Shirley Arica y Jackson Mora confirman su encuentro tras divorcio con Tilsa Lozano: “Tú bésame cuando me veas”

Jackson Mora y Shirley Arica se reencuentran: “Nos conocíamos antes de que él estuviera con Tilsa”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Shirley Arica y Jackson Mora se encuentran nuevamente en el centro de la atención pública tras confirmarse que tuvieron un encuentro luego del divorcio del exboxeador con su expareja, Tilsa Lozano.

La ‘chica reality’ y el exdeportista sorprendieron a sus seguidores y a los medios de comunicación al confirmar para las cámaras de ‘La Noche Habla’ que se siguen en Instagram, lo que generó diversas especulaciones sobre una posible relación o interés mutuo.

Sin embargo, ambos aclararon que su vínculo es mucho más antiguo y no tiene nada que ver con las recientes circunstancias de ambos. El revuelo comenzó cuando los usuarios de redes sociales notaron que Shirley y Mora comenzaron a seguirse en la famosa red social, justo después de que el exboxeador confirmara su divorcio.

Shirley Arica se pronuncia

En una comunicación con La Noche Habla, Shirley Arica fue clara sobre lo sucedido. “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”, explicó, restando importancia a la situación. Luego, añadió:

“Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”, dejando en claro que su relación no es reciente y que ambos ya se conocían desde hace varios años. Shirley también compartió en su cuenta de Instagram una publicación algo sugerente que avivó aún más las especulaciones:

“Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”, escribió, dejando entrever que la relación que mantiene con Mora, aunque amistosa, está generando un interés mediático.

Jackson Mora habla de su amistad con Shirley Arica

Por otro lado, Jackson Mora también habló sobre el asunto, visiblemente sorprendido por los rumores que comenzaron a circular. “¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años”, fue su primera reacción ante las preguntas de la conductora de ‘La Noche Habla’.

El exboxeador, quien hace unos días tuvo una relación muy mediática con Tilsa Lozano, prefirió restar importancia a las especulaciones que lo vinculaban con Shirley Arica. “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos. Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, señaló, intentando poner fin a los comentarios.

Tilsa Lozano abandona La Noche Habla tras cuestionamientos sobre su divorcio: "Gracias por seguir sumándole cosas". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Lo cierto es que la amistad entre Shirley Arica y Jackson Mora no es algo nuevo. Ambos se conocen desde hace años, aunque su relación nunca había sido tan comentada hasta ahora. Los comentarios de Arica y Mora sugieren que, más allá de la atención mediática que está rodeando su vínculo, ambos mantienen una relación cordial y profesional, sin mayores implicaciones sentimentales.

Sin embargo, la presencia de Arica en la vida de Mora, especialmente en este momento en que se encuentra recién divorciado, ha generado controversia debido a las coincidencias en las fechas y las publicaciones en redes sociales que parecen alimentar la curiosidad pública.

“Shirley no soporta a Tilsa”, “Qué coincidencia”, “Y encima Jackson la empieza a seguir en redes sociales, no te pases”, “Así Jackson quería retomar su relación con Tilsa”, “A tilsa esto ya no le asombra”, “Jackson le estaba rogando a Tilsa para retomar, pero con esto”, “Esto no se lo perdonan por nada a Jackson”, “Es lo mejor que hizo Tilsa en separarse de ese jugador”, “Bueno, ambos están solteros no les deben nada a nadie”, “Son solo amigos por Dios”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

