció ante el pedido de su reportero para visitar el reconocido establecimiento y compartió su particular promesa al aire.

El entusiasmo surgió luego de que el equipo presentara los detalles del ascenso de Maido al primer puesto de este importante ranking gastronómico internacional.

Al cierre del informe, se puede escuchar al urraco bromear con la posibilidad de que Magaly invitara a todo el personal a una cena de celebración en el restaurante dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura.

“¿Lleva a todo tu equipo? Además, para conseguir una reserva en Maido. Dos o tres meses no hay reservas”, reaccionó la presentadora de ATV, entre risas e ironía.

Sin embargo, lejos de rechazar la sugerencia, Magaly Medina optó por lanzar un reto al staff: “Háganse una y yo los llevo a Maido. A ver si me ayudan a conservar el rating hasta fin de año, se hacen un buen ampay como el de (Christian) Domínguez, por ejemplo. Lo hacen y los llevo a Maido, con gusto”, afirmó.

Magaly Medina lanza peculiar reto a su equipo. Captura de TV - Magaly TV La Firme

El desafío de Magaly Medina: un ampay de alto impacto

Las declaraciones de Magaly Medina derivaron en un reto directo a su equipo periodístico. La conductora apeló al espíritu de su programa, reconocido por las primicias y exposiciones de casos que involucran a figuras del espectáculo nacional.

Al mencionar el recordado ampay de Christian Domínguez, en el cual le fue infiel a su entonces pareja Pamela Franco. Magaly dejó claro el nivel de exclusividad e impacto que espera encontrar para cumplir con la codiciada recompensa de una cena en el restaurante limeño.

El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ ha destacado en el ámbito de la televisión peruana por la obtención de contenidos que generan gran repercusión pública.

Magaly Medina lanza peculiar reto a su equipo: “Si consiguen un buen ampay, los llevo a Maido”

Maido: el restaurante que conquistó la cima global

El informe que inspiró la promesa de Magaly Medina puso en relieve el reconocimiento internacional alcanzado por Maido.

El restaurante peruano, liderado por Mitsuharu Tsumura, ‘Micha’, obtuvo el primer puesto en la edición 2025 del ranking The World’s 50 Best Restaurants. Es el segundo año consecutivo en el que Maido se posiciona como el mejor de Sudamérica y, por primera vez, logra el máximo galardón a nivel mundial.

Maido - 50 Best Restaurants

Maido se ubica en el distrito de Miraflores y es considerado un referente de la gastronomía nikkei, fusión de técnicas japonesas con ingredientes peruanos.

El menú degustación, bautizado como “Experiencia Nikkei”, combina mariscos autóctonos, ejecuciones precisas y propuestas creativas. Entre sus platos emblemáticos figura la costilla cocida durante 50 horas, que según Tsumura “se deshace al contacto con la cuchara, manteniendo su sabor y estructura”.

La experiencia culinaria va más allá de los sabores: el recorrido por la carta constituye una propuesta sensorial que conecta a Lima con Tokio. El restaurante cuenta con precios que oscilan entre S/1,190 y S/2,420, razón por la que la promesa de Magaly adquiere aún mayor peso. Con alta demanda y meses de lista de espera, Maido se ha consolidado tanto en el mercado local como internacional.

El chef peruano con ascendencia japonesa compartió la clave del éxito de Maido, el mejor restaurante del mundo. (Foto: Infomercial)

Un incentivo para continuar con el rating

La particular propuesta de Magaly Medina se da en un contexto de renovada competencia televisiva. La conductora busca mantener el liderazgo en sintonía hasta fin de año y encontró en la consagración de Maido una motivación para su equipo de producción. El reto de conseguir un ampay de peso promete incrementar el esfuerzo de los reporteros por obtener exclusivas.

Magaly, acostumbrada a usar el humor y la ironía para sorprender en pantalla, cierra así su mensaje: la hazaña de lograr una primicia comparable a las más recordadas recibirá como premio una noche de alta cocina en el restaurante número uno del mundo. El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ tiene ahora un objetivo concreto y una recompensa a la altura del reto.

‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa estreno de hoy 3 de febrero. (Captura: ATV)