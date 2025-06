Perú domina la gastronomía mundial: Maido y Central, los restaurantes locales que han sido elegidos los mejores del globo

El restaruante Maido ganó como el mejor del mundo, siendo el segundo establecimiento peruano en lograrlo.Foto: Andina / Andina

El restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu’ Micha’ Tsumura, ha sido elegido como el mejor restaurante del mundo, durante la premiación de The World’s 50 Best Restaurants.

Este listado es elaborado por la empresa William Reed Business Media, del Reino Unido, la cual tiene su origen en la revista Restaurant, del mismo país. Los resultados son el producto de una encuesta a chefs internacionales, dueños de restaurantes y críticos culinarios.

Esta no es la primera vez que un establecimiento de comida nacional ha sido galardonado con este premio, ya que Central, del chef Virgilio Martínez, lo consiguió en el 2023. De esta manera, se puede mencionar acerca de la relevancia que viene cobrando cada vez más la gastronomía peruana.

En la edición del 2025, también consiguieron ubicarse en buenos lugares, Kjolle; de la chef Pía León, ocupó el puesto 9; Mérito, ocupó el puesto 26; y finalmente, Mayta, en el 39.

Maido fue elegido como el mejor restaurante del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Foto: Composición Infobae Perú

A raíz de su reconocimiento internacional, Virgilio Martínez se ha convertido en un referente internacional, habiendo sido invitado en diferentes versiones del programa Master Chef, además de haber acompañado a Gordon Ramsay en su vivista al Perú.

En los medios de comunicación de varios países se ha resaltado la comida nacional, como en series de televisión y películas de Estados Unidos, sin contar los establecimientos que peruanos han inaugurado en diversos lugares del mundo.

El sentido discurso de Misha

El encargado de dar un discurso fue su dueño y fundador, ‘Misha’, quien envió un saludo en español a sus colaboradores, así como a su familia, especialmente, a su padre y su hermana. Luego, se dispuso a hablar en inglés.

“Gracias, van a ser 16 años de Maido. César, Maryoire y por supuesto, Mariana. Juntos desde el comienzo en este sueño, pero no solo un sueño de un premio, sino un sueño de hacer feliz a la gente, de hospitalidad.

Creo que la gastronomía, la comida, la hospitalidad pueden hacer cosas increíbles. Pueden hacer sueños convertirse en realidad, pueden resolver la mayoría de los problemas que pensamos que no se pueden resolver.

¡Orgullo peruano! Maido alcanza el primer lugar en The World’s 50 Best Restaurants 2025

La comunidad, todos los que están acá, en el auditorio, de todo el mundo. En este momento, cuando tenemos algunas diferencias, yo creo, reamente, que la industria gastronómica, puede ser actualmente un ejemplo de cómo podemos unirnos.

Hablamos muchos de la sociabilidad, del medio ambiente, pero no hablamos mucho de sociabilidad humana. Deberíamos ser un ejemplo para el mundo, en cómo se puede lograr, y cómo podemos unir todo con el poder de la comida. Muchas gracias".

Dos galardones en una noche

Minutos antes de que se les otorgara el mayor premio, Maido ya había seleccionado como el mejor restaurante de Sudamérica, un camino ya conocido para los establecimientos peruanos, teniendo en cuenta que Central también fue galardonado con este puesto años atrás.

El local de Virgilio Martínez apareció por primera vez en este listado en el 2013, en el lugar 50, pero tan solo 10 años después se convirtió en el primer restaurante sudamericano en ser catalogado como el mejor del globo.

Miado ganó dos premios durante la ceremonia de the 50 best. Foto: Youtube / 50 best

¿Qué pasó con Central?

La ceremonia del 2023 premió a Central como el mejor restaurante del mundo, consolidándolo como referente global.

Como se sabe, el reconocimiento viene gracias a su propuesta culinaria que explora los ecosistemas peruanos, desde la costa hasta los Andes, utilizando ingredientes autóctonos que reflejan la riqueza y el patrimonio cultural del país.

La creatividad de sus chefs y su dedicación a la investigación han permitido que el restaurante se mantenga en la cima de la gastronomía mundial, fusionando técnicas ancestrales con una visión contemporánea.

Desde 2023, Central fue consagrado como el mejor restaurante del mundo. Ahora, por esa misma razón, queda fuera del ranking. (Composición: Infobae)

La lista “Best of the Best” de The World’s 50 Best Restaurants funciona como un “salón de la fama” culinario, donde solo los establecimientos que han alcanzado el primer lugar permanecen. Por ello, una vez alcanzado el máximo honor, no puede seguir siendo colocado en las listas.

La periodista gastronómica Laura Graner explicó en su cuenta de Instagram que, tras obtener el primer puesto, Central ya no puede competir nuevamente en la lista anual, sino que pasa a formar parte de este grupo selecto.

“La razón detrás de esta exclusión es que, al alcanzar el primer lugar, ingresó a una lista aún más exclusiva: la Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants”, publicó Graner, citada por Infobae.